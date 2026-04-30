Ce nu apare în oferta de preț atunci când alegi un van

Când alegi un van, este ușor să te concentrezi pe ceea ce vezi în ofertă. Mai greu este să estimezi ce urmează după: costurile, timpul pierdut sau situațiile neprevăzute care apar în utilizarea reală.

Costurile care se văd în timp

Pentru un utilizator obișnuit, un van înseamnă mai mult decât transport. Este un instrument de lucru, folosit zilnic, uneori intensiv, în funcție de domeniul de activitate. În acest context, costurile reale încep să apară odată cu utilizarea. Revizii, intervenții neprevăzute, perioade de indisponibilitate sau variații ale cheltuielilor de întreținere pot influența direct modul în care funcționează un business.

De aceea, antreprenorii și managerii de flotă analizeză nu doar prețul de achiziție, ci și cât de ușor pot fi anticipate aceste costuri pe termen lung.

Predictibilitatea ca avantaj

Într-un mediu economic în care controlul bugetului devine esențial, predictibilitatea capătă o importanță tot mai mare. Soluțiile care reduc incertitudinea, fie că vorbim despre mentenanță sau acoperirea unor eventuale probleme tehnice, pot face diferența între un cost gestionabil și unul dificil de anticipat. În acest context, pentru modelele termice Mercedes-Benz Vans, extinderea garanției cu încă3 ani, pentru autovehiculele achiziționate după 5 martie 2026, vine ca un instrument care poate contribui la această stabilitate.

2+3 ani garanție în limita a 450.000 km.

Practic, sunt 3 ani în plus față de garanția standard, perioadă în care utilizatorii pot avea o imagine mai clară asupra costurilor și pot evita o parte dintre situațiile neprevăzute.

Un context favorabil pentru reînnoirea flotei

Pentru companiile sau antreprenorii care iau în calcul o reînnoire de flotă, astfel de beneficii pot conta în decizia finală. Bucură-te de mai mulți ani fără extra griji. Achiziția unui model din gama Sprinter, Vito sau Clasa V vine, în prezent, cu această garanție extinsă, ceea ce permite o planificare mai clară încă din momentul achiziției.

În practică, asta înseamnă mai mult decât un avantaj comercial. Înseamnă un interval mai lung în care autovehiculul rămâne într-un cadru de utilizare controlat, cu riscuri reduse.

Într-un context în care fiecare cost contează, deciziile bune nu mai sunt cele care par avantajoase la început, ci cele care rămân sustenabile în timp. Un van devine astfel mai mult decât o achiziție, devine o investiție care trebuie să funcționeze predictibil, zi de zi.

Articol susținut de Mercedes-Benz Vans