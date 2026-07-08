Ce este sistemul de conducte al NATO, subiectul crucial pentru România la summitul de la Ankara, la care Nicușor Dan a ezitat să răspundă

Polonia, țările baltice, România, Bulgaria și Turcia vor fi principalii beneficiari ai extinderii rețelei NATO de conducte de combustibil, scriu Bloomberg și Reuters, un subiect discutat la summitul Alianței, dar la care președintele Nicușor Dan a ezitat într-o conferință de presă de marți.

Aliații NATO reuniți la summitul de la Ankara sunt pe punctul de a încheia un acord istoric privind extinderea unei rețele de conducte de combustibil din perioada Războiului Rece către estul Europei și Turcia, cu scopul de a asigura aprovizionarea tuturor membrilor în caz de criză.

Subiectul, unul important pentru România, a fost abordat și în conferința de presă susținută de Nicușor Dan, dar președintele a ezitat când a dat răspunsul.

Chestionat pe această temă, el a spus: „Din câte știu eu, infrastructura noastră e printre cele mai bune din regiune”.

România este una dintre beneficiarele proiectului de extindere a rețelei de conducte.

Ce este sistemul de conducte al NATO

Decizia privind sistemul de conducte, scrie Bloomberg, urmează să fie anunțată miercuri, la Ankara, după ce aliații au ajuns la un consens privind punerea în aplicare a planului, în urma unor dezbateri care au durat ani de zile.

Sistemul de conducte de 10.000 de kilometri, îngropate la 80 de centimetri sub pământ, traversează în prezent 12 țări, dar se termină în vestul Germaniei, unde deservesc baze militare precum Baza Aeriană Ramstein a SUA, dar și importante noduri civile, cum ar fi cel mai mare aeroport din Germania, cel de la Frankfurt.

Inițial, acesta a fost construit pentru a deservi în primul rând forțele aeriene occidentale într-un conflict cu fosta Uniune Sovietică, scrie reuters.

În timp de război, se estimează că forțele aeriene vor reprezenta până la 85% din consumul total de combustibil militar, potrivit unui studiu realizat de think tank-ul Centrul Polonez pentru Studii Estice.

În ciuda ezitărilor lui Nicușor Dan, o analiză a think-tank-ului polonez Centre for Eastern Studies observa în 2025 că Polonia și România sunt de mult timp principalii susținători ai extinderii rețelei de conducte de combustibil a NATO.

Președintele Poloniei a insistat pe tema sistemului de conducte la Ankara

La Ankara, miercuri, președintele Poloniei a declarat că va milita pentru extinderea rețelei de conducte de combustibil a NATO către flancul estic al alianței, abordând ceea ce oficialii militari consideră una dintre cele mai mari provocări în cazul unui conflict cu Rusia.

„Caracterul de dublă utilizare al conductelor… oferă posibilitatea de a asigura securitatea întregului flanc estic al NATO, așa că aceasta este, de asemenea, o ocazie pentru mine și pentru întreaga Europă Centrală de a ridica din nou această problemă”, a declarat președintele Karol Nawrocki la sosirea sa la summitul NATO de la Ankara.

Inițiativa, scrie Bloomberg, reflectă îngrijorarea crescândă că rețeaua de conducte concentrată în Europa de Vest ar putea fi insuficientă pentru a susține operațiuni la scară largă în apropierea granițelor Rusiei.

Majoritatea țărilor de pe flancul estic se bazează pe infrastructura rutieră sau feroviară, care este mai vulnerabilă.

Polonia, țările baltice, România, Bulgaria și Turcia vor fi principalii beneficiari

Proiectul este pe cale să devină cea mai mare investiție realizată vreodată de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, cu un cost care ar putea ajunge la 30 de miliarde de dolari pe parcursul a două decenii, a declarat una dintre sursele Bloomberg.

NATO va asigura cea mai mare parte a finanțării, țările din est acoperind restul costurilor, au spus sursele, adăugând că detaliile exacte sunt încă în curs de negociere.

Un lucru cert: Polonia, țările baltice, România, Bulgaria și Turcia vor fi principalii beneficiari, scrie Bloomberg.

Diplomații au avut discuții aprinse pe această temă săptămâna trecută, în timp ce finalizau o declarație pe care liderii urma să o aprobe la summitul de la Ankara, Polonia încercând să se asigure că va obține acordul privind extinderea conductei în cadrul reuniunii.

La ce folosesc conductele

NATO explorează de ani de zile o extindere spre est a așa-numitului Sistem de Conducte din Europa Centrală, dar amploarea proiectului i-a făcut pe mulți aliați să se teamă că acesta nu poate fi susținut.

Combustibilul pentru avioane care circulă prin conductele NATO poate fi utilizat și de vehiculele terestre, deoarece amestecarea acestuia cu aditivi îl face adecvat pentru camioane și tancuri care funcționează în mod normal cu motorină.

Extinderea rețelei ar contribui, de asemenea, la remedierea deficitelor de capacitate de stocare, întrucât combustibilul din conductă se adaugă celui stocat în rezervoare.

Oficialii militari de rang înalt descriu combustibilul și muniția drept cele două elemente de aprovizionare esențiale pentru desfășurarea unei operațiuni, citând estimările NATO conform cărora un conflict pe scară largă ar necesita sute de mii de metri cubi de combustibil pe zi.

Conform studiului realizat de un think tank polonez, consumul de combustibil al NATO în cazul unui conflict ar depăși probabil capacitatea infrastructurii existente chiar înainte de izbucnirea ostilităților pe scară largă, din cauza deplasării forțelor terestre, a operațiunilor de transport aerian și a misiunilor avioanelor de vânătoare.