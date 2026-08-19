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Panouri solare. Fotografie de Piotr Dziurman / imageBROKER / Profimedia
Actualitate

Reacție de la prosumatori, care susțin că noul program Casa Verde Baterii îi exclude pe cei care au deja capacități de stocare: „E de neînțeles”

Florentina Cernat
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Proiectul noului ghid de instalare a bateriilor de stocare anunțat de Ministerul Mediului a stârnit reacții.