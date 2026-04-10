Ce nu ar trebui să mănânce copiii de Paște. Avertismentul unui pediatru

Paștele vine cu mese bogate, bucate apetisante diverse și tentația de a gusta din toate. Ispita nu e doar pentru cei mari, ci și pentru cei mici. Părinții cu experiență știu însă că, pentru copii, linia dintre „răsfăț culinar” și „problemă digestivă” e foarte subțire. Iar când nu o vezi la timp, apar durerile de burtă, agitația și nopțile albe. Realitatea e că nu un aliment anume creează probleme, ci combinațiile, cantitatea și lipsa de limite, atrage atenția Dr. Mihaela Guțu-Robu, medic specialist pediatrie și inițiatoarea proiectului „Busola Pediatrică”. Copiii, mai ales cei mici, spune ea, nu au mecanismele biologice și nici autocontrolul necesar ca să gestioneze excesele pe care adulții le normalizează de sărbători.

Am discutat cu medicul pediatru despre cele mai frecvente greșeli alimentare de Paște ale românilor și despre ce se întâmplă, de fapt, în corpul copilului când „a mâncat câte puțin din fiecare”. Iată ce ar fi bine să știi din timp, ca să îți tihnească sărbătoarea de anul acesta:

Totul Despre Mame: În perioada aceasta, ce tip de combinații alimentare sunt greu de tolerat de către cei mici?

Dr. Mihaela Guțu-Robu: Cred că este important de menționat că nu numai combinațiile alimentare pot fi indigeste pentru copii, ci și unele alimente. De exemplu, carnea grasă sau procesată (micii la grătar, cârnații de orice tip, mezelurile, carnea de miel, drobul de miel care reprezintă o combinație de surse de proteine -organe de miel cu ouă) sunt alimente nepotrivite pentru copii. De asemenea, maioneza în exces din diverse preparate poate determina o digestie încetinită. Bineînțeles, sucurile carbogazoase, ciocolata și alte dulciuri trebuie limitate.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTULDESPREMAME.RO