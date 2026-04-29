Oana Gheorghiu denunță o „campanie de isterizare publică”, după acuzația din moțiune despre „cea mai mare ticăloșie din ultimele decenii”

Vicepremierul Oana Gheorghiu consideră că, prin moțiunea de cenzură, PSD încearcă să transforme „o discuție echilibrată despre reforma companiilor de stat” într-o „campanie de isterizare publică”. Aceasta denunță „aberațiile” din textul moţiunii și susține că reforma companiilor de stat nu înseamnă lichidarea patrimoniului public, nu înseamnă „cedarea controlului” şi nu înseamnă vânzare pe ascuns.

Este o tactică „cinică și profund iresponsabilă”, a acuzat Oana Gheorghiu, miercuri, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„Cum se naște o manipulare? Iei un mic adevăr, adaugi câteva elemente unde părerile sunt ușor împărțite, iar apoi torni peste kilograme întregi de conspirații. (…) Este o tactică cinică și profund iresponsabilă. Vorbim despre politicieni care au făcut parte din guvernare, care au luat parte la toate discuțiile și la toate deciziile, dar care astăzi aleg să deformeze deliberat adevărul într-o strategie politică prin care condamnă România la haos și sărăcie”, precizează Gheorghiu, potrivit Agerpres.

Ea adaugă că PSD a privatizat, în timpul guvernării Năstase: Sidex Galați, Petrom, Distrigaz Sud și Distrigaz Nord. De asemenea, în timpul guvernărilor Ponta și Ciolacu, au fost listate: Nuclearelectrica, Romgaz, Electrica și Hidroelectrica.

Totodată, Petrișor Peiu era membru în Consiliul de Administrație al Romtelecom la momentul privatizării companiei, spune vicepremierul. Tot Peiu a fost președinte al Sidex Galați cu câteva luni înainte de privatizare și administrator special în contextul relansării privatizării Electroputere Craiova, menționează Oana Gheorghiu.

„Contrar aberațiilor din textul moțiunii, reforma companiilor de stat nu înseamnă lichidarea patrimoniului public. Nu înseamnă «cedarea controlului». Nu înseamnă vânzare pe ascuns. Reforma înseamnă, în primul rând, ca statul să devină un proprietar responsabil, care acționează în numele și în favoarea românilor, nu pentru beneficiile băieților deștepți care prăduiesc companiile de stat”, mai afirmă vicepremierul.

Oana Gheorghiu subliniază că moțiunea de cenzură nu reprezintă „o critică onestă” a unei politici publice, ci o „deformare cu premeditare” a realității.

„Sunt amestecate, în mod voit, companii foarte diferite, aflate în stadii diferite și în logici diferite: companii deja listate, companii analizate exploratoriu, companii aflate în procese de reformă, companii strategice, companii cu probleme structurale și chiar companii din industria de apărare. Toate sunt puse laolaltă într-un ghiveci pentru a crea impresia unei operațiuni generale și netransparente împotriva bunului public”, mai precizează vicepremierul.

Gheorghiu face apel către semnatarii moțiunii să pună interesul României și al cetățenilor mai presus de interesul conducerii partidului.

Ea atrage atenția că o analiză exploratorie sau o opțiune teoretică sunt prezentate ca și cum ar fi decizii deja luate.

Oana Gheorghiu mai precizează că dezbaterea publică și întrebările sunt necesare, dar că trebuie să se bazeze pe fapte, „nu pe isterie”.

Conform acesteia, moțiunea de cenzură PSD-AUR este „un atac” asupra României, bazat pe „manipulare și știri false, menite să isterizeze opinia publică”.

„Vedem aceeași tehnică folosită și în cazul unor companii precum CEC Bank, Hidroelectrica, Romgaz sau SALROM. Sunt invocate nume puternice, cu încărcătură publică și emoțională, tocmai pentru a construi panică. Nu pentru a purta o discuție serioasă despre politica de proprietate a statului, despre rolul pieței de capital sau despre instrumentele prin care statul își poate întări disciplina corporativă. Similar este atacată și Reforma 9 și este contestat orice temei procedural sau european, ca și cum simplul fapt că Guvernul analizează opțiuni și construiește instrumente de decizie ar fi, în sine, o vină”, a mai denunțat ea.

Acuzațiile lui Petrișor Peiu

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD împreună cu AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Dezbatarea și votul pe moțiune vor avea loc marți, 5 mai.

Textul moțiunii a fost citit de către liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor «analize exploratorii» redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale”, a subliniat Petrișor Peiu.

Moțiunea vorbește despre „cea mai mare ticăloșie din ultimele decenii”

Inițiatorii moțiunii menționează, în textul documentului, că prin aceste tranzacții statul român ar pierde „miliarde de lei” prin subevaluarea activelor. Parlamentarii care au inițiat moțiunea de cenzură precizează că, pentru a distrage atenția publică, „în scopul celei mai mari ticăloșii din ultimele decenii”, s-a întocmit o listă de companii profitabile, amestecate „cu abilitate” printre companiile cu pierderi, și „s-a pedalat” pe urgența scoaterii acestora la vânzare.

Propunerile privind Hidroelectrica și Romgaz merg în aceeași direcție – două companii profitabile, piloni ai securității energetice, care contribuie anual cu peste 5,4 miliarde de lei la buget, sunt transformate în ținte pentru vânzări accelerate, afirmă inițiatorii.

Moțiunea de cenzură susține, între altele, că „românii au fost trădați, abandonați și ignorați” de un prim-ministru care a tăiat de peste tot, fără a ține cont de realitățile sociale. Semnatarii moțiunii mai spun că, în timp ce românii resimt zilnic scăderea nivelului de trai, cea mai dramatică din ultimii 25 de ani, Ilie Bolojan continuă să ignore realitatea și să prezinte drept succes o politică ce produce, de fapt, sărăcie și tensiune socială.

Inițiatorii moțiunii îi amintesc premierului Ilie Bolojan că a afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt „precum șobolanii” care rod din cămara statului, și în loc să își ceară scuze pentru că a comis „o monstruozitate de sorginte nazistă”, comparând oamenii cu șobolanii, a insistat că e doar o metaforă, pentru a se face înțeles oamenilor.

„Când ocupați o funcție atât de înaltă, domnule prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoașteți originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebuit să știți că săptămânalul german Der Sturmer, ce a funcționat din 1923 până în 1945, uzita adesea de așa-zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili. Dar probabil că aveți o cultură istorică la fel de rudimentară ca și cea economică! Sau nu vă pasă de nimeni și de nimic, așa cum ați dovedit în cele 10 luni nefaste în care ați condus Guvernul României! Pentru toate aceste motive, Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor și PACE – Întâi România depun prezenta moțiune de cenzură și solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. România nu are nevoie de un guvern care instaurează sărăcirea populației ca politică de stat! România nu are nevoie de un executiv care își lichidează resursele, ci de unul care știe să le administreze! Acest Guvern aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece”, susțin inițiatorii moțiunii de cenzură.