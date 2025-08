VIDEO Ucraina a lovit un depozit de petrol la Soci. Traficul aerian a fost suspendat temporar

Un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu la un depozit de petrol din Soci, un oraş turistic din sud-vestul Rusiei, cunoscut pentru găzduirea Jocurilor Olimpice din 2014, au anunţat duminică autorităţile locale, conform AFP, preluată de Agerpres.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura de petrol şi gaze rusească drept răspuns la atacurile de pe propriul teritoriu de la începutul asaltului major rusesc din februarie 2022.

„Soci a fost supus unui atac cu drone din partea regimului de la Kiev în această noapte”, a indicat guvernatorul regiunii Krasnodar din Rusia, Veniamin Kondratiev, pe Telegram.

Rămăşiţele unei drone au lovit un rezervor de produse petroliere, ceea ce a provocat un incendiu, a spus el. În timpul nopţii, 127 de pompieri au lucrat pentru a stinge incendiul, potrivit guvernatorului. Imaginile difuzate de presa rusă au arătat un incendiu şi nori groşi de fum negru.

Last week, the Russian government banned gasoline exports to curb shortages and record prices. It didn’t stop price gains.



And now Ukraine is destroying the very refineries that make that gasoline.



Overnight, Sochi and Adler. pic.twitter.com/JUt9ov4vzY