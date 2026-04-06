Ce decizie iau medicii de la Spitalul Universitar în cazul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu se află în continuare în comă indusă, la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar. Pe parcursul nopții trecute și a acestei dimineți nu au apărut schimbări în starea fostului selecționer, care rămâne critică.

Conform informațiilor obținute astăzi de GOLAZO.ro, în această după-amiază, Spitalul Universitar, acolo unde este internat Mircea Lucescu, va transmite un comunicat oficial după ora 16:00.

Tot surse medicale din conducerea spitalului Universitar susțin că în jurul ore 14:30, toți factorii de decizie ai spitalului implicați în cazul lui Lucescu vor decide „ce conduită terapeutică vor alege”.

