În cafea, la mic dejunul copiilor sau în cine știe ce preparate sofisticate, laptele este un aliment de bază în alimentație. Laptele A2 este o alternativă la laptele convențional care se diferențiază prin tipul de beta-cazeină pe care îl conține. Obținut de la vaci selecționate genetic pentru a produce exclusiv această variantă de proteină, laptele A2 a atras atenția consumatorilor interesați de alimentație și de tolerabilitatea digestivă. În România, interesul pentru această categorie este susținut și de apariția unor produse locale, dar și de primele cercetări dedicate digestibilității lactatelor A2.

În ultimii ani, consumatorii au devenit mai atenți la compoziția alimentelor și la modul în care acestea influențează starea de bine. În categoria lactatelor, interesul nu se mai limitează la produse fără lactoză sau cu un conținut redus de grăsimi, iar una dintre alternativele care câștigă vizibilitate pe piețele internaționale și începe să fie prezentă și în România este laptele A2.

Diferența față de laptele convențional nu ține de cantitatea de grăsime sau de zaharuri, ci de o anumită proteină din compoziția laptelui: beta-cazeina. Pentru a înțelege ce este laptele A2 și de ce a devenit un subiect de interes, este util să privim mai întâi structura proteinelor din laptele de vacă.

Ce sunt proteinele A1 și A2 și cum se diferențiază?

Proteinele din laptele de vacă sunt împărțite în două categorii principale: cazeinele și proteinele din zer. Cazeinele reprezintă aproximativ 80% din totalul proteinelor din lapte și au un rol important în valoarea sa nutritivă. Printre acestea se numără beta-cazeina, una dintre cele mai abundente proteine din lapte. De-a lungul timpului, au fost identificate mai multe variante ale acesteia, cele mai cunoscute fiind A1 și A2.

Diferența dintre cele două se regăsește la nivelul structurii proteinei, mai exact într-un singur aminoacid din lanțul care o formează (în cazul beta-cazeinei A1, la poziția 67 se găsește aminoacidul histidină, în timp ce beta-cazeina A2 are prolină în aceeași poziție). Deși diferența este mică din punct de vedere structural, aceasta influențează modul în care proteina este descompusă în timpul digestiei. Digestia beta-cazeinei A1 duce la eliberarea unei peptide numite beta-cazeomorfină-7 (BCM-7), care in anumite conditii ( intestin permeabil, stil de viata nesanatos ) nu este degradata eficient si produce fenomene digestive neplacute: balonare, crampe sau dureri abdominale, dar nu numai. Prin digestia betacazeinei A2 nu se produce aceasta peptida decat in cantitati foarte mici, explicand tolerabilitatea mai buna la pacientii sensibili.

Ce este laptele A2 și care este deosebirea fata de laptele convențional?

Laptele convențional poate conține atât beta-cazeină A1, sau A1 și A2 . Laptele A2 provine de la bovine care produc în mod natural exclusiv beta-cazeină de tip A2. Prin urmare, diferența dintre cele două tipuri de lapte este dată de profilul genomic, nu de un proces industrial prin care compoziția laptelui este modificată.

Este important de precizat că laptele A2 nu este un produs modificat genetic și nu presupune adăugarea sau eliminarea artificială a unei proteine. Este obținut prin selecția animalelor care au profilul genetic corespunzător, care s-a realizat in peste 6 ani prin fertilizarea bovinelor de tip A1A2 cu material seminal de la bovine de tip A2.

Interesul crescut fata de aceasta categorie vine din concluziille studiilor din alte tari care arata ca acest tip de lapte are o tolerabilitate ridicata.

Laptele A2 nu este implicit un lapte fără lactoză

Laptele fără lactoză este obținut prin descompunerea lactozei, zahărul natural din lapte, cu ajutorul enzimei lactază. Procesul facilitează digestia lactozei și permite consumul produsului si de cei intoleranti la lactoza.

Laptele A2 se diferențiază, în schimb, prin tipul de beta-cazeină pe care îl conține. Acesta are exclusiv beta-cazeină A2, dar nu este, prin definiție, un produs fără lactoză. Cele două caracteristici nu trebuie confundate: intoleranța la lactoză este diferită de sensibilitatea individuală la anumite componente proteice ale laptelui.

În cazul gamei A2 de la CrisTim, producătorul menționează și un conținut redus de lactoză, aspect care poate fi relevant pentru consumatorii cu intoleranta dobandita, usoara la lactoza. Totuși, persoanele diagnosticate cu intoleranță la lactoză genetica ar trebui să verifice cantitatea exactă de lactoză de pe etichetă și să țină cont de toleranța individuală, dar mai ales sa ceara sfatul medicului.

Cum se obține laptele A2? Rolul testării genetice

Potrivit informațiilor furnizate de CrisTim, la ferma Eco-Ferm, toate vacile au fost testate genomic în ultimii șase ani, fiind selectate animalele cu genetică A2A2 pentru producția de lapte A2. Ferma utilizează rasa Holstein, cunoscută la nivel internațional pentru producția ridicată de lapte și pentru calitățile acestuia.

Un detaliu interesant este că varianta A2 este forma ancestrală a beta-cazeinei. Varianta A1 ar fi apărut ulterior, în urma unei mutații genetice naturale, care s-a răspândit în anumite populații de bovine, în special în Europa.

Ce arată primul studiu românesc despre lactatele A2?

În 2026 la USAMV Cluj-Napoca a fost realizat primul studiu românesc dedicat digestibilității lactatelor A2, coordonat de profesorul Dan Vodnar. Cercetarea a utilizat metode in vitro și in silico, pentru a analiza modul în care produsele lactate sunt descompuse în timpul digestiei.

Mai exact, procesul digestiv a fost simulat în laborator, etapă cu etapă, de la gură la stomac și intestin, folosind protocolul INFOGEST 2.0, un model recunoscut internațional pentru studiul digestiei alimentelor. Cercetătorii au analizat lapte, iaurt, iaurt de băut și chefir obținute atât din lapte A1, cât și din lapte A2.

Potrivit rezultatelor preliminare comunicate, produsele A2 au înregistrat o eliberare mai mare de aminoacizi liberi în urma digestiei simulate:

Iaurtul A2 a eliberat cu 31% mai mulți aminoacizi liberi decât iaurtul A1.

Chefirul A2 a eliberat cu 37% mai mulți aminoacizi liberi decât chefirul A1.

De asemenea, produsele fermentate A2 au prezentat o structură descrisă ca fiind mai densă și mai consistentă.

Aminoacizii sunt componentele de bază ale proteinelor și pot fi utilizați de organism în numeroase procese biologice. O cantitate mai mare de aminoacizi liberi eliberați în timpul digestiei simulate poate indica o descompunere mai eficientă a proteinelor în condițiile experimentului.

Studiul oferă informații despre comportamentul proteinelor în condiții experimentale, iar studii ulterioare pe voluntari vor fi necesare pentru a dovedi tolerabilitatea acestor produse la consumatorii din Romania.

Poate laptele A2 să fie o alternativă pentru persoanele cu disconfort digestiv?

Tolerabilitatea la lapte diferă de la o persoană la alta. În timp ce unii consumatori pot bea fără probleme lapte care conține beta-cazeină A1, alții pot observa manifestări precum balonarea sau disconfortul abdominal după consumul anumitor lactate.

Pentru persoanele care suspectează o sensibilitate la laptele convențional, varianta A2 poate reprezenta o alternativă de luat în considerare. Diferența de structură a beta-cazeinei și modul în care aceasta este descompusă în timpul digestiei sunt aspecte care continuă să fie investigate de cercetători.

Totuși, simptomele digestive pot avea cauze multiple, de la intoleranța la lactoză până la alte afecțiuni gastrointestinale, de exemplu afectiuni inflamatorii, sindrom de intestin iritabil. De aceea, persoanele care prezinta simptomatologie digestiva nefavorabila dupa consumul de lactate trebuie sa ceara sfatul medicului.

Gama de lactate A2 CrisTim, produsă în România

De la începutul lunii noiembrie, consumatorii din România pot găsi pe piață gama de lactate A2 dezvoltată de CrisTim, potrivit informațiilor companiei. Produsele sunt realizate din lapte provenit de la vacile selecționate genetic din ferma Eco-Ferm. Compania precizează că animalele sunt crescute în fermă și hrănite cu furaje cultivate pe terenurile proprii, intr-un sistem integrat.

Portofoliul include mai multe categorii de produse: chefir cu drojdie de chefir și culturi vii, iaurt A2 cu bifidus, iaurt în stil grecesc, sana, iaurt de băut simplu sau cu fructe (caise și căpșuni), smântână și unt.

Produsele sunt disponibile în rețeaua de magazine Mega Image și Shop&Go.

Apariția lactatelor A2 pe piața locală marchează diversificarea opțiunilor pentru consumatorii interesați de un stil de viata sanatos si care sunt atenti la alimente care-i fac sa se simta bine.

Dincolo de diferențele dintre A1 și A2, alegerea unui produs lactat trebuie să țină cont de gust, textura, placerea oferita de un aliment, dar si de nevoile individuale, de compoziția sa nutrițională și de eventualele sensibilități alimentare. Cercetările dedicate laptelui A2 sunt în continuare în desfășurare, iar rezultatele obținute până acum oferă un punct de plecare pentru o mai bună înțelegere a diferențelor dintre cele două tipuri de beta-cazeină.

Articol susținut de CrisTim