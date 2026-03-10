Ce i-a spus Putin lui Trump la telefon, după ce presa americană a dezvăluit că rușii oferă date de intelligence Iranului

Rusia a negat că ar împărtăși informații secrete cu Iranul despre resursele militare ale SUA în Orientul Mijlociu, a declarat marți Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american, într-un interviu acordat CNBC, potrivit Reuters.

Witkoff a precizat că negarea implicării Moscovei în sprijinirea Teheranului a avut loc în timpul convorbirii telefonice pe care președintele Trump a avut-o luni cu omologul său rus, Vladimir Putin.

CNN și The Washington Post, citând surse apropiate serviciilor secrete americane, au relatat, săptămâna trecută, că Kremlinul furnizează Teheranului date despre amplasamentul și mișcările trupelor, navelor și aeronavelor americane din Orientul Mijlociu. Citând oficiali americani, The New York Times a publicat informații similare.

„Ieri, în timpul convorbirii telefonice cu președintele (Trump), rușii au spus că nu au împărtășit informații”, a spus Witkoff când a fost întrebat dacă Washingtonul crede că Rusia a transmis Teheranului informații despre locația resurselor militare americane.

„Putem să-i credem pe cuvânt. Dar ei au spus asta. Iar ieri dimineață, în mod independent, Jared (Kushner) și cu mine am avut o convorbire telefonică cu (consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri) Ușakov, care a reiterat același lucru”, a adăugat Witkoff.

Iar apoi a precizat: „Aceasta este o întrebare mai potrivită pentru cei din serviciile de informații, dar să sperăm că (rușii) nu împărtășesc informații” cu Iranul.

Șeful Pentagonului: „Comandanții noștri sunt la curent cu totul”

Sâmbătă, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că SUA nu exclud relatările potrivit cărora Rusia ar fi furnizat Iranului date de intelligence despre ținte militare americane, șeful Pentagonului spunând, pentru CBS News, că SUA monitorizează totul, după ce președintele Trump a părut să minimalizeze problema vineri.

„Comandanții noștri sunt la curent cu totul. Avem cele mai bune servicii de intelligence din lume”, a spus Pete Hegseth, pentru postul american de știri.

„Știm cine vorbește cu cine, de ce vorbesc cu ei, cât de exacte ar putea fi acele informații, cum să integrăm asta în planurile noastre de luptă”, a afirmat Hegseth.

Președintele SUA are „un talent incredibil” în a ști cum să atenueze aceste riscuri, a adăugat șeful Pentagonului, citat de DPA și Agerpres.

Trump a fost întrebat despre aceste informații la un eveniment de la Casa Albă vineri dedicat sporturilor universitare. „Ce întrebare prostească! Vorbim despre altceva” aici, i-a replicat liderul de la Casa Albă unui reporter Fox News.

La rândul ei, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus jurnaliștilor vineri că perspectiva ca Rusia să împărtășească informații Iranului nu schimbă „în mod clar” situația războiului cu Republica islamică.

Rusia și Iranul au încheiat anul trecut un „parteneriat strategic”, care prevede inclusiv cooperarea în domeniul militar. Cu toate acestea, acordul nu include obligația de a interveni dacă una dintre țări este atacată.

Oficial, Rusia nu este implicată în actualul conflict din Orientul Mijlociu.

Moscova este însă un furnizor de arme pentru Iran, în timp ce Teheranul a livrat drone și rachete pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Moscova a condamnat atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului, dar a evitat să-l critice pe Donald Trump, ceea ce mulți analiști interpretează drept tentativă de a păstra un avantaj în negocierile cu Washingtonul în privința războiului în Ucraina.

Experți consultați de The Washington Post au amintit că Iranul deține doar câțiva sateliți de tip militar și nu dispune de o constelație de sateliți, așadar ar beneficia de un avantaj enorm dacă ar avea acces la datele capabilităților spațiale ale Kremlinului și au fost de părere că primele atacuri ale Iranului au fost foarte precise și sofisticate.