Ce înseamnă să fii în top 1% al companiilor sustenabile? În culisele Gorenje 

Sustenabilitatea capătă valoare reală doar atunci când este definită clar și transpusă în acțiuni măsurabile ale unei companii.

Un exemplu concret vine din partea Gorenje, care a obținut recent medalia de platină EcoVadis, cea mai recunoscută platformă internațională de evaluare a sustenabilității. Această distincție plasează compania în top 1% la nivel global în ceea ce privește practicile de afaceri responsabile.

Ce este EcoVadis?

EcoVadis este considerată una dintre cele mai importante platforme independente de evaluare a performanței de sustenabilitate. Peste 150.000 de companii sunt analizate anual pe criterii ce includ impactul asupra mediului, respectarea drepturilor omului, etica și aprovizionarea responsabilă. Doar un procent foarte mic dintre acestea reușește să atingă nivelul de excelență care le plasează în top.

Cum a reușit Gorenje să obțină această recunoaștere

Rezultatul vine în urma unor acțiuni constante, desfășurate în decursul a mai mulți ani. În 2023 și 2024, compania a primit medalii de argint, iar ulterior și-a consolidat strategia pentru a ridica standardele și mai mult. Printre măsurile implementate se numără:

reducerea consumului de energie;

îmbunătățirea condițiilor de muncă;

crearea de produse mai durabile;

transparență prin raportări verificate.

În plus, compania a obținut certificări internaționale precum ISO 14001 (mediu), ISO 50001 (energie) și SA8000 (responsabilitate socială), și a aderat la Pactul Global al ONU, confirmând angajamentul la nivel global.

De ce contează pentru consumatori

Obținerea medaliei EcoVadis Platinum nu reprezintă doar o recunoaștere simbolică, ci confirmă faptul că Gorenje aplică standarde ridicate în domeniul sustenabilității și al responsabilității sociale.

Pentru consumatori, alegerea unui produs Gorenje fabricat în Europa înseamnă nu doar performanță și design funcțional, ci și susținerea unui model de afaceri construit pe respect față de oameni, comunitate și mediu.

Medalia de platină reflectă o direcție clară: sustenabilitatea nu este un element opțional, ci o parte fundamentală a modului în care compania își desfășoară activitatea.

Articol susținut de Gorenje