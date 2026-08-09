Ce au pățit trei bărbați care au furat un telefon într-un supermarket din București și au cerut răscumpărare

Trei bărbați au fost arestați preventiv pentru șantaj, fiind acuzați că i-au cerut bani unei femei pentru a-i returna un telefon mobil, care fusese furat în timp ce victima se afla în supermarket.

La data de 7 august, polițiștii Secției 28 au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se afla într-un supermarket din Sectorul 2, i-ar fi fost sustras telefonul mobil, potrivit Poliției Capitalei, scrie Agerpres.

Ulterior, persoana vătămată a informat polițiștii despre faptul că, după activarea funcției de „alertă pentru telefon pierdut”, a fost contactată, pe numărul de telefon lăsat pentru contact de urgență, de către un bărbat, care i-ar fi solicitat suma de 1.500 de lei în schimbul restituirii telefonului mobil, fiind stabilit un loc de întâlnire în acest scop.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat și prins în flagrant patru bărbați, imediat după ce unul dintre aceștia ar fi primit de la femeie suma de 1.300 de lei, în schimbul restituirii telefonului mobil.

Cu ocazia intervenției polițiștilor, asupra unuia dintre bărbați a fost identificată suma de 1.300 de lei, despre care există indicii că ar fi fost primită de la persoana vătămată.

Trei dintre bărbații depistați, cu vârste cuprinse între 25 și 32 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, aceștia fiind ulterior arestați pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 28 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

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