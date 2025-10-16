Ce înseamnă să studiezi în Italia: oportunități, costuri și noi perspective pentru tinerii români

Tot mai mulți tineri români aleg să-și continue studiile universitare în Italia, atrași de combinația dintre educație de calitate, deschidere culturală și costuri accesibile. Țara artelor, a designului și a științei oferă astăzi programe moderne în limba engleză, burse pentru studenți internaționali și o viață academică recunoscută în Europa și restul lumii, imediat de la absolvire.

În ultimii ani, universitățile italiene au făcut pași importanți în direcția internaționalizării. Tot mai multe facultăți și-au adaptat programele pentru studenți străini, în special din Europa de Est, România aflându-se printre țările cu cel mai mare potențial academic.

„În ultimii ani observăm o nouă abordare a universităților din Italia, care implementează tot mai multe programe în limba engleză, pe domenii diverse – de la inginerie la artă, business și științe sociale. În această tendință se remarcă și un interes crescut față de tinerii români, care se remarcă prin inteligență și creativitate”, explică Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

Studiile în Italia: între calitate și accesibilitate

Percepția că studiile în străinătate sunt costisitoare începe să dispară. În realitate, viața de student în Italia nu e cu mult diferită ca preț față de cea din marile orașe românești.

De exemplu, chiria pentru o garsonieră în București variază între 300 și 500 de euro, în timp ce la Milano costurile se situează între 400 și 700 de euro. Un prânz obișnuit costă aproximativ 7–10 euro în ambele țări, iar un abonament de transport – în jur de 22 de euro pe lună.

Taxele de școlarizare diferă în funcție de universitate: de la circa 2.000 de euro pe an până la 21.700 de euro, în cazul universităților private de top precum John Cabot University.

La Politecnico di Milano, una dintre cele mai prestigioase instituții europene, taxa anuală este de aproximativ 4.000 de euro.

„Diferența nu mai este în bani, ci în oportunitățile educaționale oferite. Diplomele obținute în Italia au recunoaștere europeană imediată, iar universitățile oferă o rețea academică și profesională extrem de solidă”, subliniază Alexandra Bădescu.

“Study in Italy” – evenimentul care aduce universitățile italiene la București

Pe 18 octombrie, la București, are loc în premieră în România evenimentul “Study in Italy” – World Education Fair. Evenimentul este organizat de IntegralEdu, lider în consultanță educațională internațională. Acest târg aduce față în față reprezentanți ai universităților italiene și tineri români interesați să descopere programe de licență și master, burse, condiții de admitere și povești de succes.

„Este un moment optim pentru tinerii care vor să studieze în afară. Italia își manifestă deschis interesul pentru potențialul intelectual al românilor și oferă tot mai multe șanse reale prin burse și programe competitive”, explică Alexandra Bădescu.

Cum văd două tinere românce drumul spre universitățile italiene

Lavinia Brănișteanu și Cristiana Giurgiteanu fac parte din noua generație de tineri români care au decis să-și construiască viitorul în Europa. Cu sprijinul IntegralEdu, cele două și-au ales deja programele de studiu și se pregătesc pentru admiterea în Italia.

Lavinia Brănișteanu: ”Am ales Italia datorită culturii și limbii – mi-au plăcut mereu oamenii, orașele și arhitectura. Am fost la un liceu cu limba italiană, așa că am prins drag de tot ce înseamnă Italia. Mi-am imaginat mereu cum ar fi să studiez într-un campus internațional, alături de studenți din toată lumea. Voi merge la Universitatea Catolică din Milano, la Communication Management, iar sprijinul de la IntegralEdu a fost esențial. Faptul că în Italia există tot mai multe programe în limba engleză a fost decisiv pentru mine; dacă ar fi fost doar în italiană, mi-ar fi fost greu să concurez cu nativii.”

Cristiana Giurgiteanu:”IntegralEdu m-a ajutat să descopăr facultatea mea de vis. La început voiam să merg spre marketing, dar datorită consultanților educaționali am reușit să combin marketingul cu pasiunea mea pentru modă. Așa am ajuns să aleg Polimoda, una dintre cele mai bune universități de fashion și business din Italia. După ce am fost să vizitez campusul, de curiozitate, și am vorbit cu profesorii, am știut că acolo mă văd studiind. Voi urma cursurile în engleză, pentru că sunt create special pentru studenții internaționali. Le-aș recomanda tinerilor să-și urmeze pasiunile pentru că doar așa pot descoperi ce li se potrivește cu adevărat.”

Pentru cele două viitoare studente, Italia înseamnă mai mult decât o destinație de studiu – e locul unde pasiunea și educația se întâlnesc într-un mod autentic.

O nouă generație de tineri europeni

Experiența celor două fete nu este singulară. Tot mai mulți tineri români aleg astăzi să plece la studii în străinătate nu din nevoia de a emigra, ci din dorința de a evolua.

Prin evenimente precum “Study in Italy”, Italia devine o punte între aspirațiile academice ale tinerilor români și oportunitățile oferite de sistemul universitar european. Evenimentul “Study in Italy” este organizat de IntegralEdu sub umbrela World Education Fair, are loc pe 18 octombrie 2025, la București, la hotel Marmorosch și este deschis tuturor elevilor și studenților interesați de studiile în străinătate.



Participarea este gratuită la intrare sau pe bază de înscriere prealabilă pe site-ul WORLD EDUCATION FAIR.

Articol susținut de Integral Edu