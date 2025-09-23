Ce medicament a aprobat FDA, chiar înaintea marelui anunț al lui Trump privind tratarea autismului

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a anunțat aprobarea leucovorinei, o formă de acid folic despre care se crede că președintele american Donald Trump urmează să o recomande ca tratament pentru simptomele autismului în cadrul unui eveniment organizat luni la Casa Albă, informează Reuters.

FDA a publicat un anunț privind acest medicament în Registrul Federal.

Gigantul farmaceutic GSK a produs anterior leucovorina și a comercializat-o sub denumirea Wellcovorin. Compania a retras medicamentul de pe piață, dar nu din motive de siguranță sau eficacitate.

Anunțul din Registrul Federal a citează „date la nivel de pacient privind peste 40 de pacienți, inclusiv adulți și copii”, pentru a susține concluzia că medicamentul poate ameliora simptomele deficitului cerebral de folat (CFD). Folatul, forma naturală a vitaminei B9, este un nutrient esențial implicat în creșterea celulară, sinteza ADN-ului și formarea globulelor roșii, fiind necesar pentru o funcționare optimă a organismului. O deficiență de folat poate crește riscul de boli de inimă prin niveluri ridicate de homocisteină și poate duce la malformații congenitale grave la făt, precum și la un risc crescut de cancer. Folatul este prezent în multe legume cu frunze verzi, leguminoase și citrice, în timp ce acidul folic este forma de sinteză.

Conform înregistrării din Registrul Federal, CFD a fost raportat la pacienți cu simptome neuropsihiatrice, inclusiv trăsături autiste.

Președintele Donald Trump face luni un anunț spectaculos despre ceea ce el susține că ar fi o cauză a autismului, un anunț care îi îngrijorează pe specialiștii în această tulburare complexă care afectează dezvoltarea neurologică.

„Cred că am găsit un răspuns” la întrebarea „cum se întâmplă acest lucru”, a declarat liderul republican duminică, în statul american Arizona, dând asigurări că anunțul care urmează va fi „unul dintre cele mai importante” pe care le-a făcut vreodată.

Autismul este o tulburare complexă cu un spectru foarte larg, a cărei origine face de multă vreme obiectul cercetărilor medicale. Deși genetica joacă un rol important, au fost evidențiați și mai mulți factori care țin de mediul în care trăiesc persoanele diagnosticate, precum neuroinflamația și administrarea anumitor medicamente, cum ar fi antiepilepticul Depakine, în timpul sarcinii.

Diagnosticările de autism în Statele Unite au crescut semnificativ din 2000, intensificând îngrijorarea publicului. Până în 2020, rata autismului în SUA la copiii de 8 ani era de 1 la 36, sau 2,77%, în creștere de la 2,27% în 2018 și 0,66% în 2000, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

The Wall Street Journal a scris luna aceasta că secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. intenționează să anunțe că utilizarea medicamentului popular Tylenol, un analgezic produs de Kenvue’s și disponibil fără rețetă, de către femeile însărcinate poate fi asociată cu autismul, contrar ghidurilor medicale care spun că este sigur de utilizat.

Capsule de acetaminofen, Fotografie ilustrativă. SURSA: © Jlmcanally | Dreamstime.com