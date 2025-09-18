Ce arată peste un milion de conversații despre modul în care folosim ChatGPT

În ciuda adoptării rapide a instrumentelor de inteligență artificială precum ChatGPT de la OpenAI, puține studii cuprinzătoare au analizat modul în care această tehnologie este utilizată în viața de zi cu zi – până acum, transmite CNBC.

Cercetători, inclusiv de la OpenAI, au publicat marți un studiu fără precedent care examinează cine folosește ChatGPT și în ce scopuri, bazându-se pe mesajele interne trimise către ChatGPT în cadrul abonamentelor pentru consumatori.

Studiul, care nu a fost deocamdată evaluat colegial („inter pares”) a fost realizat de David Deming, un economist de la Universitatea Harvard, și o echipă de cercetare economică din cadrul OpenAI. Autorii cercetării afirmă că aceasta s-a bazat pe „o analiză la scară largă a 1,5 milioane de conversații”, cu respectarea confidențialității utilizatorilor.

Printre principalele constatări ale lucrării s-a numărat discuțiilor cu ChatGPT pe subiecte ce nu au legătură cu munca. Acestea au ajuns la 73% în iunie 2025, față de 53% în urmă cu un an.

Economistul-șef al OpenAI, Aaron Chatterji, a declarat într-un mesaj pe care l-a publicat pe LinkedIn că această schimbare este un semnal că ChatGPT devine parte integrantă din multe aspecte ale vieților oamenilor.

„Încă învățăm cum folosesc oamenii AI în practică, dar această tendință ne oferă o privire asupra valorii sale și asupra modului în care aceasta se schimbă”, a adăugat el.

Care sunt cele mai frecvente cazuri de utilizare a ChatGPT?

Deși chatbotul creat de OpenAI poate fi folosit teoretic pentru sarcini complexe de muncă, precum programarea, studiul a constatat că utilizarea sa de către consumatori s-a axat în mare parte pe „îndeplinirea sarcinilor cotidiene”.

Trei sferturi dintre conversațiile cu ChatGPT analizate de cercetători au fost încadrate în trei categorii generale: „ghidare practică, căutare de informații și scriere”.

Ghidarea practică s-a dovedit a fi cel mai comun caz de utilizare, incluzând cereri de învățare și predare, sfaturi practice și idei creative.

Totuși, cazurile de utilizare au variat în funcție de folosirea ChatGPT la locul de muncă sau în scop personal. De exemplu, activitățile de scriere s-au dovedit a fi cel mai frecvent caz de utilizare la locul de muncă, reprezentând în medie 40% din mesajele legate de muncă în luna iunie.

Cercetarea a descoperit de asemenea că, în loc să folosească ChatGPT pentru a scrie de la zero, aproximativ două treimi din toate solicitările de acest fel cereau chatbotului să efectueze editări, critici și traduceri pentru texte existente.

Diferențe între folosirea ChatGPT la muncă și acasă

Studiul a analizat, de asemenea, modelele de utilizare a ChatGPT într-o paradigmă de „Întrebare, Acțiune și Exprimare”.

Începând cu iulie, aproximativ jumătate din toate mesajele au fost încadrate în categoria „Întrebare”, ceea ce sugerează că oamenii apreciază ChatGPT mai mult ca un consilier, și nu doar pentru îndeplinirea sarcinilor.

Totuși, pentru mesajele legate de muncă, aproximativ 56% au fost clasificate ca „Acțiune”, ceea ce înseamnă că chatbotul a fost folosit pentru a efectua anumite sarcini profesionale, cum ar fi scrierea.

„Scrierea este o sarcină comună aproape în toate joburile de birou, iar abilitățile bune de comunicare scrisă se numără printre cele mai importante competențe «soft» solicitate de angajatori”, notează studiul.

Impactul pe care modelele AI îl vor avea asupra locurilor de muncă este un subiect care a stârnit îngrijorări încă de când ChatGPT a fost lansat pentru consumatori în noiembrie 2022, cu temeri tot mai mari că tehnologia va fi folosită pentru a înlocui angajații.

Totuși, cercetătorii susțin în noua lucrare că, cel puțin în cazul versiunii ChatGPT pentru consumatori, acesta a fost folosit mai mult pentru a îmbunătăți judecata și productivitatea lucrătorilor, decât pentru a înlocui toate sarcinile lor.

Cine folosește ChatGPT?

Studiul a remarcat că, începând cu luna iulie a acestui an, baza de utilizatori ChatGPT ajunsese la 10% din populația adultă mondială.

Însă distribuția demografică a acestor utilizatori s-a schimbat față de anii precedenți, chatbotul devenind treptat mai universal în ceea ce privește sexul utilizatorilor și granițele naționale.

De exemplu, datele din ianuarie 2024 arătau că 37% dintre utilizatori aveau nume tipic feminine, în rândul utilizatorilor care foloseau nume propriu-zise, nu porecle. Dar decalajul de gen s-a redus dramatic până la jumătatea anului curent, adopția feminină fiind în linie cu demografia generală a adulților.

ChatGPT a devenit, de asemenea, mai accesibil la nivel global, cu o creștere rapidă în special în țările cu venituri mici și medii.

Aceasta a dus la rate de creștere a folosirii ChatGPT de peste 4 ori mai mari în țările cu venituri cele mai mici, decât în țările cu venituri ridicate.

Pe lângă oferirea diferitelor niveluri de abonament pe platforma pentru consumatori, ChatGPT oferă și un produs enterprise pentru afaceri, acces API și un agent de inginerie software numit Codex.

Deși ChatGPT a înregistrat o creștere explozivă în ultimii ani, acesta se confruntă cu o competiție tot mai mare din partea rivalilor precum xAI al lui Elon Musk și Google Gemini.

Gemini a ocupat chiar săptămâna aceasta primul loc printre aplicațiile disponibile gratuit în Apple Store, depășind ChatGPT la numărul de descărcări.

Numărul de descărcări a crescut puternic pentru Gemini după lansarea în august a modelului său de editare a imaginilor „Nano Banana”.