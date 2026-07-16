Skip to content
Actualitate

Ce cred despre anticipate mai mulți parlamentari căutați acum de partide în încercarea de a forma o majoritate

Rebecca Popescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Intrați în parlament pe listele unor formațiuni de care ulterior s-au despărțit, cei 21 de parlamentari acum neafiliați contează în calculele marilor partide pentru învestirea unui nou Guvern. Pentru ei, cariera politică s-ar putea încheia odată cu alegerile anticipate. 

  • Un deputat SOS, doi aleși pe listele POT și deputata fondatoarea UNIT vorbesc, pentru HotNews, ce cred despre votul pentru un nou guvern și posibilitatea alegerilor anticipate

Pentru a se ajunge la un scrutin înainte de termen, ar trebui ca următorul premier desemnat să nu primească voturile a jumătate plus unu dintre senatori și deputați, iar președintele să dizolve Parlamentul.

În acest moment nici PSD, nici PNL-USR nu pot forma o majoritate. În calcule, voturile pe care le-ar aduce neafiliații cântăresc mai greu acum. Iar liderii partidelor i-au căutat și înainte de moțiune și după în încercarea de a le obține suținerea pentru o majoritate la vot.