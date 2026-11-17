Aproape un sfert dintre români spun că primul lucru pe care l-ar face dacă mâine ar câștiga un milion de euro ar fi să își ajute financiar familia, potrivit unui sondaj Inscop Research publicat marți.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI).

La sondaj au răspuns 1081 de persoane.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Dacă mâine ar câștiga un milion de euro, 24,6% dintre respondenți spun că și-ar ajuta în primul rând familia. Apoi, 16,8% dintre aceștia spun că și-ar cumpăra o locuință sau ar investi bani în cea pe care o au deja, iar 16,4% declară că ar economi sau investi banii câștigați.

Cercetarea mai arată că 12,1% dintre românii care au participat la sondaj spun că ar dezvolta o afacere, 9,8% spun că și-ar achita datoriile sau creditele, iar 6,2% spun că ar călători sau și-ar îndeplini o dorință personală.

Diferențe în funcție de preferințele politice

Dintre românii care au răspuns că prioritar pentru ei este să-și ajute financiar familia, cercetarea spune că într-o proporție cu mult peste media eșantionului sunt votanții PSD, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Românii care votează AUR, femeile, persoanele între 18 și 44 de ani și cei cu educație primară sunt cei care au răspuns că ar cumpăra o locuință cu banii câștigați.

Iar cei care declară că, dacă ar câștiga mâine un milion de euro, ar economisi sau investi banii, sunt votanți PNL și USR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, locuitori în București sau municipii și cei cu educație superioară.

Tinerii sub 30 de ani votanți AUR și angajați în sectorul privat au declarat că ar deschide o afacere sau ar dezvolta una deja existentă.

Votanții PSD și AUR spun că nu s-ar muta din România

La capitolul locuințe, cercetarea Inscop arată că 73,6% dintre respondenți spun că ar prefera să locuiască permanent în aceeași localitate din România. În această categorie se află votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

9,2% dintre respondenți spun că ar alege o altă localitate din România față de cea în care locuiesc deja. Respondenții sunt persoane cu educație superioară, locuitori în București și urbanul mic și angajați în sectorul public.

9,1% declară că s-ar muta din România, într-o altă țară din Uniunea Europeană, iar în această categorie se află votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii în București, utilizatorii Instagram și angajații din sectorul privat.

Alți respondenți răspund că s-ar muta într-o țară din afara Uniunii Europene (6,5%), iar 1,6% dintre aceștia nu știu sau nu răspund.