Ce fel de oameni își dorește Nicușor Dan la șefia SRI și SIE. „Este o discuție sensibilă”

Președintele Nicușor Dan a spus, într-un interviu pentru Antena 1, că își dorește ca viitori directori pe care-i va desemna la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații să fie „oameni din societate”, nu din mediul politic. Președintele a evitat să dea nume spunând că nu o va face până când nu va avea certitudinea că partidele din coaliție vor accepta propunerile sale.

Nicușor Dan a spus că nu poate comenta despre numele vehiculate pentru șefia serviciilor de informații până când nu va avea certitudinea că propunerile sale vor trece de votul Parlamentului.

„Este o discuție sensibilă în care președintele propune, Parlamentul aprobă sau nu. România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situația în care eu să fac o propunere, Parlamentul să o respingă, iar eu să-i acuz pe ei și ei pe mine. Discuțiile astea se desfășoară în cadru restrâns, departe de presă și când o să fie un consens o să-l anunțăm”, a motiva șeful statului.

Pe de altă parte, el a admis că subiectul a fost discutat cu reprezentanți ai partidelor din coaliție. „O discuție foate colegială, fără niciun fel de tensiune”, a precizat Nicușor Dan.

Invitat să creioneze un profil al șefilor de servicii pe care și l-ar dori, președintele a detaliat: „Niște oameni care să aibă experiență de viață, să fie capabili să coordoneze mulți oameni și să aibă o abilitate politică de a se mișca între diverse interese, foarte multe legitime.”

Care sunt numele vehiculate

Nicușor Dan nu a numit încă șefii serviciilor de informații. Cel mai recent nume luat în calcul pentru SRI este avocatul Gabriel Zbârcea, conform G4Media, iar pentru SIE Marius Lazurca, potrivit Euronews.

Alte nume vehiculate pentru șefia SRI sunt Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL.

Profesorul și expertul în relații internaționale Valentin Naumescu, despre care mai multe publicații au scris în ultimele zile că ar fi o variantă luată în calcul pentru șefia SRI, a spus că nu a vorbit nimeni cu el pe această temă și nu este interesat să conducă Serviciul.

În iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”. În prezent, SRI nu are director civil, iar SIE este condus de Gabriel Vlase.

Într-o altă conferință de presă, din 30 iulie, Nicușor Dan a spus că are „trei, patru nume” în gând pentru șefia SRI. Tot atunci, el a spus că va numi șefii serviciilor „în următoarele săptămâni”.

SRI a rămas fără director în 2023, după ce Eduard Hellvig, și-a anunțat demisia din funcție. El a ocupat această funcție timp de opt ani, din 2015. La conducerea SIE se află, din 2018, Gabriel Vlase, fost deputat PSD.