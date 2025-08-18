LIVE Toți ochii spre Casa Albă: Donald Trump îi primește pe Volodimir Zelenski și pe șapte lideri europeni / Ultimele declarații înainte de întâlniri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații europeni sunt primiți astăzi la Casa Albă de către Donald Trump, la trei zile după summitul din Alaska între liderul american și cel rus. Atunci, Trump a agreat propunerea lui Putin să ceară Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriu, potrivit New York Times. Acum, este așteptată următoarea mutare a liderului american. Potrivit CNN, Trump urmează să îi ceară lui Zelenski să renunțe la Crimeea și la pretențiile de a adera la NATO.

Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump

18:07

În timp ce se pregătește pentru întâlnirea cu președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns bombardamentul rus din timpul nopții, pe care l-a descris ca fiind „demonstrativ și cinic”.

Potrivit lui Zelenski și oficialilor locali, atacul aerian rus a lovit o clădire rezidențială din Ucraina.

„Ei sunt conștienți că astăzi are loc la Washington o întâlnire care va aborda sfârșitul războiului”, a spus Zelenski despre oficialii de la Moscova, potrivit ABC News.

El a adăugat că oficialii europeni și NATO care urmează să se alăture lui Trump la Casa Albă caută cu toții o „pace demnă și securitate adevărată”.

„Rușii ucid în mod deliberat oameni, în special copii”, a spus Zelenski. „Până în prezent, șapte persoane au fost ucise în urma atacului cu drone din Harkov, cea mai tânără fiind o fetiță de doar un an și jumătate, iar zeci de persoane au fost rănite, inclusiv copii”, a precizat liderul ucrainean.

Știrea inițială: Programul zilei începe de la ora 20.00 (n.r. ora României) când Donald Trump îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă. Un sfert de oră mai târziu va începe întâlnirea bilaterală între cei doi șefi de stat.

Este programată să dureze o oră, potrivit programului oficial publicat de Casa Albă.

La 21.15, Trump îi va întâmpina pe liderii europeni care susțin Ucraina. Întrevederea cu cei șase lideri europeni este programată să înceapă la 22:00.

Care sunt liderii europeni care merg la Casa Albă

Vor veni la Casa Albă:

cancelarul german Friedrich Merz

șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen

președintele francez Emmanuel Macron

premierul britanic Keir Starmer

prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni

secretarul general al NATO Mark Rutte

președintele Finlandei, Alexander Stubb

Cel din urmă s-a mai întâlnit cu Trump la începutul acestui an, în Florida, când a jucat golf împreună cu el.

Premierul finlandez Alexander Stubb și Donald Trump discută în timpul funeraliilor Papei Francisc Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Cu ce mesaj vine Volodimir Zelenski la negocieri

Președintele ucrainean a cerut duminică, la scurt timp după ce a aterizat la Washington, o pace „durabilă” care să încheie războiul din Ucraina și a avertizat că Vladimir Putin a confiscat în trecut pământ ucrainean „ca rampă de lansare pentru un nou atac”.

Rusia ocupă în prezent o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv peninsula Crimeea și largi porțiuni din estul țării. Trump le-a spus liderilor europeni că un acord de pace poate fi atins, dacă Zelenski acceptă să renunțe la regiunea Donbas.

Președintele ucrainean a subliniat că prin Constituție Kievul nu poate renunța la niciun teritoriu și a amintit că anexarea ilegală de către Rusia în 2014 a peninsulei Crimeea a fost o lecție care arată că Rusia nu se va opri.

„Cu toții împărtășim dorința puternică de a pune capăt acestui război rapid și în mod fiabil”, a scris el. „Iar pacea trebuie să fie durabilă. Nu ca acum câțiva ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul țării noastre, o parte din Donbas, iar Putin a folosit pur și simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac.”

El a mai subliniat că „așa-zisele” garanții de securitate primite de la Rusia, SUA, și Marea Britanie în acordul din 1994 în care a acceptat să renunțe la armele nucleare sovietice nu au funcționat, motiv pentru care nu are încredere în unele noi.

Ce au spus liderii europeni

Cancelarul german Friedrich Merz a semnalat un aspect pozitiv pentru europeni în urma summitului din Alaska, afirmând sâmbătă că Statele Unite sunt gata să participe la garantarea securității Ucrainei în cadrul unui acord de pace, potrivit The Guardian.

După ce emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a sugerat că garanțiile de securitate ar putea fi comparabile cu protecția reciprocă prevăzută la articolul 5 din Tratatul NATO, s-a pus întrebarea dacă europenii ar fi dispuși să trimită trupe proprii în Ucraina.

Promisiunea lui Trump a fost însă extrem de vagă, întrucât liderii europeni au afirmat că, pentru ca garanția să aibă vreo greutate ca factor de descurajare împotriva unei noi agresiuni rusești, ar fi necesară prezența pe teren a cel puțin unei părți din trupele americane.

Cancelarul german Friedrich Merz îl primește la Berlin pe Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska dintre Trump și Putin Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Marea Britanie: „Un acord care să permită poporului ucrainean să trăiască fără reama de noi atacuri”

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer a declarat că Marea Britanie ar susține un acord de pace în Ucraina fără ca încetarea focului să fie o condiție prealabilă.

„Un acord care să asigure revenirea păcii în Europa și care să permită poporului ucrainean să trăiască fără teama de noi atacuri, un acord care să realizeze acest lucru cât mai curând posibil, dar care să pună capăt uciderilor și să transforme acest lucru într-o pace durabilă, susținută de garanții de securitate, ar fi un pas extrem de pozitiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului britanic.

Italia: „O pace care să asigure suveranitatea și securitatea Ucrainei”

Înainte de a pleca de la Roma, biroul lui Meloni a emis un comunicat de presă în care subliniază „importanța continuării colaborării cu Statele Unite pentru a pune capăt conflictului și a realiza o pace care să asigure suveranitatea și securitatea Ucrainei”, confirmându-se în același timp necesitatea „menținerii presiunii colective asupra Rusiei și asigurării unor garanții de securitate solide și credibile”.

Meloni este singurul lider european care a participat la inaugurarea lui Donald Trump în 20 ianuarie 2025. Ea a fost prezentă ultima dată la Washington în aprilie, dar s-a mai întâlnit cu liderul american la funeraliile Papei Francisc, când Trump a discutat cu Zelenski în Basilica Sf. Petru.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni se întâlnește cu Donald Trump, la reședința acestuia de la Mar-a-Lago, din Palm Beach, Florida, pe 4 ianuarie 2025. FOTO: Chigi Palace Press Office/ Filip / Zuma Press / Profimedia

Cum s-a schimbat poziția SUA față de Ucraina după summitul din Alaska

Înainte de a ajunge la o înțelegere privind organizarea unui summit, Donald Trump i-a dat lui Vladimir Putin termenul limită de 8 august pentru a accepta un armistițiu în Ucraina. A avertizat că altfel se va confrunta cu noi sancțiuni severe asupra „flotei sale fantomă”. Niciuna dintre aceste situații nu s-a produs.

În schimb, Trump a anunțat în acea zi că se va întâlni cu președintele rus pentru un summit în Alaska în vinerea următoare.

Înainte de summit, Trump a declarat că dorește să vadă un armistițiu „rapid”. El a spus că vor exista „consecințe grave” pentru Rusia, dacă Putin va părăsi Alaska fără a accepta un armistițiu. Nici acest lucru nu s-a întâmplat.

În schimb, Trump și Putin au discutat detaliile unui potențial acord de pace cuprinzător în Ucraina, schimbându-și poziția anterioară privind armistițiul.

Trump a discutat cu Zelenski și liderii europeni, imediat după summitul cu Putin

Sâmbătă, Trump i-a informat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni despre discuțiile sale cu Putin. La scurt timp după discuții, Zelenski și câțiva dintre principalii săi aliați au anunțat că vor zbura la Washington pentru a se întâlni cu Trump la Casa Albă.

Emisarul special Steve Witkoff a declarat pentru CNN că Putin a fost de acord în Alaska să acorde garanții de securitate „solide” ca parte a unui eventual acord de pace, inclusiv o prevedere care ar permite apărarea colectivă a Ucrainei de către SUA și Europa în cazul în care Rusia ar încerca o nouă invazie.

Dar duminică seara, Trump a exercitat din nou presiuni asupra lui Zelenski, afirmând că președintele ucrainean ar putea pune capăt războiului „aproape imediat, dacă ar dori”, renunțând la speranța de a recupera Crimeea ocupată și la dorința de a adera la NATO.