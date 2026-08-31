Ce îi reproșează Kelemen Hunor lui Siegfried Mureșan, varianta de premier susținută de UDMR: „Este inacceptabil”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, l-a criticat pe Siegfried Mureșan pentru că „a dispărut” din spațiul public după ce a fost propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier.

Kelemen Hunor a precizat, însă, că UDMR îl susține în continuare pentru această poziție.

„Am discutat pe larg despre acest lucru şi cu Bolojan săptămâna trecută. După desemnarea sa, Mureşan a dat o lovitură preşedintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR şi UDMR au împreună mai multe mandate decât PSD singur”, a declarat Kelemen Hunor într-un interviu pentru Maszol, citat de News.ro.

El consideră că Siegfried Mureșan nu a depus niciun efort pentru a-și asigura suficientă susținere parlamentară ca să devină premier.

„Suntem departe de cele 233 de voturi, aşa cum şi PSD este departe de acest număr. Candidatul nostru la funcţia de prim-ministru nu a încercat în timpul verii să păstreze sau să mărească acest avantaj”, a adăugat liderul UDMR.

În schimb, spune Kelemen Hunor, „PSD a fost foarte activ toată vara”.

„Au făcut declaraţii când într-un loc, când în altul, au negociat. M-au întrebat şi pe mine, am vorbit cu Grindeanu. I-am spus şi lui: «Până când preşedintele nu decide, eu nu cobor din barca comună în care ne aflăm alături de PNL şi USR, susţinându-l pe Siegfried Mureşan»”, a adăugat președintele UDMR.

UDMR îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan

Kelemen Hunor a precizat că „poziția UDMR rămâne aceeași”, și anume că îl susține, alături de PNL și USR, pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan pentru poziția de premier.

„Poziţia UDMR rămâne aceeaşi: aşteptăm ca preşedintele să desemneze un nou candidat la funcţia de prim-ministru. PNL, USR şi UDMR au un candidat, Siegfried Mureşan. Şi PSD are un candidat la funcţia de premier, în persoana lui Sorin Grindeanu. Până când preşedintele nu face o desemnare, noi nu putem negocia cu PSD şi nu adoptăm o altă poziţie: în iunie am convenit cu PNL şi USR asupra candidaturii lui Mureşan şi ne menţinem această poziţie. Restul sunt numai invenţii, poveşti”, a mai declarat Kelemen Hunor.