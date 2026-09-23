Ce este TollRo, noul sistem de taxare a camioanelor de pe șosele care intră în vigoare de la 1 octombrie. Compania de Drumuri cere amânarea

TollRo, noul sistem prin care camioanele vor plăti taxa de drum pe kilometru parcurs, ar trebui să intre în vigoare tot de la 1 octombrie 2026, odată cu o serie de modificări pentru șoferii din România. Doar că, la câteva zile de termen, CNAIR cere amânarea aplicării până la 1 aprilie 2027, motivând că platforma informatică pentru încasarea taxelor nu este gata, însă Ministerul Transporturilor nu a răspuns încă acestei solicitări.

De la 1 octombrie se schimbă și rovinieta, al cărei preț va fi calculat în funcție de cât de poluantă este mașina, și dispar și tarifele de trecere percepute separat la anumite poduri peste Dunăre.

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Ce este TollRo

Dincolo de modificarea rovinietei și eliminarea taxelor de pod, de la 1 octombrie ar trebui să intre în vigoare și noua taxa de drum TollRo pentru transportul de marfă.

TollRo este numele sistemului prin care România urmează să treacă, pentru camioane și alte vehicule de marfă, de la o taxă fixă pe perioadă (rovinieta) la o taxă calculată în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, expres și autostrăzi.

Practic, în loc să cumpere o rovinietă valabilă o zi, o lună sau un an, un transportator va plăti pentru fiecare kilometru rulat pe rețeaua administrată de CNAIR.

Sistemul face parte dintr-un cadru mai larg numit STRR (Sistemul de Taxare Rutieră din România), gândit să se conecteze, începând din ianuarie 2027, cu sistemele similare din alte state europene, printr-un mecanism numit SETRE (Serviciul European de Taxare Rutieră).

Potrivit motivării proiectului de lege al acestui sistem, ideea de bază este ca un transportator să poată plăti taxele de drum din mai multe țări printr-un singur abonament sau printr-un singur dispozitiv montat în camion, fără să mai cumpere separat viniete sau taxe de drum în fiecare stat.

Legea care introduce TollRo a fost adoptată de Parlament încă din 2023, dar termenul de aplicare a fost amânat de mai multe ori. Inițial, era prevăzut pentru 1 ianuarie 2026, apoi a fost mutat spre vară, iar ultima variantă stabilită de Guvern indică 1 octombrie 2026.

TIR-uri pe autostradă / Sursă:

Ginasanders | Dreamstime.com

De ce se introduce acest sistem

Trecerea la o taxă calculată pe kilometri parcurși, și nu pe perioadă de valabilitate, este cerută de legislația europeană, care urmărește ca finanțarea infrastructurii rutiere să fie mai strâns legată de uzura pe care o produce fiecare vehicul.

Un camion greu, care circulă mult și poluează mai mult, ajunge astfel să plătească mai mult decât unul care parcurge distanțe scurte, chiar dacă ambele ar fi plătit aceeași rovinietă anuală în sistemul vechi.

Tariful pe kilometru urmează principiul „poluatorul plătește”: se calculează diferențiat în funcție de norma de poluare Euro a vehiculului, astfel încât un camion mai vechi și mai poluant să plătească un tarif unitar mai mare decât unul mai nou, la aceeași distanță parcursă.

Diferența dintre normele de poluare devine vizibilă mai ales la rulaje mari. Potrivit calculelor HotNews, un camion de peste 12 tone care parcurge 100.000 km pe an pe autostradă ar plăti aproximativ 48.000 de lei/an dacă este Euro VI, față de circa 62.000 de lei/an dacă este Euro III sau mai vechi.

Cum se aplică și cum se calculează taxa

Pentru vehiculele vizate de TollRo, suma de plată rezultă din înmulțirea tarifului unitar (stabilit în lei/kilometru) cu numărul de kilometri parcurși efectiv pe rețeaua de drumuri taxată.

Tariful unitar nu este fix, ci variază în funcție de trei elemente: masa totală maximă autorizată a vehiculului, clasa de poluare Euro și categoria de drum folosită (autostradă, drum expres sau drum național).

Din punct de vedere tehnic, plata se poate face prin aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru Android și iOS și pusă la dispoziție de CNAIR, prin contracte încheiate cu furnizori de servicii de taxare înregistrați, sau prin bilete de traseu cumpărate individual, valabile cel mult 72 de ore.

Aplicația mobilă Toll-ro / sursă: CNAIR

Ce amenzi se dau dacă nu se plătește taxa TollRo

Transportatorii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România fără a achita TollRo riscă atât amenzi contravenționale, cât și obligația de a achita tarife compensatorii, pe măsura prejudiciului adus infrastructurii rutiere.

Valoarea amenzilor contravenționale este direct legată de cuantumul taxei neachitate, fiind stabilită între un minim de 10 ori și un maxim de 20 de ori valoarea TollRo datorat pentru parcursul respectiv.

Totuși, în situațiile în care distanța exactă parcursă fără taxă nu poate fi determinată prin sistemele de monitorizare, legea prevede aplicarea unei amenzi fixe de 5.000 de lei pentru fiecare abatere identificată.

Pe lângă amenda propriu-zisă, șoferii și firmele de transport sunt obligați să acopere și tariful datorat pentru utilizarea rețelei de drumuri.

În cazurile în care traseul efectuat nu poate fi reconstruit electronic, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere percepe un tarif compensatoriu standardizat, stabilit la suma de 2.000 de lei.

Depistarea abaterilor se realizează în mod automatizat prin intermediul STRR și utilizează o rețea extinsă de camere fixe și mobile, alături de tehnologiile de geolocalizare și echipamentele de bord care permit o monitorizare continuă.

Tarife TollRo pe kilometru (lei/km, cu TVA)

Categorie vehicul (masă totală autorizată) Tip drum Euro VI Euro V–IV Euro III–0 I · 3,5–7,5 t Autostradă / drum expres 0,17 0,19 0,22 I · 3,5–7,5 t Drum național 0,08 0,10 0,11 II · 7,5–12 t Autostradă / drum expres 0,29 0,33 0,37 II · 7,5–12 t Drum național 0,14 0,16 0,19 III · peste 12 t Autostradă / drum expres 0,48 0,55 0,62 III · peste 12 t Drum național 0,24 0,28 0,31

Exemple de calcul pentru câteva trasee

Traseu (distanță) Categorie vehicul Euro VI Euro V–IV Euro III–0 București–Brașov (166 km) I · 3,5–7,5 t 28,2 lei 31,5 lei 36,5 lei II · 7,5–12 t 48,1 lei 54,8 lei 61,4 lei III · peste 12 t 79,7 lei 91,3 lei 102,9 lei București–Constanța (225 km) I · 3,5–7,5 t 38,3 lei 42,8 lei 49,5 lei II · 7,5–12 t 65,3 lei 74,3 lei 83,3 lei III · peste 12 t 108,0 lei 123,8 lei 139,5 lei București–Cluj-Napoca (450 km) I · 3,5–7,5 t 76,5 lei 85,5 lei 99,0 lei II · 7,5–12 t 130,5 lei 148,5 lei 166,5 lei III · peste 12 t 216,0 lei 247,5 lei 279,0 lei București–Timișoara (550 km) I · 3,5–7,5 t 93,5 lei 104,5 lei 121,0 lei II · 7,5–12 t 159,5 lei 181,5 lei 203,5 lei III · peste 12 t 264,0 lei 302,5 lei 341,0 lei

Cine plătește taxa TollRo

TollRo se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Vehiculele mixte sunt și ele încadrate, din acest punct de vedere, tot ca vehicule de marfă.

Practic, este vorba în principal despre camioane și ansambluri de camioane care circulă pe rețeaua administrată de CNAIR.

Șoferii de mașini personale și vehiculele de marfă mai ușoare, sub 3,5 tone, nu intră sub incidența TollRo – pentru ele rămâne în vigoare rovinieta clasică, plătită tot pe perioade fixe (o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni), ale cărei tarife au fost și ele actualizate începând cu 1 octombrie (detalii mai jos).

CNAIR cere amânarea termenului

Deși legea prevede 1 octombrie 2026 ca dată de start, CNAIR a transmis pe 7 septembrie 2026 o solicitare oficială către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu informarea premierului, prin care cere amânarea aplicării TollRo până la 1 aprilie 2027.

Motivul invocat de CNAIR este că aplicația și platforma informatică livrate de contractor nu sunt gata de utilizare.

Sistemul a intrat abia pe 16 septembrie 2026 într-o etapă de testare publică (pilotare), care, potrivit contractului, trebuie să dureze minimum patru săptămâni. CNAIR a explicat că platforma nu a ajuns încă în etapa de „recepție calitativă”- pasul care, contractual, poate începe doar după ce testarea și pilotarea s-au încheiat.

Cu alte cuvinte, chiar dacă totul ar decurge fără probleme de acum înainte, perioada minimă de testare nu s-ar termina înainte de mijlocul lunii octombrie, adică după data la care legea spune că taxa ar trebui deja încasată.

Compania a avertizat că, dacă termenul de 1 octombrie rămâne neschimbat, transportatorii ar risca amenzi pentru o obligație pe care nu au cum să o îndeplinească pentru că nu există, practic, un sistem funcțional prin care să plătească.

CNAIR mai cere amânarea termenului și pentru că interoperabilitatea cu sistemul european SETRE nu este pregătită și solicită și o suplimentare de personal.

Asociațiile de transportatori au susținut, la rândul lor, încă din luna mai amânarea sau, cel puțin, introducerea unei perioade de grație fără sancțiuni.

Până la 21 septembrie 2026, adică la 14 zile de la solicitarea CNAIR, nici Ministerul Transporturilor, nici Guvernul nu răspunseseră oficial, susține Compania de Drumuri.

Lucrurile sunt complicate în momentul de față și de faptul că România are un guvern interimar, care nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a modifica termenul. Din acest motiv, CNAIR cere ca Parlamentul să adopte în regim de urgență o lege prin care data de aplicare să fie mutată la 1 aprilie 2027.

Miruță: „CNAIR a avut suficient timp să pregătească sistemul”

Ministrul Interimar al Transporturilor, Radu Miruță, nu susține amânarea termenului de aplicare, care este strâns legat de plățile din PNRR.

„CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie. Cum pot exista și penalități dacă e cazul furnizorilor care nu și-au făcut treaba”, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

„Este un proiect finanțat din bani europeni, care nu reinventează apa caldă, ci aduce și în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri“, a spus Miruță.

Potrivit acestuia, prin desființarea taxelor de pod se pot redistribui până la 100 de angajați CNAIR care să se ocupe de noul sistem TollRo.

HotNews a contactat și Ministerul Transporturilor și a solicitat o poziție referitoare la cererea de amânare a implementării sistemului TollRo și a întrebat, totodată, care este planul în situația în care la data de 1 octombrie, dacă nu se amână termenul, sistemul nu poate funcționa în parametri. Vom reveni când vom primi aceste răspunsuri.