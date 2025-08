Ce au pățit trei tineri ruși care s-au filmat lângă incendiul din Soci provocat de un atac cu drone ucrainene

Trei tineri au fost reținuți în orașul Soci, în sudul Rusiei, după ce au filmat și publicat pe rețelele sociale imagini cu un incendiu masiv izbucnit la o rafinărie aparținând companiei Rosneft, relatează publicația independentă rusă The Moscw Times. Flăcările au cuprins instalațiile din cartierul Adler în urma unui atac nocturn cu drone al armatei ucrainene.

În videoclipul devenit viral, două fete și un tânăr apar dansând și pozând în fața rafinăriei în flăcări, pe fundalul sonor al piesei „Zori purpurii” a cântărețului Miyagi, un cunoscut rapper rus.

Clipul a fost redistribuit rapid, inclusiv de Ekaterina Mizulina, șefa „Ligii Internetului Sigur”, cunoscută în Rusia pentru campaniile de denunțare a conținutului considerat „dăunător”.

Potrivit poliției din regiunea Krasnodar, cei trei tineri reținuți, turiști, sunt din orașul Nijni Taghil și au vârste cuprinse între 19 și 21 de ani.

Una dintre fete, în vârstă de 20 de ani, cea care a filmat și publicat videoclipul, este cercetată pentru „nerespectarea regulilor de comportament în situații de urgență sau în caz de pericol”, conform Codului administrativ rus. Ea riscă un avertisment sau o amendă de până la 30.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 300 de euro.

🇷🇺 Russian authorities detained two young women, Darya (21) and Karina (19), and an unidentified man for filming a social media video in front of a burning oil depot in Adler, Sochi district, southwestern Russia, hours after a significant Ukrainian drone strike hit the site. pic.twitter.com/FzYZ0lhmst