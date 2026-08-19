Reacție de la prosumatori, care susțin că noul program Casa Verde Baterii îi exclude pe cei care au deja capacități de stocare: „E de neînțeles”

Proiectul noului ghid de instalare a bateriilor de stocare anunțat de Ministerul Mediului a stârnit reacții.

Ministerul Mediului a lansat ieri în dezbatere publică proiectul ghidului pentru programul prin care prosumatorii își pot instala baterii de stocare.

Prevederile din ghid au stârnit nemulțumire în rândul prosumatorilor și al oamenilor din breaslă, care critică aspru criteriile în baza cărora se acordă punctajele. Mai mulți prosumatori acuză, pe grupurile dedicate, că principiile de alocare a fondurilor, așa cum apar în proiectul ghidului pentru Programul Casa Verde Baterii, sunt discriminatorii.

„O bătaie de joc”

Cei mai mulți prosumatori se plâng că, în actuala formă a ghidului, nu sunt eligibili în program cei care au deja instalată o baterie de stocare a energiei.

„Este o bătaie de joc acest ghid”, spune unul dintre ei.

La programele anterioare pentru finanțarea panourilor solare, cei care aveau deja montate astfel de sisteme au putut aplica, atrag atenția prosumatorii.

„Ce se întâmplă cu cei care au cumpărat deja baterii din fonduri proprii? Am investit din banii mei într-o baterie și acum doream să măresc capacitatea de stocare”, arată un alt utilizator.

„Tot tu, AFM, ai avut două programe foarte bune, Casa Verde 2023 și 2024 în care ai finanțat cu 20.000 de lei sisteme fotovoltaice chiar și pentru cei care aveau deja panouri montate prin fonduri proprii”, amintește el.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, este și el de părere că prevederea aceasta este discriminatorie, dar semnalează și alte probleme pe care le-a găsit în ghid.

„Este clar că este o prevedere discriminatorie și este de neînțeles din punctul meu de vedere că a fost introdusă în ghid o astfel de cerință”, a declarat, pentru HotNews, Dumitru Chisăliță.

„Dumitru Chiseliță: „Nu e făcut acest program să avantajeze o mână de băieți foarte deștepți?”

Acesta a amintit și de invertoarele hibride, care vor fi obligatorii, dar nu sunt finanțate prin program, și pot fi o afacere profitabilă pentru „băieții foarte deștepți”.

Invertoarele hibride permit atât instalarea de baterii, cât și consumul din baterii, însă beneficiarii programelor anterioare Casa Verde au avut obligația să monteze invertoare on grid, care permit livrarea energiei în rețea, surplusul ajungând automat direct în rețea.

„Ce se întâmplă cu prosumatorii care au fost beneficiari ai programelor Casa Verde Fotovoltaice de anii trecuți, unde era obligatoriu invertorul on grid? Aceștia nu-și vor putea monta baterii de stocare fără a schimba invertorul”, mai spune Chisăliță.

„Atunci îmi pun întrebarea: nu e făcut acest program cu scopul ca cineva să vândă invertoare, să avantajeze o mână de băieți foarte deștepți?”, a continuat Chisăliță.

Sunt avantajați prosumatorii mari

Un alt articol din ghidul de finanțare precizează că primesc punctaj maxim cei care au instalat un sistem de 20 kW și peste. Oamenii spun că această prevedere este și ea discriminatorie și îi avantajează pe cei care se apropie mai mult de un sistem industrial.

„Majoritatea prosumatorilor casnici au sisteme de 3,5-5 kW. De la 20 de kW în sus clar nu mai este vorba de prosumatori casnici”, mai spune Chisăliță.

ANRE: Un prosumator casnic are un sistem de 6,3 kW în medie

Potrivit datelor centralizate de ANRE, la 30 iunie 2026, în România erau înregistrați 359.378 de prosumatori racordați la rețelele electrice, cu 4.019 MW putere electrică instalată.

Din total, 324.535 sunt persoane fizice, iar 34.843 persoane juridice. Puterea instalată totală a prosumatorilor persoane fizice este de 2.067 MW, rezultă că un prosumator casnic are, în medie, un sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 6,3 kW.

Totodată, datele ANRE mai arată că, la finalul lunii iunie 2026, 127.084 de prosumatori aveau instalate baterii de stocare, dintre care 123.231 persoane fizice și 3.853 persoane juridice.

Buget de 400 de milioane de euro

Programul Casa Verde Baterii are un buget de 400 de milioane de euro și este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Prin program va fi finanțată achiziția sistemelor de stocare destinate energiei electrice produse din surse regenerabile, cu o capacitate minimă de 12 kWh.

Conform criteriilor de departajare, vor avea punctaj suplimentar cei care au putere instalată mai mare și capacitate proprie cât mai mare la finanțarea bateriei de stocare.

Finanțarea acordată prin program va fi de maximum 15.000 de lei, TVA inclus, fără a depăși:

1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare;

75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

A fost eliminat sistemul primul venit-primul servit

Potrivit referatului de aprobare a ghidului de finanțare a programului Casa Verde Baterii, sistemul de stocare propus spre finanțare trebuie să aibă o capacitate de minimum 12 kWh, să fie nou și compatibil cu sistemul de panouri fotovoltaice existent. Sunt acceptate tehnologii Li-Ion, LiFePO4, Na-Ion sau alte tehnologii echivalente care nu conțin plumb, fiind prevăzute, totodată, o garanție de minimum 5 ani și minimum 3.000 de cicluri.

În situația în care sistemul fotovoltaic existent nu este prevăzut cu invertor hibrid compatibil cu sistemul de stocare, proiectul presupune și instalarea unui astfel de echipament, costul acestuia fiind suportat din contribuția proprie a beneficiarului.

Un element important al programului îl reprezintă renunțarea la principiul acordării finanțării exclusiv în ordinea înscrierii și introducerea unui mecanism de selecție pe bază de punctaj, astfel încât proiectele să fie prioritizate în funcție de caracteristicile acestora.

Anii trecuți, cine se înscria primul avea cele mai mari șanse, așa s-a ajuns la adevărate concursuri de tastare la calculator și la folosirea unor softuri care introduc datele în câte secunde. Metoda a fost contestată și înlocuită cu un punctaj.

Punctajul maxim este de 100 de puncte și are în vedere trei criterii: contribuția proprie a solicitantului – maximum 40 de puncte; capacitatea sistemului de stocare – maximum 40 de puncte; puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice – maximum 20 de puncte.

La finalul sesiunii, proiectele sunt selectate în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita bugetului disponibil. În caz de punctaj egal, departajarea se realizează succesiv în funcție de valoarea absolută a contribuției proprii, capacitatea sistemului de stocare, puterea instalată a sistemului fotovoltaic și, în ultimă instanță, data și ora înscrierii.

Implementarea proiectelor se realizează exclusiv prin instalatori validați de AFM.

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii, propuneri sau sugestii către AFM, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.