Ce le-a spus Grindeanu parlamentarilor PSD în ultima ședință înaintea votului la moțiune

Parlamentarii social-democrați au hotărât să voteze cu bilele la vedere în ședința de marți a Parlamentului în care va fi supusă votului moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

„Nu avem nimic de ascuns”, s-a spus în ședința PSD, potrivit unor surse HotNews.

În ședința PSD, Grindeanu i-a îndemnat pe parlamentarii social-democrați să se mobilizeze și ca vor câștiga bătălia de mâine.

La finalul reuniunii parlamentarilor PSD nu s-au făcut declarații de presă, președintele Sorin Grindeanu părăsind sala de ședință printr-o ieșire din spatele sălii.

Înaintea ședinței, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că moțiunea „va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”. Pentru ca moțiunea să treacă, iar Guvernul Bolojan să fie demis sunt necesare 233 de voturi.