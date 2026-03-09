Strâmtoarea Ormuz: „gâtul de sticlă” care modelează securitatea energetică globală – explicațiile unui profesor român din SUA

Puțin cunoscută publicului larg până la izbucnirea războiului din Iran, Strâmtoarea Ormuz este un punct nevralgic al lumii contemporane, un „gât de sticlă” îngust, cu o adâncime medie de 110 metri și un loc unde s-au concentrat interese și forțe militare enorme, scrie Profesorul Constantin Crânganu, geofizician și hidrogeolog la The City University of New York.

Profesorul Constantin Crânganu explică în eseul său publicat pe Contributors cum interacțiunea dintre placa arabică și placa eurasiatică a generat atât rezervele uriașe de petrol ale regiunii, cât și îngusta poartă maritimă prin care acestea pot ajunge pe piețele globale.

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat că Marina SUA va escorta navele comerciale prin strâmtoare, oferind garanții de asigurare pentru armatori. Dar un incident precum scufundarea unui distrugător sau lovirea unui vas comercial escortat ar putea escalada rapid conflictul la un nivel greu de controlat.

Suprapunerea dintre „timpul lung” al geologiei și „timpul scurt” al geopoliticii este cheia pentru a înțelege rolul jucat de Strâmtoarea Ormuz. Ormuz a devenit astăzi numele a ceea ce profesorul român din SUA numește o „armă de descurajare asimetrică”.

Strâmtoarea Ormuz, un canal maritim îngust situat între Iran și Oman, a redevenit în 2026 epicentrul unei crize geopolitice cu efecte globale.

Atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului pe 28 februarie au perturbat fluxurile petroliere și de gaze care traversează strâmtoarea, iar piețele internaționale au reacționat imediat. În câteva zile, traficul maritim a fost încetinit sau deviat, prețurile la energie au crescut abrupt, iar riscul unei escaladări regionale a devenit evident.

Pentru a înțelege de ce un canal de doar câteva zeci de kilometri lățime poate influența economia globală, trebuie să privim dincolo de evenimentele imediate.

Strâmtoarea Ormuz este rezultatul unui proces geologic de zeci de milioane de ani, iar această structură fixă a devenit, în mod inevitabil, un punct de presiune geopolitică. Geologia a creat atât bogăția de hidrocarburi a Golfului Persic, cât și vulnerabilitatea structurală reprezentată de acest „gât de sticlă” maritim.

Harta strâmtorii Ormuz Foto: Contributors

Un canal îngust născut din coliziunea continentelor

Strâmtoarea Ormuz nu este doar un pasaj maritim, ci un produs al tectonicii globale. Regiunea Golfului Persic se află pe linia de contact dintre placa arabică și placa eurasiatică. În urmă cu sute de milioane de ani, marginea nordică a plăcii arabice era o margine pasivă, relativ liniștită tectonic, asemănătoare Coastei de Est a Statelor Unite de astăzi.

Pe această margine s-au depus, în timp îndelungat, straturi succesive de argile bogate în materie organică, gresii poroase, calcare fracturate și roci de etanșare.

Aceste depozite au constituit matricea ideală pentru generarea și acumularea de hidrocarburi. Materia organică îngropată la mari adâncimi s-a transformat în petrol și gaze sub efectul temperaturii și presiunii, în timp ce rocile poroase au oferit spațiul necesar acumulării, iar rocile de etanșare au împiedicat migrarea fluidelor.

Într-un sens, această margine pasivă a funcționat ca un „reactor geologic” de hidrocarburi, în care condițiile au fost optimizate natural pentru formarea unor rezerve uriașe.

În urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani, deschiderea Mării Roșii a pus în mișcare placa arabică spre nord-est, aceasta ciocnindu-se treptat cu placa eurasiatică. Coliziunea a generat lanțul muntos Zagros și a îndoit placa arabică asemenea unei rigle flexibile apăsate în jos.

„Capcane” pentru hidrocarburi

Rezultatul a fost formarea bazinului foreland al Golfului Persic, un sector de crustă mai adânc, capabil să acumuleze sedimente și să adăpostească capcane structurale pentru hidrocarburi.

Un element geologic esențial al regiunii este prezența nivelurilor evaporitice profunde de tip Hormuz. Acestea au favorizat dezvoltarea diapirelor de sare – structuri în care sarea, mai ușoară decât rocile înconjurătoare, a migrat vertical, deformând straturile superioare și creând capcane suplimentare pentru petrol și gaze. În plus, ofiolitele din Peninsula Musandam, fragmente de crustă oceanică obduse peste marginile continentale, au contribuit la rigidizarea promontoriului care îngustează treptat Golful Persic spre est.

Toate aceste procese au creat nu doar rezervele uriașe de hidrocarburi ale regiunii, ci și îngusta poartă maritimă prin care acestea pot ajunge pe piețele globale. Un studiu de sinteză din 2024 estima că regiunea conține aproximativ 12% din rezervele globale de petrol.

De ce trece atât de mult petrol prin Ormuz

Strâmtoarea Ormuz are o lățime de aproximativ 55 km în punctul cel mai îngust și o adâncime medie de circa 110 metri. Deși Golful Persic are o lățime maximă de 340 km, doar câteva rute sunt navigabile pentru tancurile petroliere de mare tonaj. Aceste rute sunt bine definite și ușor de monitorizat sau blocat, ceea ce transformă strâmtoarea într-un veritabil „gât de sticlă” maritim.

În anii recenți, între 20 și 25% din comerțul mondial cu petrol pe mare – aproximativ 20 de milioane de barili pe zi – a tranzitat Strâmtoarea Ormuz.

Tot prin acest pasaj trece și o cincime din comerțul global cu gaze naturale lichefiate, în special exporturile Qatarului către Asia.

Această concentrare a fluxurilor energetice într-un singur punct geografic nu este rezultatul unei decizii politice, ci al felului în care s-a format Golful Persic. Geologia a creat atât resursele, cât și constrângerile. Într-un sens, Ormuz este un „produs secundar” al tectonicii plăcilor, dar unul cu consecințe majore pentru economia globală.

Cum a intrat Ormuz în jocul marilor puteri

Deși există de milioane de ani, Strâmtoarea Ormuz devine relevantă geopolitic abia în secolul XX, odată cu trecerea de la cărbune la petrol ca principal combustibil al economiilor industriale. Descoperirea marilor câmpuri petroliere din Arabia Saudită, Iran, Irak și Emirate a transformat acest canal într-un element central al securității energetice globale.

După cel de-al Doilea Război Mondial, interesele marilor puteri maritime – mai întâi britanice, apoi americane – s-au concentrat pe securizarea rutelor de transport care leagă Golful Persic de piețele de consum din Europa și Asia.

Ormuz a devenit o extensie a „arterei” Canalului Suez, iar prezența militară în regiune a devenit o constantă.

În anii 1980, în timpul războiului Iran–Irak, strâmtoarea a devenit scena „războiului tancurilor petroliere”, când ambele părți au atacat navele comerciale ale adversarului. Statele Unite au intervenit escortând tancuri petroliere sub pavilion kuweitian, iar incidentul USS Vincennes din 1988 a arătat cât de ușor se pot produce tragedii într-un spațiu maritim supraaglomerat.

În anii 2000, crizele legate de programul nuclear iranian au readus periodic în discuție amenințarea închiderii strâmtorii. De fiecare dată când Washingtonul sau Tel Avivul evocau posibilitatea unor lovituri asupra instalațiilor iraniene, voci din Teheran răspundeau cu amenințarea blocării Ormuzului.

Strâmtoarea a devenit astfel o „armă de descurajare asimetrică”, un instrument prin care Iranul își putea proiecta influența fără a recurge la un conflict deschis.

Criza din 2026: geologia limitează opțiunile militare

Atacurile din 28 februarie 2026 au transformat vulnerabilitatea structurală a Ormuzului în realitate. Petrolierele au rămas la ancoră în largul Emiratelor, iar prețurile la energie au crescut abrupt. Iranul a amenințat cu închiderea completă a strâmtorii, iar Parlamentul de la Teheran a susținut explicit această opțiune.

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat că Marina SUA va escorta navele comerciale prin strâmtoare, oferind garanții de asigurare pentru armatori.

Această decizie reduce riscul imediat pentru navele comerciale, dar amplifică riscul sistemic: într-un canal îngust, proximitatea coastelor și lipsa spațiului de manevră cresc probabilitatea unor incidente cu potențial de escaladare.

Geologia strâmtorii – adâncimi reduse, culoare înguste, proximitatea coastelor iraniene – limitează opțiunile tactice ale oricărei puteri maritime. Într-un ocean deschis, navele pot fi dispersate; într-un canal precum Ormuz, totul se întâmplă mult mai repede, iar spațiul pentru erori este minim.

Un incident precum scufundarea unui distrugător sau lovirea unui vas comercial escortat ar putea escalada rapid conflictul la un nivel greu de controlat.

Impactul asupra piețelor de energie

Orice perturbare semnificativă în Strâmtoarea Ormuz se propagă rapid pe piețele globale de energie. Exportatorii din Golful Persic – Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar – depind de acest canal pentru majoritatea exporturilor lor. Conductele alternative există, dar capacitatea lor este limitată.

Importatorii resimt diferit șocul:

Statele Unite sunt afectate mai ales prin prețuri și volatilitate, fiind exportator net de petrol și gaze.

sunt afectate mai ales prin prețuri și volatilitate, fiind exportator net de petrol și gaze. Asia (China, India, Japonia, Coreea de Sud) este cea mai vulnerabilă, depinzând masiv de fluxurile din Golful Persic.

(China, India, Japonia, Coreea de Sud) este cea mai vulnerabilă, depinzând masiv de fluxurile din Golful Persic. Uniunea Europeană rămâne expusă prin prețul global al petrolului, chiar dacă importurile directe din regiune sunt mai reduse.

Pe termen scurt, piețele reacționează prin creșterea prețurilor spot, extinderea diferențialelor de preț și majorarea costurilor de asigurare. Pe termen lung, crizele repetate pot accelera diversificarea surselor de aprovizionare și tranziția energetică, dar inerția sistemului energetic global rămâne mare.

Scenarii de viitor: putem ocoli Ormuz?

De-a lungul timpului, au fost propuse numeroase scenarii pentru reducerea dependenței de Strâmtoarea Ormuz:

Conducte care ocolesc strâmtoarea – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar au dezvoltat infrastructuri alternative, dar capacitatea lor este limitată.

– Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar au dezvoltat infrastructuri alternative, dar capacitatea lor este limitată. Diversificarea surselor globale – Africa de Vest, America Latină, Golful Mexic, Arctica.

– Africa de Vest, America Latină, Golful Mexic, Arctica. Schimbarea mixului energetic – electrificare, hidrogen, energii regenerabile.

Totuși, niciuna dintre aceste soluții nu poate substitui complet avantajul geografic al Golfului Persic. Resursele convenționale ieftine și ușor accesibile rămân concentrate în această regiune – iar aceasta este tot o consecință geologică.

Concluzie: lecția geologiei pentru geopolitică

Strâmtoarea Ormuz este un loc în care „timpul lung” al geologiei și „timpul scurt” al geopoliticii se întâlnesc. Coliziunea plăcii arabice cu placa eurasiatică, ridicarea munților Zagros, formarea bazinului foreland al Golfului Persic, obducția ofiolitelor din Oman și diapirismul sării Hormuz au creat atât rezervele uriașe de hidrocarburi, cât și îngusta poartă maritimă prin care acestea pot ieși spre restul lumii.

Actorii politici se schimbă – de la Imperiul Britanic la Statele Unite, de la șahul Iranului la Republica Islamică –, dar constrângerea geologică rămâne aceeași.

Geologia nu se schimbă odată cu ciclurile politice

Nu putem „aboli” Strâmtoarea Ormuz, dar putem reduce treptat puterea ei de șantaj asupra sistemului global prin diversificarea infrastructurilor și accelerarea tranziției energetice.

Pentru geologi, cazul Ormuz arată că înțelegerea proceselor tectonice nu este doar un exercițiu academic, ci o contribuție directă la analiza vulnerabilităților economice și politice ale lumii contemporane. Iar pentru decidenți, lecția este clară: strategiile geopolitice trebuie să țină cont de constrângerile geologice, pentru că acestea sunt singurele care nu se schimbă odată cu ciclurile politice.