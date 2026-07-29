Ce faci dacă îți pierzi copilul în vacanță, pe plajă, în aeroport sau într-un oraș străin. Numerele pe care trebuie să le ai în telefon

Șapte copii s-au rătăcit de părinți pe litoral, de la începutul acestui sezon, iar anul trecut polițiștii au intervenit în 33 de asemenea cazuri, spune IPJ Constanța, citat de Observatornews.ro. Primele minute sunt esențiale, dar procedura nu este aceeași pe plajă, într-un aeroport sau pe străzile unui oraș necunoscut. Citește mai jos cui îi ceri ajutor, ce informații trebuie să oferi și ce numere poți apela în România și în străinătate.

Un copil poate dispărea din raza vizuală a părintelui în câteva secunde.

Pe plajă, intră printre umbrele și nu mai știe din ce direcție a venit. În aeroport, rămâne în urmă la un magazin în timp ce familia înaintează. Într-un oraș străin, se oprește la o vitrină, iar grupul continuă să meargă.

În astfel de momente, părintele are impulsul să alerge în toate direcțiile, să strige și să caute singur. Tocmai această reacție poate întârzia declanșarea unei căutări organizate.

Nu-l mai vezi. Ce faci chiar în acel moment

Oprește-te și strigă-l imediat. Privește inclusiv în direcțiile în care nu te-ai aștepta să fi plecat: în spatele tău, sub mese, după șezlonguri, lângă o vitrină, la o scară rulantă sau la intrarea într-un magazin. Copiii mici nu merg întotdeauna înainte. Se pot opri, ascunde sau întoarce după ceva care le-a atras atenția.

Revino în punctul în care l-ai văzut ultima dată. Dacă sunteți doi adulți, unul rămâne acolo, pentru că și copilul poate încerca să se întoarcă. Celălalt cere ajutor și verifică traseul apropiat.

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