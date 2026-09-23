Fostul preot Cristian Pomohaci, anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă. Percheziții în București, Cluj și Suceava

Procurorii şi poliţiştii de la Combaterea criminalităţii organizate au descins, miercuri, la trei adrese din Bucureşti, Cluj şi Suceava într-un dosar de pornografie infantilă care îl vizează pe fostul preot Cristian Pomohaci.

Percheziţiile au loc la mai puţin de o lună de când Pomohaci a fost trimis în judecată pentru mai multe infracţiuni de agresiune sexuală, viol şi acte sexuale cu minori, victimele fiind băieţi.

Ce acuzații i se aduc

Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, Pomohaci și alte trei persoane sunt cercetate după ce au distribuit online videoclipuri în care apar minori cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în intervalul cuprins între luna martie 2025 și luna martie 2026, 4 făptuitori, dintre care unul aflat sub măsura arestului preventiv în altă cauză, au procurat, deținut, stocat și distribuit, prin intermediul unor servicii de mesagerie online și a unor pagini de socializare, videoclipuri care înfățișează minori, cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite”, a transmis DIICOT, fără a menționa numele fostului preot.

Conform unor surse judiciare citate de News.ro, bărbatul arestat care apare în comunicatul DIICOT este cântărețul și fostul preot Cristian Pomohaci.

Este al treilea dosar în care Cristian Pomohaci este cercetat. Fostul preot se află deja în arest preventiv din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri, în primul caz fiind implicați și minori.

Procurorii au documentat situaţii în care Pomohaci a plătit cu sume cuprinse între 250 şi 300 de lei băieţi pentru servicii sexuale, actele intime având loc într-un apartament din Târgu Mureş pe care acesta îl deţine, potrivit News.ro.

Una dintre acuzaţiile care i se aduc fostului cleric este aceea că, în anul 2019, ar fi agresat sexual un băiat de 14 ani care lucra la ferma deţinută de Pomohaci, în judeţul Mureş. În cadrul anchetei, procurorii au identificat o victimă în cazul căreia abuzurile sexuale au început când aceasta avea 9 ani şi au continuat ani la rând.

Fostul preot Cristian Pomohaci a mai fost vizat de astfel de acuzații, dar dosarul respectiv a fost clasat.

El a fost caterisit în 2017, după un scandal în care a fost acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale.