Ce liberali au votat împotriva propunerii lui Ilie Bolojan de a demite 10 șefi de filiale. Hubert Thuma: „Nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL»”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a susținut, marți, că a votat împotriva demiterii liderilor unor organizații pentru că a vrut „o discuție corectă” în interiorul partidului, ci nu pentru că este „PSD-istul cel rău din PNL”.

Thuma a comentat votul din ședința conducerii PNL, care a avut loc luni seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„De ceva timp încoace, se creditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet. Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că «PeSeDiștii cei răi din PNL» ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizații de sector din București și din țară”, a scris liberalul.

Trei dintre cei care s-au opus demiterii șefilor unor filiale PNL au fost președinții de consilii județene din Brașov, Giurgiu și Ilfov. În Brașov, din 58 de primari, 30 sunt primari PNL, la care se adaugă municipiul Brașov. În Giurgiu, din 54 de primari, 43 sunt liberali, la care se adaugă municipiul Giurgiu. În Ilfov, din 40 de primari, 32 sunt liberali, a detaliat președintele Consiliului Județean Ilfov.

„Deci, dacă este să analizăm «pe bune și pe valoare», vom avea imaginea că, totuși, propunerea domnului președinte a fost respinsă de oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL»”, a mai scris el.

Hubert Thuma a justificat votul „împotrivă” prin faptul că vrea „o discuție corectă și constructivă, o analiză serioasă din care să reiasă clar unde trebuie să facem schimbări și din ce motive”.

Propunerea lui Ilie Bolojan, refuzată de PNL

În ședința de luni seara a liberalilor, președintele PNL Ilie Bolojan nu a reușit să demită șefii celor 10 filiale din țară cu cele mai slabe rezultate în alegerile parlamentare din 2024.

În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 9 abțineri. Lui Ilie Bolojan i-au lipsit două voturi din cele 37 necesare pentru a-i demite pe șefii filialelor care au obținut cele mai slabe rezultate în alegeri.

Lupta dintre Thuma și Bolojan, în Parlament

Luni, în Parlament, înainte de ședința de la Vila Lac, Ilie Bolojan a câștigat o luptă internă în Parlament împotriva taberei Thuma din PNL.

Gabriel Andronache a fost numit liderul grupului PNL de la Camera Deputaților și Patricia Moș secretară. Cei doi și-au păstrat, practic, funcțiile după ce pentru aceste posturi au candidat și oameni apropiați de aripa Thuma din PNL.

Gabriel Andronache s-a impus în cursa pentru șefia grupului de la Camera Deputaților cu 29 de voturi pentru, în timp ce Ciprian Dobre (candidatul din partea aripei Thuma) a obținut 22 de voturi, conform surselor HotNews din ședință.

Pentru funcția de secretar, lupta a fost însă mult mai strânsă. Patricia Moș a primit 27 de voturi, iar Alexandru Popa (candidatul din partea aripei Thuma) a primit 24 de voturi, conform acelorași surse politice.