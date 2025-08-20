Pedeapsa primită de contabila mai multor școli din Timiș care și-a virat în cont peste 2 milioande de lei din banii instituțiilor în decurs de 5 ani

O contabilă care gestiona fondurile a șase unități de învățământ din județul Timiș a recunoscut că a falsificat documente și și-a virat, în conturile proprii, sume de bani de peste 600 de ori, în perioada 2019 – 2024. Prejudiciul total depășește 2,1 milioane de lei, potrivit News.ro.

Femeia a fost condamnată la 2 ani, 8 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare, după ce și-a recunoscut vina.

„Inculpata, în calitate de funcţionar public-administrator financiar (contabil) în cadrul Şcolilor Gimnaziale Balinţ, Belinţ, Coşteiu, Găvojdia, Ghizela şi Şcoala Primară Secaş, în perioada martie 2019 – februarie 2024 (…) şi-a virat din conturile unităţilor de învăţământ, în conturile personale, în plus faţă de drepturile salariale cuvenite, suma de 413.407 lei, a ridicat numerar fără documente justificative 1.446.392 lei şi a efectuat plăţi ilegale de 238.533 lei”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, potrivit News.ro.

Procurorii au precizat că femeia a falsificat peste 130 de documente justificative pentru a ridica sume de bani din Trezoreria Lugoj, sub pretexte precum „salarii”, „burse sociale” sau „diferenţe salariale prin sentinţe judecătoreşti”.

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, contabila trebuie să facă 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii şi să participe la un program de reintegrare socială. Totodată, timp de 5 ani, îi este interzis să ocupe funcţii publice.

„În prezenţa avocatului, femeia a declarat că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa şi acceptă încadrările juridice date faptelor”, a precizat Parchetul.

Pentru recuperarea prejudiciului de peste 2,1 milioane de lei, anchetatorii au pus poprire pe conturile femeii şi sechestru pe bunuri.