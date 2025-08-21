Ce garanție de securitate pentru Ucraina au pus liderii europeni pe masă la întâlnirea cu Trump, de la Casa Albă. Viktor Orban se opune

Liderii europeni veniți luni la Casa Albă pentru a-l sprijini pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reuniunea extraordinară cu președintele american Donald Trump au abordat acolo și „posibilitățile” extinderii Uniunii Europene, inclusiv procesul de aderare a Ucrainei, aderare care ea în sine să fie pentru Ucraina o garanție de securitate, a confirmat joi o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, potrivit agenției spaniole de presă EFE.

„Liderii europeni au discutat despre posibilitățile extinderii Uniunii Europene cu președintele Trump și cu președintele Zelenski luni la Washington”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului comunitar, Arianna Podesta.

Ea a adăugat că liderii europeni „au subliniat, desigur, importanța procesului de aderare a Ucrainei. Acest lucru este important și în contextul garanțiilor de securitate, discuții care, așa cum știți, sunt încă în desfășurare”.

În timpul întâlnirii de la Casa Albă, Zelenski a fost însoțit de șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb și șeful NATO, Mark Rutte.

Reuniunea de la Washington a urmat summitului pe care Trump l-a avut vineri în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, în timpul căruia acesta i-ar fi prezentat omologului său american condițiile sale pentru pace în Ucraina.

Conform mai multor surse, Putin a cerut ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Luhansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, dar în afara NATO și fără trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina, notează Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt comunitară citată mai sus a mai afirmat că „revine Ucrainei și numai Ucrainei, ca țară suverană, să decidă dacă dorește să continue pe calea aderării”. Arianna Podesta le-a cerut statelor membre să dea undă verde pentru începerea negocierilor de aderare „în curând”, o referire în special la Ungaria.

Viktor Orban, în conflict cu Comisia Europană

Zelenski a declarat că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă premierul conservator ungar Viktor Orban pentru a nu bloca procesul de aderare a Ucrainei la UE.

Orban se opune acestei aderări din mai multe motive legate de situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară și blocarea majorității fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană.

Executivul comunitar contestă politica suveranistă a lui Orban și îl acuză de încălcarea „statului de drept” prin acțiuni precum respingerea migranților ilegali, limitarea drepturilor comunității LGBT sau adoptarea unei legislații ce restrânge finanțările din străinătate pentru ONG-uri și presă în Ungaria.

Din fondurile europene de coeziune la care Bruxellesul i-a împiedicat Ungariei accesul au fost deblocate numai aproximativ o treime la sfârșitul anului 2023, când Ungaria amenința atunci să blocheze ajutorul UE pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Însă fondurile aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al Ungariei au rămas blocate în procent de 100%.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat la rândul său săptămâna aceasta că procesul de aderare a Ucrainei la UE „trebuie să avanseze”.

Într-o declarație publicată pe 12 august, statele membre ale UE, cu excepția Ungariei, au menționat „dreptul Ucrainei de a-și alege propriul destin” și s-au angajat să continue să sprijine această țară pe calea sa către aderarea la UE.