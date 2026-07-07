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Actualitate

VIDEO Ce este avionul Saab GlobalEye cu care România și alte 10 state NATO vor să înlocuiască celebrele aeronave AWACS americane

Victor Cozmei
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De mai bine de patru decenii, același tip de aeronavă fabricată în Statele Unite a reprezentat „ochii NATO în cer”, însă acum alianța se îndreaptă spre o soluție europeană. 11 state NATO, între care și România, vor face o achiziție comună de avioane de supraveghere. Ce capabilități au și cum funcționează.

  • Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat la summitul alianței de la Ankara că NATO va deschide negocieri oficiale cu firma suedeză de apărare Saab pentru achiziționarea a până la zece avioane de supraveghere GlobalEye. Acestea ar înlocui flota învechită de avioane AWACS Boeing E-3A Sentry a NATO și ar încredința misiunea principală de supraveghere aeriană a alianței unui producător non-american, pentru prima dată din 1988.
  • România este printre cele 11 state semnatare ale unui memorandum pentru noul sistem NATO Global Eye.
  • Saab GlobalEye este o aeronavă multirol de detecție, control și alertă timpurie.
  • În articol, informații despre cum funcționează această aeronavă, ce capabilități are și ce ar aduce României o astfel de achiziție.

Dacă un eventual contract se va concretiza, avioanele Saab GlobalEye vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control (AWACS) al NATO.