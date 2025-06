Ce impact au avut până acum atacurile israeliene asupra siturilor nucleare iraniene. Trump este entuziasmat, dar experții au altă părere

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri pentru Reuters că nu este clar dacă Iranul mai are un program nuclear după atacurile israeliene, dar experții spun că pagubele aduse instalațiilor nucleare ale țării par până acum moderate, scrie Reuters.

Atacurile Israelului au reușit să ucidă lideri militari și oameni de știință nucleari iranieni și să lovească instalații militare de comandă și control și apărarea antiaeriană, dar imaginile din satelit nu au arătat deocamdată pagube semnificative aduse infrastructurii nucleare, au spus mai mulți experți.

„Prima zi a vizat obiective care puteau fi atinse prin surprindere – uciderea liderilor, a oamenilor de știință din domeniul nuclear, sistemele de apărare antiaeriană, capacitatea de a riposta”, a declarat expertul nuclear David Albright de la Institutul pentru Știință și Securitate Internațională.

Citește și Ce urmează după valurile de rachete lansate peste Israel vineri seară. Un Iran slăbit se confruntă cu o dilemă existențială

„Nu vedem niciun fel de daune vizibile la Fordo sau Isfahan. Au existat daune la Natanz”, a spus Albright, referindu-se la siturile nucleare iraniene.

Dar „nu există dovezi că situl subteran a fost distrus”, a adăugat el.

Armata israeliană s-a arătat mai încrezătoare și a anunțat că a lovit instalația nucleară iraniană Natanz vineri dimineața devreme și că a distrus mai multe etaje ale instalației subterane, inclusiv sala principală care conține cea mai mare cantitate de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului.

La fel și Trump. Într-un interviu telefonic acordat Reuters, președintele SUA a declarat că nu este clar dacă Iranul mai are un program nuclear după atacurile israeliene. „Nimeni nu știe”, a spus Trump. „A fost un atac devastator”, a adăugat el.

Ce s-a întâmplat la Natanz

Șeful agenției de supraveghere nucleară a ONU, Rafael Grossi, a declarat vineri Consiliului de Securitate că uzina pilot de îmbogățire de la suprafață de la instalația nucleară iraniană de la Natanz a fost distrusă și că Iranul a raportat atacuri asupra Fordo și Isfahan.

Grossi a spus că infrastructura electrică de la Natanz a fost, de asemenea, distrusă și că pierderea energiei electrice într-o sală ar fi putut deteriora centrifugele de acolo.

Citește și Noile atacuri israeliene au țintit alte două situri nucleare din Iran. Blocarea programului nuclear iranian este principalul scop al operațiunii israeliene

Dar el a spus că nivelul de radioactivitate în afara Natanz a rămas neschimbat și normal.

Complexul nuclear Natanz este principala instalație de îmbogățire a uraniului din Iran. Complexul include o vastă uzină subterană de îmbogățire a uraniului și o uzină pilot de îmbogățire mai mică, situată la suprafață.

Albright a spus că analiza sa se bazează pe cele mai recente imagini disponibile. El a adăugat că ar fi putut avea loc și atacuri cu drone asupra tunelurilor care duc la uzinele subterane de centrifugare, precum și atacuri cibernetice care nu au lăsat urme vizibile.

„În ceea ce privește daunele vizibile, nu vedem prea multe”, a spus el, adăugând că, în opinia sa, atacurile Israelului se află încă într-un stadiu incipient.

Posibile efecte

Albright a spus că starea stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului nu era cunoscută și că era posibil ca Israelul să fi evitat atacuri majore asupra siturilor nucleare din cauza preocupărilor legate de rănirea inspectorilor internaționali care se aflau acolo.

Expertul a mai subliniat că existau mii de centrifuge la uzina subterană de la Natanz și că întreruperea alimentării cu energie electrică ar fi pus în funcțiune un sistem de baterii de rezervă.

El a spus că este probabil ca Iranul să oprească centrifugele de la instalația subterană în mod controlat, ceea ce reprezintă o operațiune de amploare.

„Bateriile rezistă o vreme, dar în cele din urmă se vor epuiza și, dacă centrifugele se vor opri în mod necontrolat, multe se vor defecta”, a spus el.

O operațiune de lungă durată

Israelul a declarat că a vizat instalațiile nucleare ale Iranului, fabricile de rachete balistice și comandanții militari la începutul a ceea ce ar fi o operațiune prelungită pentru a împiedica Teheranul să construiască o armă nucleară.

Experții militari și nucleari au spus însă că, chiar și cu o putere de foc masivă, acțiunea militară ar întârzia probabil doar temporar un program despre care Occidentul se teme că are deja ca scop producerea de bombe atomice, deși Iranul neagă acest lucru.

Jeffrey Lewis, expert în neproliferare la Institutul de Studii Internaționale Middlebury, a declarat și el că pagubele la instalația de la Natanz par „moderate”.

„Israelul a distrus uzina pilot de îmbogățire a combustibilului, precum și unele clădiri auxiliare asociate cu alimentarea cu energie electrică”, a spus el.

Lewis a adăugat că Israelul a lovit și o clădire auxiliară – probabil pentru alimentarea cu energie electrică – situată în apropierea a două instalații subterane de îmbogățire nucleară.

„Sălile subterane de îmbogățire, precum și marea instalație subterană din apropiere, în munți, nu par a fi avariate”, a spus el.

Alte situri nucleare

Nu era clar ce avarii au suferit instalațiile nucleare cheie de la Fordow, care ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea de arme nucleare și sunt îngropate adânc sub pământ.

„S-a considerat întotdeauna că Israelul nu dispune de armamentul necesar pentru a distruge Fordo fără sprijinul militar american”, a declarat Mark Dubowitz, directorul think tank-ului Foundation for Defense of Democracies, într-un podcast.

Statele Unite sunt mai bine echipate decât Israelul pentru a distruge astfel de ținte, având la dispoziție cele mai puternice bombe bunker buster, Massive Ordnance Penetrator, de 14.000 kg.

Dacă Iranul decide să nu negocieze un acord nuclear, SUA ar putea folosi bombardierele B2 și aceste bombe pentru a distruge Fordo, a spus Dubowitz.

Decker Eveleth, analist strategic în cadrul grupului de cercetare CAN Corp, a declarat că obiectivul general al campaniei Israelului este încă neclar.

„Este posibil să reușească să distrugă comandamentul și controlul iranian, să distrugă forțele aeriene (și) să lovească o serie de ținte legate de programul iranian de rachete”, a spus el.

„(Dar) dacă obiectivul lor principal este prevenirea unei crize nucleare, pot ei distruge suficient din infrastructura nucleară a Iranului pentru a împiedica efectiv acest lucru?”, s-a întrebat expertul.