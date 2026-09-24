Ce au găsit procurorii la perchezițiile în cazul fostului preot Cristian Pomohaci, acuzat de pornografie infantilă într-un al treilea dosar

Cântărețul și fostul preot Cristian Pomohaci este acuzat de procurorii DIICOT că a produs și distribuit, prin intermediul unor aplicații online, fotografii și înregistrări video în care apare întreținând acte și raporturi sexuale cu minori. Procurorii au găsit în cadrul perchezițiilor 286 de fotografii și videoclipuri în care apar minori în ipostaze sexuale explicite, stocate pe trei dispozitive mobile, între care și poze și filmări realizate chiar de fostul preot.

Procurorii de la DIICOT au deschis pe numele lui un al treilea dosar, în care este acuzat, alături de un complice de 31 de ani, de săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Cristian Pomohaci, în vârstă de 57 de ani, se află în arest preventiv din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în două dosare, de agresiune sexuală și trafic de droguri, în prima cauză fiind implicați și minori.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între luna iulie 2017 și începutul lunii iunie 2026, un inculpat, în vârstă de 57 de ani, aflat în stare de arest preventiv într-o altă cauză, a produs, prin intermediul telefonului mobil, peste 60 de fișiere de tip foto și video ce reprezintă minori în ipostaze sexuale explicite. Majoritatea filmărilor și fotografiilor au fost realizate de către inculpat în momentele când a întreținut acte și raporturi sexuale cu minori. De asemenea, acesta a distribuit, de ordinul zecilor de ori, prin intermediul unor aplicații online, peste 30 dintre aceste fișiere. Probatoriul administrat a reliefat că, la data de 03.06.2026, același inculpat a deținut, pe trei dispozitive mobile, un total de 286 de fișiere de tip foto și video ce reprezintă minori în ipostaze sexuale explicite”, spune DIICOT într-un comunicat de presă, fără să-i menționeze numele, însă surse judiciare au confirmat pentru Agerpres că e vorba de Pomohaci.

Cercetările efectuate au mai arătat că, în perioada septembrie 2025 – martie 2026, prin intermediul unor aplicații online, acesta a primit de la complicele lui mai multe fișiere (fotografii și videoclipuri), în care erau înfățișați minori în ipostaze/acte sexuale explicite.

Totodată, în urma accesului autorizat într-un dispozitiv de stocare a datelor, aparținând inculpatului în vârstă de 31 de ani, au fost găsite mai multe fișiere de tip foto și video ce reprezintă minori în ipostaze sexuale explicite.

Fostul preot Cristian Pomohaci a mai fost vizat de astfel de acuzații, dar dosarul respectiv a fost clasat.

El a fost caterisit în 2017, după un scandal în care a fost acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale.