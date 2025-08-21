Ce așteaptă Zelenski să primească în câteva zile. Abia apoi vrea să se întâlnească cu Putin

Președintele Donald Trump găzduiește o reuniune multilaterală cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu liderii europeni, pe 18 august 2025, în Sala de Est a Casei Albe, la Washington, DC, SUA. FOTO: Daniel Torok/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că așteaptă să primească în 7-10 zile din partea aliaților săi occidentali liniile generale ale garanțiilor de securitate pe care sunt dispuși să le ofere Ucrainei, după care va încerca să obțină o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin pentru a negocia încheierea războiului, informează AFP.

Într-o declarație acordată unui grup de jurnaliști, Zelenski a subliniat că dorește în primul rând să înțeleagă „arhitectura garanțiilor de securitate” occidentale pentru Ucraina.

După întâlnirile avute luni la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, la care au participat și liderii europeni, Zelenski a declarat atunci că în aproximativ zece zile aliații țării sale vor pune pe hârtie forma pe care ar putea să o ia garanțiile de securitate. El a confirmat acum acest orizont de așteptare, menționând 7-10 zile, notează Agerpres.

Apoi, după ce Kievul va fi primit această schiță a garanțiilor de securitate, „ar trebui să avem o reuniune bilaterală într-o săptămână sau două” cu președintele rus Vladimir Putin, așa cum dorește și Trump, a continuat liderul de la Kiev.

Ulterior, a indicat Zelenski, în funcție de rezultatele acestei întâlniri bilaterale, președintele american ar putea participa la o reuniune trilaterală (Trump-Putin-Zelenski).

Cerințele puse de Putin

Contactele diplomatice s-au accelerat odată cu summitul pe care Putin și Trump l-au avut vineri în Alaska, unde președintele rus ar fi prezentat condițiile sale de pace și compromisurile la care ar fi dispus.

Liderul de la Kremlin ar fi cerut astfel ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Luhansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO și fără trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Zelenski refuză însă orice cedare de teritoriu, iar susținătorii săi europeni, în special președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, insistă să fie trimise trupe europene în Ucraina ca garanție de securitate pentru aceasta, în pofida opoziției Rusiei.

Condițiile pentru o întâlnire Putin-Zelenski, anunțate de Lavrov

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a semnalat că o întâlnire între Putin și Zelenski necesită mai întâi discuții aprofundate care să contureze soluții asupra principalelor chestiuni divergente și le-a reproșat liderilor europeni că subminează progresele obținute la summitul ruso-american din Alaska, în special prin insistența lor de a desfășura după război trupe în Ucraina, o idee „inacceptabilă” pentru Rusia, care avertizează că orice discuție asupra garanțiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ține cont de poziția Moscovei nu va duce nicăieri.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat Lavrov, garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie avute în vedere pornind de la discuțiile pe acest subiect care s-au desfășurat între Rusia și Ucraina în 2022 la Istanbul, unde cererea adresată Kievului de Moscova a fost să accepte un statut de neutralitate în schimbul garanțiilor de securitate oferite de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit și Franța.

Occidentul explorează opțiunile pentru garanții de securitate

Responsabili militari din SUA și din mai multe state europene au elaborat deja o serie de opțiuni militare cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina și acestea vor fi prezentate consilierilor pentru securitate națională din respectivele țări, în vederea examinării lor în cadrul eforturilor diplomatice aflate în desfășurare pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, a declarat joi agenției Reuters un oficial american.

Acesta a precizat că întâlniri între responsabilii apărării din SUA, Ucraina, Franța, Regatul Unit, Germania, Italia și Finlanda au avut loc începând de marți la Washington.

Ucraina și aliații săi europeni sunt încurajați de o promisiune a lui Trump de implicare a SUA alături de europeni în garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar multe întrebări rămân nu au încă răspuns.

Unii oficiali avertizează că planificatorii militari americani și europeni vor avea nevoie de timp pentru a stabili ce opțiuni ar putea fi acceptabile pentru Rusia din punct de vedere politic și militar.

O idee avansată de un responsabil ar fi desfășurarea unor trupe europene în Ucraina sub comanda și controlul SUA, dar aceasta nu ține cont de poziția Rusiei de respingere a oricărei desfășurări de trupe străine pe teritoriul ucrainean.