Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Expoziția militară de la București îți îngheață sângele. Sunt 650 de firme participante, aproape de trei ori mai mult decât acum 10 ani.

Lumea a dat buluc, în nordul Bucureștiului, pe vreme cu soare, la expoziția militară Black Sea Defense, Aerospace and Security. Cele 650 de companii din 36 de țări au adus la București mii de sisteme și componente militare, de la avioane F-35 până la blindate și de la sisteme de cablaj la gloanțe.

Este acesta „arsenalul democrației”, necesar pentru că ne păzește libertatea când a luat-o razna Putin și se pregătesc și alții. Pacea se obține fiind capabil să te aperi în caz de război. Însă tot e șocant ce consum imens alocă umanitatea pentru zona militară. E abia începutul.

Generația Z și industriile pe care le repudia

Președintele Nicușor Dan a vizitat și el Black Sea Defense, Aerospace and Security. A venit însoțit de băiatul său Antim, care va împlini 4 ani, peste 10 zile. Tinerețea celor prezenți, inclusiv media de vârstă scăzută a reprezentanților și lucrătorilor firmelor, este un alt lucru care s-a schimbat rapid.

Unii dintre ei probabil că acum câțiva ani n-ar fi vrut să muncească „nici picați cu ceară” pentru firme de defence, așa cum nu voiau să fie angajați la companiile de hidrocarburi sau, în general, la multinaționale. Milenialii târzii și Generația Z au început însă să-și plătească facturile. Și, dacă asta le oferă lumea actuală, ce să lucreze?

