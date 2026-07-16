Ce cred despre anticipate mai mulți parlamentari căutați acum de partide în încercarea de a forma o majoritate

În acest moment nici PSD, nici PNL-USR nu pot forma o majoritate. În calcule, voturile pe care le-ar aduce neafiliații cântăresc mai greu acum. Iar liderii partidelor i-au căutat și înainte de moțiune și după în încercarea de a le obține suținerea pentru o majoritate la vot.

Pentru a se ajunge la un scrutin înainte de termen, ar trebui ca următorul premier desemnat să nu primească voturile a jumătate plus unu dintre senatori și deputați, iar președintele să dizolve Parlamentul.

Intrați în parlament pe listele unor formațiuni de care ulterior s-au despărțit, cei 21 de parlamentari acum neafiliați contează în calculele marilor partide pentru învestirea unui nou Guvern. Pentru ei, cariera politică s-ar putea încheia odată cu alegerile anticipate.

Deputat ex-SOS: „Eu le iau pas cu pas”

Dumitru Coarnă. FOTO: Agerpres



Deputatul Dumitru Coarnă, care a candidat pe listele S.O.S România și apoi a demisionat din formațiunea Dianei Șoșoacă, spune că anticipatele nu vor rezolva criza, „din contră, rămânem în aceeași ecuație politică, doar că se schimbă primele două partide, trece pe locul 1 AUR, pe locul 2 PSD și vom rămâne în același conflict”.

El a adăugat că, potrivit Constituției, președintele nu este obligat să dizolve Parlamentul dacă a doua propunere de premier va pica la votul din plen. „Domnul Nicușor Dan de la Paris a spus că nu dizolvă Parlamentul. Și atunci, tema rămâne la pur politică”, a mai explicat deputatul.

Dumitru Coarnă a mai spus că va vota a doua propunere de premier a lui Nicușor Dan doar dacă „se raportează” la principiile sale.

„Deocamdată nu avem desemnat niciun premier și nu pot să răspund la o întrebare de tipul ăsta. Când o să văd guvernul, componența Guvernului, atunci o să mă hotărăsc dacă vă voi vota. Eu le iau pas cu pas”, a mai spus Coarnă.

Senatoare plecată din POT: Nu consider benefică soluția anticipatelor, dar, dacă e nevoie, voi susține”

Senatoarea POT Valentina Aldea Foto: Inquam Photos – Octav Ganea

Valentina Aldea, senatoare aleasă pe listele partidului POT la alegerile de pe 1 decembrie 2024, a rămas neafiliată după ce grupul parlamentar al POT a fost dizolvat la Senat. Ea spune că, dacă e nevoie va susține organizarea alegerilor anticipate:

„Da, voi vota alegeri pentru alegeri anticipate, cu siguranță, susțin acest demers”.

Senatoarea explică, de asemenea, că „într-o situație economică destul de dificilă în care ne aflăm, nu consider că este benefică soluția alegerilor anticipate. Dar dacă este nevoie, voi susține și voi vota”.

Întrebată de HotNews dacă va face asta chiar dacă ar risca să piardă mandatul de parlamentar, Aldea spune că va susține „tot ce este în interesul cetățenilor”.

Deputată fondatoare UNIT: S-ar ajunge tot la aceleași partide, dar nu ținem de mandat

Dumitrița Albu. Inquam Photos / George Călin

Dumitrița Albu a intrat în Parlament pe listele partidului condus de Anamaria Gavrilă – POT. Ulterior, grupul parlamentar al POT a fost redenumit Uniți pentru România de către contestatarii lui Gavrilă. Dumitrița Albu a părăsit grupul, a devenit neafiliată și a contribuit la înființarea partidului UNIT.

Și ea spune că anticipatele nu sunt o soluție, „pentru că s-ar ajunge tot la aceleași partide”.

„Dar dacă trebuie să ajungă acolo, nu este nicio problemă, nu ne speriem, acceptăm situația. Trebuie să ne gândim însă la tot mecanismul acestor alegeri, să avem în vedere bugetul alocat pentru aceste alegeri, campanii electorale, sume uriașe ce vor fi decontate din bugetul statului”, explică deputata.

Dumitrița Albu a declarat că va susține alegerile anticipate, dacă situația o va impune, chiar dacă riscă să piardă mandatul de parlamentar: „Absolut. Nu este nicio problemă. Atât eu, cât și colegii mei din UNIT, noi venim din sfera privată, avem joburi. Nu ținem cu dinții de un alt mandat”.

Deputat ex-POT: Suntem oameni maturi, nu visăm

Deputatul Andrei Csillag, fost membru al Partidului Oamenilor Tineri Foto: Facebook

De aceeași părere este și Andrei Csillag, care face parte tot din partidul UNIT, dar este deputat neafiliat. Și el a intrat în Parlament pe listele POT.

Crede că în lipsa unui consens, alegerile anticipate „sunt binevenite, pe noi nu ne afectează în niciun fel. Noi suntem niște parlamentari tineri veniți din mediul privat, avem joburi, avem la ce să ne întoarcem”.

Deputatul spune că în momentul de față, parlamentarii UNIT nu au „nici cele mai mici șanse” să mai obțină noi mandate – „suntem oameni maturi, nu visăm”.

„Când vine vorba despre alegerile anticipate, nici nu știu dacă România are în Constituție prevăzute niște legi pentru alegerile anticipate”, mai spune el.

În lipsa consensului, liderii partidelor vorbesc despre anticipate

După mai bine de două luni de când Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură PSD-AUR, partidele politice care sunt implicate în negocierile pentru formarea noului Guvern au început să împingă în spațiul public ideea alegerilor anticipate.

Dacă USR și PNL transmit că nu au o problemă cu organizarea unor alegeri parlamentare înainte de termen pentru a soluționa criza politică, PSD spune, prin vocea lui Sorin Grindeanu, că anticipatele sunt o variantă, un scenariu care nu poate fi exclus, dar că riscul e intrarea în instabilitate:

„E un scenariu pe care nu poți să-l excluzi niciodată. E pe masă. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă, să zicem, scena politică și economică”, a spus Sorin Grindeanu luni la Parlament, la scurt timp după discuția de la Cotroceni.

Pe de altă parte, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a explicat într-un interviu acordat HotNews că alegerile parlamentare anticipate sunt greu de realizat pentru că e greu de crezut că „mulți parlamentari neafiliați, de exemplu, vor vota pentru alegeri anticipate, dacă asta înseamnă pierderea mandatului”.

Totuși, președintele Nicușor Dan, care la începutul crizei politice excludea clar dizolvarea Parlamentului, a spus marți într-un interviu pentru Știrile ProTV: „nu exclud. Nu e ceva ce îmi doresc şi cred că este foarte puţin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică”.

Cum se poate ajunge la anticipate

Constituția spune, la articolul 89, că Parlamentul trebuie să respingă prin vot două propuneri de premier în decursul a 60 de zile. Abia apoi, Nicușor Dan ar putea să înceapă procedura pentru dizolvarea Parlamentului.

Totuși, în acest moment senatorii și deputații au respins o singură propunere de premier venită dinspre Palatul Cotroceni – pe Adrian Veștea, pe 23 iunie. Pentru că Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte să ajungă la votul din plenul reunit, nu este luat în considerare ca fiind o propunere respinsă.

Așadar alegerile legislative anticipate pot fi declanșate doar dacă președintele va decide să dizolve Parlamentul în cazul în care senatorii și deputații vor respinge și următoarea propunere de premier.

„Alegerile anticipate pot fi organizate în baza prevederilor Constituției. Avem decizii ale Curții Constituționale, se organizează în trei luni de la declanșarea procedurii de către președinte, după care Parlamentul nou ales va fi convocat în 20 de zile de la data alegerilor”, a explicat fostul judecător CCR Tudorel Toader pentru HotNews.

După dizolvarea Parlamentului, acesta rămâne interimar până la momentul în care viitorii senatori și deputați vor depune jurământul. Tudorel Toader spune că în acea perioadă Parlamentul are capacitate juridică restrânsă: „Nu poate adopta legi de revizuire a Constituției, nu poate adopta legi organice, nu poate modifica sau abroga legi organice”.