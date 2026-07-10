De ce a picat guvernul Bolojan: pentru că România nu e un stat obez, ci un stat care își prioritizează prost puținul încasat

Întrebarea pentru economiștii care pregătesc următoarea rundă a reformei nu ar trebui să fie „cum calibrăm mai bine tăierile”, ci de unde luăm veniturile, scrie politologul Cristian Pîrvulescu, într-o opinie pe care HotNews o publică astăzi.

Există un paradox pe care modelele noastre economice nu-l prea pot digera și pe care, tocmai de aceea, l-au ocolit cu eleganță în toate bilanțurile de după moțiune.

Cel mai competent adminsitrator a picat în mai puțin de un an

De ce cel mai competent administrator public al generației sale, omul cu cel mai coerent program de consolidare fiscală din ultimele trei decenii, susținut inițial de o majoritate confortabilă și de o presiune externă (piețe, Comisie, agenții de rating) care ar fi trebuit să-i disciplineze aliații, a căzut în mai puțin de un an?

Nu printr-o criză externă, nu printr-un scandal de corupție, ci prin mecanismul cel mai banal al democrației parlamentare, o moțiune de cenzură votată de o majoritate heteroclită, dar reală.

Explicațiile puse în circulație de economiștii care au susținut programul de reduceri bugetare — și mă adresez aici, cu prietenie polemică, mai ales colegilor din zona ASE–BNR care au aplaudat consolidarea — se reduc la trei variante ale aceleiași teze: populismul a învins rațiunea; comunicarea a fost deficitară; sistemul (PSD, baronii, sindicatele, clientela) s-a apărat. Toate trei sunt parțial adevărate și toate trei sunt analitic sterile, pentru că toate trei presupun că reforma însăși era un obiect neutru, o operațiune aritmetică asupra căreia nu mai e nimic de spus, iar eșecul trebuie căutat exclusiv în mediul care a respins-o.

Propun aici o lectură diferită, pe care aritmetica nu și-o poate pune câtă vreme rămâne la cifre. Oare ce fel de obiect cultural a fost această „reformă Bolojan”?

Răspunsul meu, pe care îl voi argumenta cu instrumente pe care economiștii le respectă chiar și atunci când nu le mai recitesc, este că reforma Bolojan nu a fost în primul rând un program fiscal, ci o „etică” — și că a eșuat exact acolo unde eșuează, de la Weber încoace, orice etică predicată unei societăți care nu-i împărtășește premisele.

Precizez de la început, pentru a nu fi greșit înțeles. Aritmetica luată în calcul era corectă, iar deficitul era nesustenabil. Dar o aritmetică corectă poate fi citită pe jumătate, iar aici se impune o nuanță pe care dezbaterea publică a ocolit-o cu grijă.

România nu e un stat obez, ci un stat care își prioritizează prost puținul

Pentru că deficitul românesc nu se naște, în primul rând, din cheltuieli mari, ci din venituri mici.

Cu venituri fiscale de circa 27%-28% din PIB, față de o medie europeană care depășește 40%, România nu are un stat obez, ci un stat subfinanțat care cheltuiește prost.

Deficitul este copilul evaziunii, al exceptărilor și al unei structuri fiscale regresive cel puțin în aceeași măsură în care e copilul risipei. Guvernul Bolojan nu avea timpul necesar să rezolve această jumătate a problemei — colectarea nu se reformează în unsprezece luni, nici dacă vrei. Dar trebuie consemnat, pentru acuratețea diagnosticului, că nici n-a vrut! Programul de reformă a considerat din start deficitul exclusiv prin lentila cheltuielii, iar partea de venituri a rămas, cu excepții cosmetice, neatinsă. Alegerea acestei lentile nu a fost tehnică și confirmă, avant la lettre, teza acestui text: pentru etica ascetică, deficitul este întotdeauna un păcat al lăcomiei, niciodată o slăbiciune a venitului. Iar acest păcat se ispășește prin tăiere, nu se vindecă prin colectare. Nu scriu, așadar, un text împotriva consolidării, ci împotriva iluziei că un program corect în sine este și un program potrivit societății căreia i se aplică. Pentru că un program corect în sine nu există în politică. Un medicament nu este corect în abstract, ci corect administrat pentru un pacient anume și incorect pentru altul, fără să-și fi schimbat între timp formula. Un program prost care eșuează nu ne învață nimic, fiindcă știam de la început că va eșua. Dar un program impecabil pe hârtie care eșuează ne învață totul despre distanța dintre hârtie și țară.

Reforma ca vocație

Să recitim, ca text, comportamentul public al programului Bolojan — nu intențiile, nu biografia, nu psihologia, ci textul, care este integral public și verificabil.

Ce vedem? Un stil de guvernare construit în jurul câtorva invariante: austeritatea personală expusă ca exemplu (biroul, programul, refuzul protocolului); munca prezentată nu ca mijloc, ci ca valoare în sine; cheltuiala publică tratată nu ca instrument de politică, ci ca o problemă morală în care risipa nu e ineficiență, ci vină; banul public administrat nu ca resursă politică, ci ca bun încredințat, pentru care administratorul va da socoteală; refuzul aproape fizic al negocierii clientelare, adică al liturghiei prin care statul românesc și-a cumpărat, de la Carol al II-lea la Dragnea, pacea socială. Și, poate cel mai frapant, indiferența la costul politic al tăierilor, inclusiv acolo unde ele loveau în propria bază electorală.

Orice cititor al lui Max Weber recunoaște imediat acest portret. Este Beruf-ul — vocația — din Etica protestantă și spiritul capitalismului. Este asceza mutată din mănăstire în lume, în profesie sau în administrarea bunurilor. Weber o opunea ascezei care fuge de lume, a călugărului care se retrage în chilia sa. Aici, însă, călugărul rămâne în piață, în birou, la buget, și tocmai de aceea le transformă. Timpul devine o resursă morală care nu poate fi risipită fără a cădea în păcat, frugalitatea devine virtute publică, iar omul devine administrator, nu proprietar, al celor ce i s-au dat.

Weber a descris acest complex ca matrice culturală a capitalismului raționalizat. Ceea ce am văzut între 2025 și 2026 la Palatul Victoria a fost probabil primul experiment contemporan de guvernare construit explicit în jurul unei etici ascetice. Nu un premier care face austeritate pentru că-i cer piețele, ci unul pentru care austeritatea este mod de a fi, iar guvernarea un exercițiu de virtute.

Distincția nu e ornamentală, ci predictivă, și aici încep consecințele incomode pentru modelul bazat pe homo economicus. Dacă austeritatea ar fi fost doar calcul economic, ar fi fost negociabilă. Un guvern care optimizează cheltuielile amână o tăiere, o împarte în etape, cumpără sprijinul unora ca să treacă măsurile care îi lovesc pe alții, oferă compensații celor care pierd, cum recomandă orice manual de economie politică a reformei. Dar guvernul Bolojan nu a făcut aproape nimic din toate acestea, și nu din inabilitate — omul care a administrat două decenii un județ nu e naiv politic — ci pentru că, în logica vocației, compromisul asupra principiului nu e cost de tranzacție, e trădare. Predicatorul nu negociază conținutul predicii. De aici și faimoasa „comunicare deficitară” pe care i-o reproșează unii. Comunicarea guvernului Bolojan nu a fost greșită, ci a fost, să-i zicem, mărturisitoare. Enunțarea adevărului fiscal era datorie, nu persuasiune. De aceea stilul nu a fost un accident al programului. Stilul era, de fapt, programul.

Societatea care nu a semnat contractul

Aici intervine a doua mișcare a argumentului care aparține unui autor – Karl Polanyi – pe care colegii economiști îl citează mai rar. Economia, spune Polanyi în Marea transformare, este întotdeauna înrădăcinată în relații sociale. Tentativa de a o dezrădăcina — de a impune logica pieței sau a bilanțului peste țesutul de obligații reciproce care ține o societate laolaltă — produce, cu regularitate de ceasornic, o contra-mișcare de autoapărare socială, care ia formele politice disponibile la momentul respectiv.

Care este țesutul social real peste care s-a aplicat etica ascetică a reformei? Să-l numim, fără dispreț, pentru că este o instituție, nu o patologie, contractul paternalist. În spiritul lui Douglass North, este instituția informală fundamentală a raportului stat–societate în variantă românească, în care statul ca părinte distribuie — pensii, sporuri, posturi, scutiri, subvenții — iar cetățeanul ca beneficiar cedează, în schimb, controlul și nu cere socoteală. Acest contract nu este doar o instituție informală, ci expresia unei dependențe de cale care face ca orice încercare de reformă să fie, structural, costisitoare și nesigură. Și, tocmai pentru că nu e scris nicăieri e mai puternic decât orice lege. Așa se face că a supraviețuit celor mai diverse regimuri politice, a fost renegociat, dar niciodată denunțat, cel puțin din anii ’30 ai secolului trecut până azi. Și acest contract are propria teologie implicită, dar de sorginte răsăriteană, în care mila e superioară dreptății, iertarea datoriilor e virtute, iar suferința impusă în numele unui viitor abstract e suspectă moral.

Reforma Bolojan nu a propus renegocierea acestui contract, ci l-a tratat ca pe o eroare de calcul care trebuie corectată prin ordonanță. Din perspectiva etică a reformatorului, distribuția clientelară nu era o instituție, ci un păcat colectiv. Din perspectiva societății, dislocarea acesteia nu era însănătoșire, ci impunerea unei morale străine. Un fel de convertire forțată. Iar la convertiri forțate societățile au răspuns întotdeauna prin apostazie în masă. Moțiunea din mai nu a fost, în această lectură, victoria populismului asupra rațiunii. A fost contra-mișcarea polanyiană în forma ei parlamentară. Societatea, prin reprezentanții ei cei mai puțin prezentabili, nu a respins cifrele — pe care mai nimeni nu le-a citit — ci teologia politică din spatele lor. Aritmetica nemulțumirii, despre care am mai scris, avea ca numitor nemulțumirea care nu era doar materială, ci și, sau mai ales, morală. Oamenilor nu li se luau doar sporuri, ci li se spunea, implicit, că felul în care au trăit în și cu statul lor timp de secole a fost o greșeală vinovată.

Colegilor care obiectează că „reforma a eșuat din cauza execuției” le răspund deci că obiecția confirmă teza. Execuția inflexibilă, refuzul secvențializării măsurilor, comunicarea ca mărturisire de credință, nu sunt abateri de la model, sunt chiar expresia modelului. Un Beruf nu se poate executa altfel. Iar celor care spun că „sistemul s-a apărat” le dau dreptate integral, cu un mic amendament. Pentru că sistemul care s-a apărat nu era doar clientela, ci o cultură a raportului cu statul, în care clientela e doar stratul vizibil.

Geografia unei etici: enclava și scara

Obiecția, „dar modelul Oradea a funcționat” este previzibilă și merită tratată frontal. A funcționat, într-adevăr, și, tocmai de aceea, trebuie să vedem unde a funcționat.

Etosul ascetic nu este, în România, un import livresc, ci are baze sociale reale, măsurabile, doar că regionale, nu naționale. Există o geografie discretă a acestui substrat, mai exact ceea ce am putea numi centura biblică românească — un arc care pornește din Suceava, trece prin Maramureș, Bistrița, Sălaj, Cluj, Bihor și Arad și coboară până în Timiș, urmând aproape exact periferia nordică și vestică a țării. De-a lungul lui, comunități întregi trăiesc, de generații, exact complexul weberian. Pentru acestea, munca este o datorie, frugalitatea o ispășire, disciplina comunitară o obligație, iar neîncrederea în stat ca distribuitor și încrederea în comunitate ca asigurător, reguli de viață, nu simple opțiuni. Nu e un simplu accident cartografic, pentru că acest arc se suprapune, cu o fidelitate care ar merita un studiu separat, peste teritoriile fostei administrații habsburgice și peste Bucovina istorică — adică peste regiunile în care statul a fost, secole la rând, o instanță străină cu care se negociază, nu un părinte de la care se așteaptă, și în care pluralismul confesional e o experiență veche, nu o anomalie recentă. Nu întâmplător, recensământul din 2021, desfășurat pe teren în 2022, arată că acest segment prezintă singura demografie confesională în creștere într-o țară în care toate celelalte scad. Și nu întâmplător, aceleași regiuni au produs unele din cele mai dense lanțuri de migrație spre Occident și cele mai disciplinate fluxuri de remitențe și antreprenoriat de întoarcere. Acolo, contractul paternalist descris mai sus nu a fost niciodată semnat pe deplin. Statul a fost istoric perceput ca instanță străină, iar auto-organizarea ca normă, nu ca excepție.

„Miracolul Oradea” a fost favorizat de această ecologie confesională și nu creat în laboratorul abstract al bunei guvernanțe. Reforma locală a fost legitimă pentru că era congruentă cu substratul social și confesional. Administratorul ascetic guverna o populație pentru care ascetismul era recognoscibil, chiar familiar, indiferent de confesiunea fiecăruia. Eroarea — una clasică în literatura transplantului instituțional, de la North la Pritchett — a fost extrapolarea unei reușite de enclavă la nivel național. Ceea ce la Oradea era guvernare cu rădăcini culturale a devenit, la București, o guvernare care dezrădăcina. Aceeași etică, același om, același stil, însă aplicat pe un alt substrat. Modelul Oradea nu infirmă, deci, lectura weberiană a eșecului, ci o demonstrează prin contrast. Acolo unde substratul exista, etica a părut legitimă, dar acolo unde nu exista, a produs respingere.

Onestitatea analitică cere însă să nu idealizăm enclava. Variabila care generează virtuțile ei — autonomia principială față de stat — nu este selectivă. Această ecologie confesională nu produce doar o etică a responsabilității, ci poate genera și forme de contestare a autorității statului și a expertizei care depășesc cu mult domeniul economic. De aceea aceeași neîncredere care produce hărnicie, frugalitate și auto-organizare produce, cu aceeași consecvență, și refuzul instituțiilor publice acolo unde acestea, tot weberian zicând, au monopol legitim. Aceleași județe din arcul descris mai sus se regăsesc sistematic la coada acoperirii vaccinale, în statisticile educației alternative sau la limita reglementării, și în cazuistica serviciilor sociale paralele care suplinesc statul până ajung să-l concureze. Dar ar fi o eroare să citim aceste fenomene ca simple deficite de dezvoltare, corectabile prin mai multă administrație. De fapt, sunt cealaltă față a aceleiași autonomii. Pentru că, acolo unde comunitatea își asumă funcțiile pe care în altă parte le exercită statul — educația, asistența, îngrijirea, transmiterea normei — aceasta va prefera, previzibil, ba chiar va încerca să impună propriile sale instituții. Nu întâlnim aici absența ordinii, ci o ordine de alt tip, întemeiată pe autoritatea comunitară și confesională, nu pe cea rațional-legală a statului modern. Ceea ce, din perspectiva Bucureștiului, apare ca rămânere în urmă — rezerva față de școala publică, față de medicina instituționalizată, față de expertiza administrativă — este, din interiorul acestor comunități, apărarea unui mod de viață față de o autoritate resimțită ca străină. Asistăm deci, în termeni weberieni, la ciocnirea a două legitimități, cea a statului rațional-birocratic și cea de tip cvasi-carismatic, operaționalizată la nivelul unor comunități care nu-s dispuse să renunțe la propriile norme. Cine nu așteaptă nimic de la stat nu-i acceptă nici pretenția de a ști mai bine. Enclava care face posibilă guvernarea ascetică este, cu alte cuvinte, aceeași care face dificilă politica publică. Iar un proiect politic construit pe acest substrat moștenește ambele fețe ale monedei, fie că le recunoaște, fie că nu.

Böckenförde la București

Rămâne întrebarea cu adevărat importantă, singura care privește viitorul, pentru că următoarea consolidare — și va exista una, aritmetica nu iartă — moștenește integral problema nerezolvată de aceasta.

Ernst-Wolfgang Böckenförde a formulat, în 1964, dilema care îi poartă numele, avertizând că statul liberal secularizat trăiește din premise normative pe care însă nu le poate garanta. Statul de drept presupune cetățeni care cred în lege înainte ca legea să-i constrângă. O astfel de credință nu poate fi produsă prin lege, pentru că atunci statul va înceta să mai fie liberal. Aici aș propune o reformulare și o contextualizare: statul reformator trăiește din premise morale pe care nu le poate produce prin ordonanță de urgență. O consolidare fiscală presupune o societate care valorizează, măcar minimal, frugalitatea, amânarea gratificației și echitatea sarcinii. Acesta este un substrat etic pe care reforma îl consumă, dar nu-l poate fabrica. Iar Weber a descris trei secole de acumulare a acestui substrat înainte ca acesta să ia forma capitalismului raționalizat. Modelul Bolojan de reformă a vrut să realizeze toate acestea în câteva luni.

De aici decurge și răspunsul la întrebarea care îi obsedează acum pe cei dezamăgiți de eșecul reformei. De ce nu a mers, dacă, așa cum cred ei, omul era integru și cifrele corecte? Nu despre integritate mă pronunț aici, ci mă opresc la a doua premisă, cea a cifrelor. Acestea nu sunt corecte pur și simplu, ci interpretabile în funcție de context. Ceea ce s-a prezentat drept adevăr contabil era, de fapt, o jumătate de adevăr selectată dintr-un întreg, în care deficitul a fost citit ca lăcomie a cheltuielii și niciodată ca anemie a venitului. Și dacă nu există cifre în afara lecturii lor sociale, atunci orice buget este o hermeneutică înainte de a fi o aritmetică. Or, cum am explicat mai sus, hermeneutica a fost gândită în cheia eticii protestante. Dar chiar și acolo unde cifrele păreau elocvente, corectitudinea lor rămânea condiția necesară, dar nu și suficientă, pentru a da legitimitate întregii operațiuni. Pentru că legitimitatea este o relație, nu un atribut. Legitimitatea nu se deține, ci se construiește, în timp, prin instituții intermediare, prin ceea ce literatura dezvoltării numește, după Pritchett și Woolcock, evitarea capcanei capabilităților. Nu poți transplanta forma, adică bugetul echilibrat și statul suplu, fără funcția socială care o susține. Iar această funcție nu se decretează sus și tare, ci este expresia consimțământului și a încrederii construite în timp prin mecanisme specifice, nu improvizate prin deturnarea unor organizații de la funcția lor socială spre una politică.

Aceeași comunitate care refuză statul ca distribuitor refuză, într-o măsură crescândă, și partidul ca distribuitor, astfel încât votul ei nu se lasă ușor capturat de logica clientelară pe care s-au sprijinit formațiunile mari. El se dispersează — între oferte confesionale, regionale sau antisistem — și alimentează tocmai fărâmițarea reprezentării care a făcut, la rândul ei, posibilă căderea guvernului. Enclava care produce guvernarea ascetică la scară locală produce, la scară națională, un electorat greu de agregat într-o majoritate stabilă. Iar o reformă care are nevoie de răbdare parlamentară și de continuitate va găsi, tot mai des, un parlament incapabil să i le ofere. Böckenförde a numit premisa pe care statul nu și-o poate produce singur, iar aici aceasta are și o formă aritmetică, pentru că e nevoie de o majoritate fără de care nicio consolidare nu supraviețuiește propriului calendar.

Întrebarea pentru economiștii care pregătesc următoarea rundă a reformei nu ar trebui să fie, așadar, „cum calibrăm mai bine tăierile”, ci cine și cum produce legitimitatea fără de care orice program de reformă riscă să devină un guvern Bolojan în reluare? Răspunsurile posibile sunt puține și niciunul nu e confortabil. Ele trec prin democratizarea deciziei fiscale (bugetul ca negociere publică, nu ca revelație tehnică), prin reconstrucția instituțiilor intermediare care fac legătura între stat și societate, și — cel mai greu — prin renegocierea explicită, la vedere, a contractului paternalist, în locul denunțării lui unilaterale. Adică exact prin ceea ce etica reformatorului solitar, prin natura ei, nu poate face. Să coboare de la amvon la masa tratativelor.

Weber a scris Etica protestantă pentru a descrie un etos care a transformat lumea tocmai pentru că societatea care-l purta îl interiorizase, generație după generație, de jos în sus. Noi am asistat la experimentul invers, în care o etică a fost impusă de sus în jos unei societăți care nu o ceruse. Deznodământul putea fi anticipat, pentru că autorii citați în acest text îl descriseseră deja, fiecare în limbajul lui. Votul din parlament a fost doar consemnarea acestui refuz. Nu al reformei, ci al reformei fără consimțământ. Dar ceea ce nu a descris nimeni, pentru că nimeni nu a trăit-o înaintea noastră, este situația în care ne aflăm acum.

Articolul de opinie a fost publicat inițial în Contributors.ro