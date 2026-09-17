Cetăţenii latino-americani reprezintă 40% dintre combatanții străini care luptă în rândurile armatei ucrainene, au afirmat joi autorităţile ruse.

„Originea mercenarilor s-a schimbat drastic. Deşi iniţial erau polonezi, baltici, britanici şi americani, acum probabil mai mult de 40% dintre cei aflaţi în avangardă provin din ţări latino-americane”, a declarat ambasadorul special al Ministerului de Externe al Rusiei, Rodion Miroşnik, conform EFE și Agerpres.

Potrivit lui Miroşnik, citat de agenţia TASS, în rândurile ucrainene luptă acum peste 16.000 de „voluntari”.

„Aceşti voluntari sunt mercenari străini deoarece nu sunt acolo pentru a lupta pentru independenţa şi suveranitatea Ucrainei, ci pentru a câştiga bani sau a dobândi experienţă militară”, a spus el.

Rodion Miroşnik a adăugat că, în prezent, este vorba de 16.000 de persoane, dar între 30.000 şi 40.000 de persoane „au trecut prin rândurile lor”.

Guvernul Columbiei a solicitat în urmă cu câteva săptămâni Rusiei şi Ucrainei să oprească recrutarea cetăţenilor săi pentru război şi a cerut returnarea acestora.