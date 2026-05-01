„Ce fel de țară vrem să lăsăm în urmă?”. Oana Gheorghiu le-a trimis un e-mail tututor parlamentarilor, înaintea moțiunii. Ce le-a scris

Oana Gheorghiu (Asociația Dăruiește Viață) participă la evenimentul 'Bikerii pe Șantier', pentru susținerea proiectului asociației de construire a primului Campus Medical Pediatric din România, la Spitalul 'Marie Curie', pe 30 august 2025. Foto: Agerpres

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, joi seară, că le-a trimis „un mesaj personal” tuturor parlamentarilor, în care le-a adresat un apel la „înţelepciune şi curaj”. În e-mailul trimis, spune ea, a ataşat raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat.

„Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României. Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj. Am atașat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat – documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului”, a scris Oana Gheorghiu, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

De ce le-a scris

Ea își explică demersul, afirmând că „fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”.

Vicepremierul insistă că moțiunea de cenzură se bazează „pe un narativ fals: că acest guvern ar vrea să «vândă țara»”.

„Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscențele anilor ’90, când același slogan a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu”, adaugă Oana Gheorghiu.

„Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor. Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el”, mai spune ea, în postarea din mediul online.

Cu o zi înainte, vicepremierul denunțase o „campanie de isterizare publică”, după acuzația din moțiune de cenzură, depusă de PSD și AUR, despre „cea mai mare ticăloșie din ultimele decenii”.

Ea a susținut că, prin moțiunea de cenzură, PSD încearcă să transforme „o discuție echilibrată despre reforma companiilor de stat” într-o „campanie de isterizare publică”. Vicepremierul a acuzat „aberațiile” din textul moţiunii și a afirmat că reforma companiilor de stat nu înseamnă lichidarea patrimoniului public, nu înseamnă „cedarea controlului” şi nu înseamnă vânzare pe ascuns.

„Sunt amestecate, în mod voit, companii foarte diferite, aflate în stadii diferite și în logici diferite: companii deja listate, companii analizate exploratoriu, companii aflate în procese de reformă, companii strategice, companii cu probleme structurale și chiar companii din industria de apărare. Toate sunt puse laolaltă într-un ghiveci pentru a crea impresia unei operațiuni generale și netransparente împotriva bunului public”, a scris vicepremierul miercuri, tot într-o postare pe Facebook.

„Vedem aceeași tehnică folosită și în cazul unor companii precum CEC Bank, Hidroelectrica, Romgaz sau SALROM. Sunt invocate nume puternice, cu încărcătură publică și emoțională, tocmai pentru a construi panică. Nu pentru a purta o discuție serioasă despre politica de proprietate a statului, despre rolul pieței de capital sau despre instrumentele prin care statul își poate întări disciplina corporativă. Similar este atacată și Reforma 9 și este contestat orice temei procedural sau european, ca și cum simplul fapt că Guvernul analizează opțiuni și construiește instrumente de decizie ar fi, în sine, o vină”, a mai denunțat ea.

Acuzațiile din moțiune

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, textul moțiunii de cenzură a fost citit în Parlament de către liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor «analize exploratorii» redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale”, a subliniat Petrișor Peiu.

Inițiatorii moțiunii au menționat, în textul documentului, că prin aceste tranzacții statul român ar pierde „miliarde de lei” prin subevaluarea activelor. Parlamentarii care au inițiat moțiunea de cenzură precizează că, pentru a distrage atenția publică, „în scopul celei mai mari ticăloșii din ultimele decenii”, s-a întocmit o listă de companii profitabile, amestecate „cu abilitate” printre companiile cu pierderi, și „s-a pedalat” pe urgența scoaterii acestora la vânzare.

Propunerile privind Hidroelectrica și Romgaz merg în aceeași direcție – două companii profitabile, piloni ai securității energetice, care contribuie anual cu peste 5,4 miliarde de lei la buget, sunt transformate în ținte pentru vânzări accelerate, au mai susținut inițiatorii, în textul moțiunii.

Ce le-a scris Oana Gheorghiu parlamentarilor în e-mailul trimis la ceas de seară

Demersul vicepremierului, de a le transmite un e-mail „personal” tuturor parlamentarilor, a venit în contextul în care săptămâna viitoare, pe 5 mai, va fi dezbătută în plenul Parlamentului moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Site-ul publicației Cotidianul scrie că a obținut e-mailul trimis de Oana Gheorghiu și l-a publicat.

„Există momente în care fiecare om trebuie să aleagă între adevăr și ceea ce, pe moment, pare mai convenabil să fie adevărat. Acesta este unul dintre acele momente”, le-a transmis vicepremierul senatorilor și deputaților din Legislativul României, conform textului publicat de Cotidianul.

E-mailul este structurat în jurul întrebării: „Ce fel de țară vrem să lăsăm în urmă?”.

Ce a mai scris Oana Gheorghiu în e-mail:

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului este construită în jurul unei acuze pe cât de gravă, pe atât de falsă: aceea că Guvernul vrea să vândă fraudulos averea statului. Vă trimit documentul care stă la baza acestei acuze. Acest document nu este o interpretare politică, juridică sau de orice altă natură. Acest document este documentul original, exact așa cum a fost el prezentat în ședința de Guvern din data de 16 aprilie și așa cum a fost publicat pe site-ul oficial al Guvernului imediat după.

Vă invit să îl citiți. Vă invit să îl verificați. Vă invit să trageți propriile concluzii.

Nu vă invit să susțineți acest guvern. Aceasta e o decizie ce revine, în mod evident, conștiinței dumneavoastră. Ce vă invit, însă, să faceți este să decideți votul dumneavoastră cunoscând faptele, nu crezând manipulările. Pentru că faptele sunt verificabile, iar motivul invocat pentru dărâmarea acestui Guvern nu există în realitate.

Vă rog să vă adresați o singură întrebare, departe de presiunea de partid, departe de ordinul de vot, departe de camerele de filmat:

Ce fel de țară vrem să lăsăm în urmă?

Pentru că ceea ce traversăm în aceste zile nu este doar o criză politică. Este un moment în care se joacă, la propriu, direcția României:

Fie îndreptăm România spre un viitor în care instituțiile funcționează, în care adevărul se bazează pe fapte reale, în care reforma e posibilă chiar când doare,

Fie mergem înapoi spre bezna anilor ’90, când același slogan «nu ne vindem țara» a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o, au abuzat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu.

Consecințele acestei alegeri sunt reale și ele revin asupra României și asupra fiecărui român onest, care se așteaptă ca statul să funcționeze corect.

Aveți puterea reală de a decide și am convingerea că veți lua această decizie nu pentru beneficiul unui șef de partid, ci pentru cele 19 milioane de români, care nu vor fi pe 5 mai în sala Parlamentului cu dumneavoastră, dar ale căror vieți vor fi influențate decisiv de ceea ce se întâmplă în ea. Dumneavoastră aveți puterea să dați curs adevărului, nu manipulării.

Documentul este disponibil aici. Vă invit să îl citiți înainte de a vota.

Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el.”

E-mailul se încheie cu următoarele cuvinte: „Cu încredere, Oana Gheorghiu”.