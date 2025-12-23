Ce impozite vor plăti firmele pe clădiri în 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța și alte mari orașe din România

Marile orașe din România au adoptat deja nivelul impozitelor locale pe anul 2026. Pentru antreprenori, discuții au fost până în ultimul moment în ceea ce privește impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Până acum, legea prevedea o cotă de impozitare cuprinsă între 0,08% și 0,2% din valoarea de evaluare a clădirii. Guvernul voia să crească însă limitele obligatorii, între 0,2% și 1,5% – lucru care ar fi afectat masiv întreprinzătorii care au apartamente pe firmă sau hotelierii.

