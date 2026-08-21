Ce ne așteaptă după valul de caniculă. Prognoza ANM pentru septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Valul de căldură începe să scadă în intensitate din acest weekend, însă în septembrie temperaturile rămân ridicate în anumite regiuni, iar ploile vor fi deficitare.

Meteorologii au emis mai multe coduri galbene și portocalii de caniculă și disconfort termic accentuat pentru acest weekend. Arșița ține până duminică, când valul de căldură extremă se va restrânge spre sudul și sud-estul țării.

În septembrie, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, iar lipsa precipitațiilor va accentua seceta, în special în jumătatea de vest a țării. ANM a anunțat prognoza pentru perioada 24 august – 14 septembrie:

Săptămâna 24-31 august

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, uşor mai coborâtă în cele estice şi sud-estice şi în jurul mediilor în restul teritoriului.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali, deficitare în vestul şi nord-vestul ţării, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

Săptămâna 31 august – 7 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate în vestul, sud-vestul, nordul, centrul ţării, în timp ce în restul teritoriului regimul termic se va situa în limitele normale pentru acest interval.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul ţării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 7-14 septembrie

Mediile valorilor termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice şi centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână în regiunile sudice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor multianuale.

Săptămâna 14-21 septembrie

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, posibil uşor deficitar în vestul şi nord-vestul ţării.

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