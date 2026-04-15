Ce pedepse cer procurorii olandezi pentru autorii furtului Coifului de la Coțofenești. „S-au vărsat multe lacrimi”

Coiful de la Coțofenești, după ce a fost recuperat, la 14 ani de la jaf Foto: Profimedia

Furtul tezaurului Dacic de la Muzeul Drents este descris de Serviciul de Procuratură Publică din drept un „caz de natură excepţională”. Procurorii spun că aceştia au pregătit jaful până la ultimul detaliu, conform televiziunii RTV Drenthe, citată de News.ro.

Procesul penal împotriva celor trei suspecţi a început marți la tribunalul din Assen. Suspecţii sunt Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) şi Bernhard Z. (35 de ani).

Potrivit parchetului, acesta este un caz „în care s-au vărsat multe lacrimi”.

Parchetul a cerut pedepse cu închisoarea de până la 66 de luni pentru trei suspecţi implicaţi în jaful de la Muzeul Drents din Assen, din ianuarie anul trecut.

Cea mai severă pedeapsă a fost cerută pentru Bernhard Z., care a refuzat o înţelegere cu procurorii. Ceilalţi doi suspecţi, Jan B. şi Douglas Chesley W., au ajuns la un acord cu Parchetul. Împotriva lor, procurorii au cerut o sentință mai uşoară, de 44 de luni de închisoare pentru fiecare.

Interes major

În mijlocul unui mare interes din partea publicului şi a presei, a fost discutat pe larg cazul jafului, în care au fost furate Coiful de la Coţofeneşti, vechi de 2.500 de ani, şi trei brăţări de aur.

Potrivit Serviciului Procuraturii Publice, acestea sunt opere de artă de o valoare inestimabilă, datând din vremea dacilor.

Imaginile jafului, prezentate la proces

Imaginile de pe camerele de filmat prezentate în timpul audierii au arătat trei persoane mascate intrând în muzeu în urma unei explozii puternice. Cu lumini pe cap, au alergat hotărâte spre vitrine. În decurs de un minut, au spart geamul cu ciocanele, au luat obiectele de valoare şi au dispărut.

Potrivit Serviciului Public de Procuratură, autorii au lăsat urme cruciale. Îmbrăcăminte folosită şi o geantă de sport au fost aruncate într-un container lângă o casă de pe strada Pelikaan din Assen. A doua zi, locuitoarea a descoperit în interiorul containerului deşeuri care nu îi aparţineau şi a sunat la poliţie. Pe haine s-au găsit urme de ADN de la doi suspecţi: Douglas Wesley W., în vârstă de 37 de ani, şi Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, ambii din Heerhugowaard.

Uneltele folosite în spargere au fost achiziţionate de Jan B. Acest lucru s-a întâmplat cu puţin timp înainte de jaful de la o firmă de construcţii din Assen.

În momentul jafului, cei trei se aflau într-o casă de vacanţă din parcul de vacanţă Lunsbergen din Borger. Acolo, poliţia a găsit cioburi de sticlă şi urme de aur, exact ca în sacul aruncat. În plus, Serviciul Public de Parchet are acces la dovezi prin intermediul filmărilor de pe camere, printre altele, privind furtul maşinii de evadare şi achiziţionarea de materiale.

Cum au fost prinși hoții

În timpul audierilor au ieșit la iveală și informații despre filmul capturării celor trei suspecți. Serviciul Public de Parchet a desfăşurat agenţi sub acoperire care l-au contactat pe Jan B. pentru a cumpăra coiful și brățările.

Deoarece W. şi Z. au păstrat tăcerea în timpul interogatoriilor cu privire la locaţia comorilor de artă, Parchetul a decis să ia o măsură rară: publicarea fotografiilor şi numelor uşor de recunoscut ale acestor suspecţi.