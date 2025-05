Ce crede Gigi Becali că l-a dus pe Simion la un scor de aproape 41%: „E adevărat că se aștepta la o creștere”

Gigi Becali consideră că George Simion, care a câștigat detașat primul tur al alegerilor prezidențiale de duminică, a fost ajutat la creșterea voturilor de ieșirea la vot împreună cu Călin Georgescu. În același timp, Becali a susținut că Simion i-a trimis un mesaj încă din 18 martie în care i-a cerut sprijinul pentru turul doi al alegerilor prezidențiale.

Într-o intervenție luni dimineață la Digi24, Becali a sugerat că George Simion era convins încă din martie că finala prezidențială se va da între el și Nicușor Dan.

„Pe data de 18 martie am primit un mesaj: «Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău în turul doi cu jocul cu Nicușor Dan». Deci pe 18 martie mi-a spus”, a declarat Becali, la Digi24.

„Eu am mesajul și pot să vi-l arăt: «Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău cu Nicușor Dan»”, a continuat Becali.

Becali a dezvăluit și ce i-a răspuns lui Simion.

„Răspunsul meu: «Dacă o să ai norocul să intri în turul doi cu Nicușor Dan, vei fi din nou băiatul meu». Acum el nu mai are nevoie să mai fie băiatul meu, că nici nu mai are nevoie de ajutorul meu. Are nevoie Simion acum de campanie?”, a adăugat omul de afaceri.

Becali a recunoscut că nu se aștepta ca Nicușor Dan să ajungă în turul doi.

„Mă așteptam la o finală Simion – Antonescu. (…) E și mai bun politician în primul rând și, în al doilea rând, avea trei partide în spate, forța politică să intre în turul doi”, a mai spus Becali.

În ceea ce privește scorul obținut de George Simion, Becali a declarat că se aștepta ca Simion să ia 30-35%, nu aproape 41%, dar spune că acesta a fost ajutat de ieșirea la vot împreună cu Călin Georgescu.

„Faptul că a ieșit Georgescu cu el, e adevărat că se aștepta la o creștere. Îmi arată votanții lui George Simion care au fost în primul tur și încă 2 milioane și ceva ai lui Georgescu, plus încă câteva sute de mii, emulația care s-a creat după aia, adică supărarea oamenilor”, a spus Becali.

Amintim, George Becali a anunțat pe 14 aprilie Parlamentul că a demisionat din AUR și, prin urmare, devine deputat neafiliat. Becali intrase în conflict cu George Simion în timpul campaniei electorale, acuzându-l pe liderul AUR că „a devenit sluga lui Călin Georgescu”.