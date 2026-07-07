VIDEO Ce este avionul Saab GlobalEye cu care România și alte 10 state NATO vor să înlocuiască celebrele aeronave AWACS americane

Dacă un eventual contract se va concretiza, avioanele Saab GlobalEye vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control (AWACS) al NATO.

De mai bine de patru decenii, același tip de aeronavă fabricată în Statele Unite a reprezentat „ochii NATO în cer”, însă acum alianța se îndreaptă spre o soluție europeană. 11 state NATO, între care și România, vor face o achiziție comună de avioane de supraveghere. Ce capabilități au și cum funcționează.

Saab GlobalEye este gândit ca un radar și centru de comandă zburător, care folosește senzori puternici montați pe un avion de pasageri modificat prin care poate supraveghea simultan aerul, solul și apa pe distanțe uriașe pentru a detecta din timp orice amenințare.

Fiind un sistem mult mai nou, GlobalEye poate realiza mult mai eficient decât poate modelul actual E-3A Sentry cu o singură structură de aeronavă.

Aeronava se bazează pe radarul Erieye Extended Range de la Saab – un sistem integrat într-un carenaj în formă de creastă care se întinde de-a lungul părții superioare a fuselajului, în loc de o cupolă rotativă – cu o suită de senzori suplimentari și un sistem de comandă și control capabil să coordoneze simultan operațiuni aeriene, maritime și terestre.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că țara noastră va beneficia astfel de informații colectate de la mare altitudine din zone de interes, „inclusiv din Marea Neagră”.

Aproape jumătate de milioane de dolari pentru un avion

Sistemul GlobalEye, a spus NATO, va asigura o supraveghere avansată în spațiul aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Acesta va oferi capacități îmbunătățite de detectare și urmărire a amenințărilor complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Aeronava va consolida capacitatea NATO de cunoaștere a situației și va sprijini operațiunile.

Decizia reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și de avertizare timpurie, prin înlocuirea unei părți din flota învechită de aeronave Boeing E-3 a Alianței.

Cei 11 aliați care participă la achiziția acestor avioane sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, România și Suedia.

Saab va putea începe livrările de aeronave GlobalEye în 2030, dacă NATO va încheia rapid un contract cu compania, a declarat marți jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă la Ankara, directorul general al grupului suedez din domeniul apărării, Micael Johansson.

Johansson a adăugat că prețul final nu fusese încă stabilit, dar că acesta se va situa între aproximativ 400 și 450 de milioane de dolari pe aeronavă.

Înlocuitorul avioanelor AWACS

Noua aeronavă de la Saab ar trebui să înlocuiască avionul Boeing E-3A Sentry, construit pe baza unei structuri modificate a modelului Boeing 707, ușor de recunoscut datorită cupolei radarului rotativ montate în partea superioară a fuselajului, o aeronavă care îndeplinește misiuni de supraveghere pentru NATO încă din 1982.

În prezent, există o flotă de 14 avioane staționate la Baza Aeriană a NATO din Geilenkirchen, Germania.

Avion NATO AWACS – Boeing E-3 Sentry, Foto: A Periam Photography / Alamy / Profimedia

Global Eye, un radar de ultimă generație pe un avion de tip business-jet

Aeronava Saab GlobalEye este o aeronavă multirol de detecție, control și alertă timpurie (AEW&C). Este gândit ca un radar și centru de comandă zburător, care folosește senzori puternici montați pe un avion de pasageri modificat prin care poate supraveghea simultan aerul, solul și apa pe distanțe uriașe pentru a detecta din timp orice amenințare.

Fiind un sistem mult mai nou, GlobalEye poate realiza mult mai eficient decât poate modelul actual E-3A Sentry cu o singură structură de aeronavă.

Aeronava se bazează pe radarul Erieye Extended Range de la Saab – un sistem integrat într-un carenaj în formă de creastă care se întinde de-a lungul părții superioare a fuselajului, în loc de o cupolă rotativă – cu o suită de senzori suplimentari și un sistem de comandă și control capabil să coordoneze simultan operațiuni aeriene, maritime și terestre.

Radarul Erieye operează pe un unghi de 150 de grade de fiecare parte a antenei și bate până la maxim 450 de km, în funcție de țintă. Un avion de vânătoare tradițional, de exemplu, poate fi detectat de acest radar la o distanță de circa 350 de km.

Toate aceste componente sunt montate pe un Bombardier Global 6500, o aeronavă de tip business-jet care este mai mică, mai ieftină de operat și mai ușor de întreținut decât fuselajul de avion de linie convertit al modelului E-3A, oferind totuși o autonomie de zbor cuprinsă între 11 și 13 ore și o rază de acțiune care depășește 11.000 km.

O machetă a avionului Saab GlobalEye / Sursă: Justin Tang / Zuma Press / Profimedia

Comanda NATO ar putea fi cea mai mare pentru Saab de până acum

Sistemul radar este proiectat să detecteze aeronave greu detectabile și de tip „stealth”, toate tipurile de drone, precum și rachete balistice și hipersonice, chiar și atunci când spațiul aerian este aglomerat cu alte semnale radar sau când un adversar bruiază activ semnalul.

Aeronava GlobalEye se află în serviciu operațional din 2018 în Emiratele Arabe Unite, care au fost primul client al acestui model, iar de atunci Saab a acumulat un portofoliu de comenzi în continuă creștere în rândul membrilor și partenerilor NATO.

Suedia a comandat trei aeronave GlobalEye pentru propria forță aeriană, Franța a semnat un contract în decembrie 2025 pentru două aeronave, cu opțiuni pentru încă două, iar Canada a anunțat în mai 2026 că a ales GlobalEye pentru o flotă de șase aeronave în valoare de peste 3,6 miliarde de dolari.

O comandă din partea NATO de până la zece aeronave ar deveni cea mai mare vânzare individuală a acestei platforme realizată de Saab până în prezent.