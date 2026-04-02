La fix două luni, după ce a transferat-o pe Denise Rifai de la Kanal D, Antena 1 face anunțul: Scamă și Blană intră pe ecran

Denise Rifai intră din această lună pe Antena 1 cu noua sa emisiune, care se va difuza în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 17.00, transmite Pagina de Media.

Noua emisiune va purta numele „Furnicuţele” și aduce în prim-plan nu doar invitaţi din domenii variate, ci şi două personaje speciale: furnicuţele Scamă şi Blană. Acestea vor interveni în discuţii şi vor adresa întrebări în numele publicului.

Show-ul va dura două ore, în care invitaţii sunt puşi în situaţii neobişnuite, de la întrebări despre momente-cheie din carieră până la provocări surpriză sau apariţii ale unor persoane importante din viaţa lor, potrivit sursei citate.

Pe lista de invitați se numără politicieni, artişti, actori, antreprenori, creatori de conţinut, sportivi sau comedianţi. Miza formatului este prezentarea acestora într-o lumină diferită faţă de apariţiile clasice TV.

La începutul lunii februarie, Denise Rifai a plecat de la Kanal D și s-a mutat la Antena 1.