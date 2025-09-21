Trump promite un anunț „foarte important” legat de autism. Posibila legătură cu un popular medicament

Președintele american Donald J. Trump face declarații la plecarea de la Casa Albă, în Washington, DC, SUA, pe 11 septembrie 2025. FOTO: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că administrația sa va face luni un anunț cu privire la concluziile sale privind autismul, refuzând să dea mai multe detalii, informează Reuters.

„Luni vom face un anunț privind autismul”, a declarat Trump la o cină dată de American Cornerstone Institute, o organizație non-profit de dreapta. „Cred că va fi un anunț foarte important. Cred că va fi unul dintre cele mai importante lucruri pe care le vom face.”

The Wall Street Journal a scris luna aceasta că secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. intenționează să anunțe că utilizarea medicamentului popular Tylenol, un analgezic produs de Kenvue’s și disponibil fără rețetă, de către femeile însărcinate poate fi asociată cu autismul, contrar ghidurilor medicale care spun că este sigur de utilizat.

Diagnosticările de autism în Statele Unite au crescut semnificativ din 2000, intensificând îngrijorarea publicului. Până în 2020, rata autismului în SUA la copiii de 8 ani era de 1 la 36, sau 2,77%, în creștere de la 2,27% în 2018 și 0,66% în 2000, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Kennedy a afirmat că SUA se află în mijlocul unei „epidemii de autism” alimentată de „toxine din mediu”. Zeci de ani de cercetări nu au dat răspunsuri clare cu privire la factorii care contribuie la autism, dar mulți oameni de știință cred că genetica, posibil în combinație cu influențele mediului, joacă un rol important.

Trump a anunțat că săptămâna viitoare va face un alt anunț, spunând că administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid, Mehmet Oz, va lansa un model bazat pe principiul „națiunea cea mai favorizată” pentru stabilirea prețurilor la medicamente.

Scopul este de a reduce prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă în SUA la nivelul celor mai mici prețuri practicate de țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care include majoritatea celor mai mari economii ale lumii.

„Dr. Oz este responsabil și este un tip inteligent și dur, și sper că va face acest lucru”, a declarat Trump în cadrul evenimentului. „Și dacă țările ne vor crea probleme, le vom aplica taxe vamale.”