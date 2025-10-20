Ce nu ne spun marile companii de tehnologie despre Inteligența Artificială / Nu este vorba despre așa-numita „Apocalipsă AI”

În ediția de marți, 21 octombrie, a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”, veți putea citi o opinie despre Catedrala Națională din București, care la 15 ani de la începerea lucrărilor va fi inaugurată la sfârșitul acestei săptămâni, o scurtă recenzie a cărții „Supremație”, scrisă de jurnalista britanică Parmy Olson despre pericolele reale ale Inteligenței Artificiale, dar și alte subiecte din actualitatea internă și internațională.

„Cartea „Supremație” arată cum Sam Altman, de la OpenAI și Demis Hassabis, DeepMind, au plecat de la ideile foarte nobile de a face planeta un loc mai bun și de a explica universul, prin obținerea așa-numitei „Inteligențe Artificiale Generale”, adică acel sistem care este mai inteligent decât omul, dar au ajuns captivi ai intereselor unor coloși tehnologici care le folosesc invențiile, într-un mod netrasparent, pentru a obține venituri și mai mari.

Interesul unor companii precum Google este să folosească aceste tehnologii pentru a transforma piața de publicitate personalizând-o. De exemplu, o persoană va putea primi clipuri video publicitare atât de personalizate încât i se va rosti numele în acestea. Google a avut în 2021 venituri de 258 de miliarde de dolari din care peste 80% au provenit din publicitate.

Deși s-a vorbit foarte mult despre așa-numita „Apocalipsă AI”, adică acel moment în care o „Inteligență Artificială Generală” scăpată de sub control ar putea distruge specia umană, acest pericol pare mai degrabă „o tactică deliberată de distragere a atenției”, în comparație cu probleme cât se poate de actuale.

De exemplu, că algoritmii folosiți de companiile de tehnologie deja ne influențează în tot ceea ce facem. Ar trebui să ne ridicăm întrebări dacă mai avem liberul arbitru, dar și dacă mai avem capacitatea de a rezolva singuri probleme sau de a ne imagina lucruri, scrie Parmy Olson, în condițiile în care Google, Facebook, dar și aplicații de dating precum Bumble, decid în locul nostru ce cumpărăm, ce știri citim sau cu cine ne întâlnim.”

