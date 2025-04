Ce așteaptă angajații de la o companie Angajator de Top

Într-o piață a muncii competitivă cum este cea din ziua de azi, angajamentul față de bunăstarea angajaților, dezvoltarea lor profesională și un mediu de lucru pozitiv reprezintă un atu important pentru o companie. Cultura organizațională nu mai este doar un plan pe hârtie, este o strategie care are la bază oamenii, paleta lor largă de talente și competențe. Există, însă, companii care transformă vorbele în fapte și care primesc recunoaștere pentru felul în care o fac. Philip Morris România este una dintre ele și se remarcă ca un exemplu de astfel de angajator, câștigând aprecierea forței sale de muncă, dar și a diverselor instituții de certificare din domeniul resurselor umane. Pentru al 11-lea an consecutiv, Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top. Cea mai importantă rămâne, însă, recunoașterea oamenilor.

Cu peste 1.500 de angajați în țara noastră, Philip Morris România este o companie în plin proces de transformare. Datorită unor investiții de peste 730 de milioane de dolari realizate de Philip Morris International (PMI) începând cu 2017, fabrica din Otopeni s-a transformat dintr-o fabrică producătoare de țigări într-o unitate de producție pentru consumabile pentru dispozitivele care încălzesc tutunul dezvoltate de PMI. Această fabrică este una dintre cele trei unități de producție din Uniunea Europeană dedicate acestui tip de consumabile, alături de cele din Italia și Grecia.

Am stat de vorbă cu 3 angajați din fabrica Philip Morris România pentru a afla ce le place cel mai mult la munca lor. Cei trei, Florin Bratu, Florentina Corodeanu și Corina Vasile au avut același răspuns: oamenii.

„Sunt în Philip Morris România de la început, din 1 aprilie 1998. Mai am puțin și fac 27 de ani. Am început ca operator. Am pornit la drum cu o echipă mică, de absolvenți de studii superioare, și toți cei angajați în aceeași grupă cu mine am ajuns să ocupăm ulterior poziții de conducere în cadrul companiei”, povestește FLORIN BRATU – Business Unit Manager producție Digital Printing. „Pe lângă faptul că e un brand puternic, oamenii contează foarte mult, felul cum se pot dezvolta, cum poți să parcurgi un drum cu o traiectorie de succes – toate acestea m-au ținut aici. M-am simțit susținut”, mărturisește Florin.

Transformarea companiei e continuă, spune el. Fabrica în care a intrat din prima zi s-a dezvoltat constant, iar investițiile considerabile s-au simțit nu doar în tehnologie, ci în tot ceea ce ține de pregătirea oamenilor. Fabrica de la Otopeni a devenit rapid un spațiu care oferă oportunități inclusiv absolvenților sau studenților în ani terminali care au venit către companie și au găsit locul potrivit să crească. Corina Vasile a fost unul dintre aceștia.

„M-am angajat când aveam 20 de ani și a fost primul meu job. Am venit să lucrez 3 luni într-un program pentru studenți, ca să câștig banii pentru o vacanță la mare, și-am rămas aici 16 ani. M-am simțit apreciată atât de colegi, cât și de superiorii direcți. Fabrica este locul unde m-am format din toate punctele de vedere, inclusiv ca om”, spune CORINA VASILE, Business Unit Manager. „Simt că sunt văzută și am simțit întotdeauna că n-am muncit degeaba. Se pare că am ales bine”, zâmbește ea.

Corina a fost și ea în mijlocul acțiunii, fiind martora schimbărilor prin care a trecut compania. Au fost provocări interesante, a învățat lucruri noi și toate au venit și cu oportunități în carieră, dar și cu susținere. A fost o creștere constantă, la fiecare 2-3 ani, astfel încât azi ocupă poziția de Business Unit Manager.

„Avem coaches, mentori și de la ei am învățat să primesc feedbackul ca pe un dar. Ei sunt constant lângă noi, atât personal, cât și profesional. Când mai avem nevoie de feedback pe partea de leadership, vin, discutăm, ne dau sfaturi. E o colaborare constantă și compania în sine, top managementul, se concentrează foarte mult pe feedback și mentorship”, explică FLORENTINA CORODEANU, coordonator secție de producție.

Florentina e de trei ani în companie și mărturisește că este cel mai stabil loc de muncă pe care l-a avut vreodată. Îi place că lucrează cu oamenii și că nicio zi nu seamănă cu alta. Și-a început activitatea când a început și producția consumabilelor pentru cele mai recente generații de dispozitive dezvoltate de PMI, iar proiectul a făcut-o să se alinieze imediat atât la misiunea companiei de a construi un viitor fără fum, dar și la preocuparea companiei pentru oameni – nu doar pentru angajați, ci și pentru clientul final.

„Am avut oportunitatea și norocul să vin exact când toate lucrurile acestea se puneau pe picioare și am prins și tehnologia de la început. Astfel, am jucat și noi un rol important în a oferi consumatorilor alternative inovatoare la continuarea fumatului.”, mărturisește Corina.

În 2025, Philip Morris România a primit Certificarea Top Employer pentru a unsprezecea oară consecutiv. Această recunoaștere subliniază încă o dată faptul că cei peste 1.500 de angajați reprezintă preocuparea principală a companiei. Oamenii sunt sursa creativității, inovației și rezilienței într-o companie care pune accentul pe promovarea unui loc de muncă în care fiecare voce contează și în care perspectivele, experiențele și talentele unice sunt valorificate la maximum.

„Credem cu tărie că oamenii trebuie să se simtă respectați, văzuți și apreciați și că, prin această distincție, meritele și implicarea le sunt celebrate”, spune Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România. Iar oamenii confirmă că această convingere este cât se poate de justificată.

„Există o inițiativă a companiei în care fiecare angajat a putut să vină cu o idee proprie care să contribuie la viziunea fabricii pentru următorii 3 ani. Fiecare a stat și a conceput, a creat o viziune pe care mulți au regăsit-o mai târziu în strategia companiei. Demersul este foarte creativ, pentru că fiecare simte că nu vine la muncă doar ca să ponteze și să aibă de unde să plece de acasă, ci că face parte din companie. E un program care le oferă oamenilor ocazia reală de a contribui și de a vedea că opiniile lor au impact.”, spune Florentina Corodeanu. „Nu ni se spune doar ce să facem, ci contribuim fiecare în parte cu idei și propuneri cum să facem să oferim consumatorilor produse de cea mai bună calitate.”

Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top în urma unei evaluări independente realizate de Top Employers Institute. Oameni talentați, politici de resurse umane și valori clare, oportunități de promovare – acestea sunt ingredientele de care are nevoie o companie pentru a primi această recunoaștere.

„Am făcut foarte multe cursuri pe parcursul acestor ani, care mi-au folosit nu doar în business, ci și în viața de zi cu zi. Cel mai mult îmi place să muncesc cu oamenii și pot să spun că mă bucur să mă uit în urmă și să văd lucruri cu care mă pot lăuda. Azi pot să mă plimb prin fabrică și să zic „pe asta am făcut-o eu” sau „la asta am pus umărul.”, mărturisește Florin Bratu.

Certificarea Angajator de Top este, în egală măsură, un angajament și o provocare pentru viitor. Compania promite să continue să investească în economie, dar și în oameni pentru a se asigura că rămâne un loc de muncă de top, care să atragă talente pe care să le ajute să se dezvolte.

Articol susținut de Philip Morris România