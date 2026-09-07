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Montare a panourilor fotovoltaice. Foto: Shutterstock
Actualitate

„Ce capacitate de baterie îmi trebuie?”, „De ce se oprește invertorul în mijlocul zilei?” / Un specialist în energie le răspunde prosumatorilor

Florentina Cernat
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Cetățenii care își instalează sisteme fotovoltaice, odată deveniți prosumatori, intră într-un domeniu foarte tehnic dacă provin din afara specializării. HotNews a centralizat cele mai frecvente întrebări ale lor din grupuri și social media și a cerut răspunsuri de la un expert. 

  • În România erau înregistrați 359.378 de prosumatori racordați la rețelele electrice, la 30 iunie 2026, marea majoritate persoane fizice.
  • Victor Gavrilă, expert în energie și managerul proiectului pentru prosumatori EnergiaTa, răspunde punctual la cele mai frecvente întrebări puse în această comunitate, a prosumatorilor.
  •  Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni.

Dacă doresc să devin prosumator, în cât timp îmi recuperez investiția?