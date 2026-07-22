Ce este „Muntele Târnăcopului”, locul ascuns din Iran pe care Trump vrea să-l atace „foarte curând”

Președintele american Donald Trump declară că următoarea țintă a SUA din Iran va fi „Muntele Târnăcopului”, un presupus sit nuclear subteran unde, potrivit Israelului, Teheranul depozitează o parte din stocul său de uraniu îmbogățit și centrifuge avansate de îmbogățire, transmite CNN.

„Vom lovi acea zonă, foarte probabil, destul de curând. Și nu pot face absolut nimic în privința asta”, a declarat Donald Trump marți.

Ca răspuns, Teheranul a avertizat că orice atac al SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene va fi considerat o extindere a războiului din regiune, au relatat miercuri dimineață mass-media de stat.

Ce este „Muntele Târnăcopului”

„Muntele Târnăcopului” („Pickaxe Mountain”) este o instalație puternic fortificată, situată adânc sub pământ, în centrul Iranului, la aproximativ 1,6 km sud de instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz, bombardată în iunie 2025 de SUA și Israel. Poziția sa o face o țintă dificilă pentru SUA și Israel, precum și pentru orice potențială operațiune terestră.

Instalația este îngropată la cel puțin 100 de metri sub un munte impunător numit Kuh-e Kolang Gaz La, conform Institutului pentru Știință și Securitate Internațională (ISIS).

Lucrările de construcție la această instalație au început în 2020. La acea vreme, Iranul a declarat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ONU că această instalație urma să fie destinată asamblării centrifugelor utilizate pentru producerea combustibilului nuclear.

Instalația este în mare parte învăluită în mister. Nu există schițe disponibile publicului, iar experții își obțin informațiile în mare parte prin analiza imaginilor din satelit.

Prin intermediul acestor imagini, potrivit ISIS, se știe că instalația dispune de mai multe complexe de tuneluri, de un perimetru de securitate extins și de intrări consolidate cu beton pentru protecție împotriva unor atacuri aeriene.

Instalația nu ar fi încă operațională, lucrările de construcție fiind încă în desfășurare. Este posibil ca aceste eforturi să se fi intensificat în ultimul an, ritmul lucrărilor de construcție accelerându-se după ce, în iunie 2025, Israelul și SUA au atacat alte instalații nucleare iraniene.

Există mai multe motive posibile pentru această intensificare a activității. Iranul ar putea construi centrifuge, așa cum a anunțat ONU că va face, ar putea să-și mute operațiunile de la celelalte instalații distruse sau ar putea crea o instalație secretă pentru îmbogățirea uraniului.

Ce spune Mossadul că se întâmplă acolo

Serviciile secrete israeliene consideră că Iranul a mutat o parte din stocul său de uraniu îmbogățit și centrifugele avansate de îmbogățire la Muntele Pickaxe după atacurile din iunie anul trecut, a declarat pentru CNN o sursă israeliană familiarizată cu această chestiune.

În timpul acelui război de 12 zile, Israelul a lovit trei instalații nucleare iraniene cheie – Natanz, Isfahan și Fordow – și a ucis mai mulți oameni de știință de vârf implicați în cercetarea și dezvoltarea nucleară.

Statele Unite s-au alăturat luptelor spre sfârșitul războiului, lovind aceleași trei instalații cu bombe mult mai puternice, atacuri în urma cărora Trump a afirmat că capacitățile nucleare ale Iranului au fost „distruse complet”. Însă nici Statele Unite, nici Israelul nu au lovit „Muntele Târnăcopului”.

Întrebat marți dacă Iranul și-a mutat centrifugele avansate acolo, Trump a părut să minimizeze relatările israeliene, afirmând: „Nu avem nicio confirmare în acest sens”.