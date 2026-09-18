Ce faci dacă cineva se prăbușește lângă tine și nu mai respiră? Am întrebat oamenii cât știu despre primul ajutor

Într-o situație de urgență, primele minute pot conta enorm. Dar între a ști, în teorie, că trebuie să ajuți și a ști efectiv ce ai de făcut atunci când cineva se prăbușește lângă tine există o diferență destul de mare.

Am mers în pasajul de la Universitate, unde Groupama și Fundația pentru SMURD au organizat, prin campania „Salvatorii de Vieți”, demonstrații gratuite de prim ajutor, și i-am întrebat pe participanți ce ar face dacă o persoană de lângă ei s-ar afla într-o situație critică.

Unii tocmai învățaseră cum se fac corect manevrele de resuscitare, alții aflaseră pentru prima dată cum se folosește un defibrilator. I-am întrebat și ce au reținut după demonstrații, de ce cred că sunt importante astfel de cursuri și ce înseamnă „30:2”, formula pe care au primit-o inclusiv pe insignele de la eveniment.

Iar nevoia unor astfel de informații este destul de clară. Potrivit unui studiu realizat de Groupama în 2026, 82% dintre români spun că sunt nesiguri sau că nu au cunoștințele necesare pentru a acorda corect primul ajutor, deși unul din cinci a fost deja martor la o situație în care cineva avea nevoie de ajutor.

Articol susținut de Groupama