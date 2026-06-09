Ce pot face bărbații pentru a afla cum stau cu fertilitatea și ce soluții moderne de tratament există. Dr. Anca Ștefan: „Bărbații trebuie investigați la fel de atent ca femeile”

Deși factorul masculin contribuie la aproximativ jumătate dintre cazurile de infertilitate, evaluarea medicală continuă să fie orientată frecvent în primul rând către femei, spun medicii/Foto: Shutterstock

Infertilitatea este adesea asociată cu femeile, însă realitatea medicală este mult mai complexă: în aproximativ 40–50% dintre cazurile de infertilitate de cuplu problema are legătură și cu bărbatul.În ciuda acestui fapt, bărbații ajung mai greu la medic și sunt adesea insuficient investigați, ceea ce poate duce la întârzieri în diagnostic și inițierea tratamentului care să rezolve problemele de fertilitate. Dr. Anca Ștefan, medic specialist Obstetrică-ginecologie și expert în infertilitate, în cadrul Fertility Institute din București, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria, explică ce a dus la scăderea fertilității la bărbați și ce opțiuni moderne de tratament sunt acum disponibile pentru cei care își doresc copii rapid dar și mai târziu.

La rândul lui, dr. Mihai Bucur, medic primar Urologie în cadrul Fertility Institute, atenționează că în multe cazuri evaluarea bărbatului este amânată, iar acest lucru poate însemna luni sau chiar ani pierduți până la un diagnostic complet al cuplului.

Infertilitatea masculină este definită de Organizația Mondială a Sănătății drept incapacitatea de a obține o sarcină după 12 luni de contacte sexuale regulate, neprotejate.

Deși factorul masculin contribuie la aproximativ jumătate dintre cazurile de infertilitate, evaluarea medicală continuă să fie orientată frecvent în primul rând către femei. Un studiu publicat în The Journal of Urology arată că o parte semnificativă dintre bărbații din cuplurile care se confruntă cu infertilitate nu ajung să fie evaluați medical, în ciuda rolului important al factorului masculin în dificultățile de concepție.

„Este important ca bărbații să fie investigați la fel de atent ca femeile în evaluarea infertilității de cuplu”

În același sens, ghidurile European Association of Urology (2021) subliniază că aproximativ 50% dintre cazurile de infertilitate implică un factor masculin și recomandă evaluarea simultană a ambilor parteneri încă de la începutul investigațiilor.

„Este important ca bărbații să fie investigați la fel de atent ca femeile în evaluarea infertilității de cuplu. Nu ar trebui să ne concentrăm doar pe femeie și să o tratăm exclusiv pe ea“, subliniază dr. Anca Ștefan, medic specialist Obstetrică-ginecologie în cadrul Fertility Institute.

Specialiștii atrag atenția că această abordare poate întârzia identificarea cauzelor reale și inițierea tratamentului potrivit, în condițiile în care unele forme de infertilitate masculină sunt tratabile dacă sunt diagnosticate la timp. Un review publicat în World Journal of Men’s Health arată că varicocelul (dilatarea anormală a venelor din jurul testiculului, care poate afecta producția de spermă și calitatea acestuia, ducând la infertilitate) este una dintre cele mai frecvente cauze tratabile de infertilitate masculină.

În multe cazuri însă, evaluarea bărbatului este amânată, iar acest lucru poate însemna luni sau chiar ani pierduți până la un diagnostic complet al cuplului.

„De foarte multe ori am întâlnit situații în care bărbații ajung să facă o spermogramă abia după trei – patru ani de încercări. De ce se întâmplă asta? Pentru că, în multe cazuri, se identifică inițial o problemă la parteneră, cum ar fi endometrioza, și se pornește tratamentul exclusiv în acea direcție. Dar faptul că găsim o cauză la femeie nu înseamnă că nu există și la bărbat o problemă“, explică și dr. Mihai Bucur, medic primar Urologie în cadrul Fertility Institute.

Dr. Mihai Bucur este medic primar Urologie în cadrul Fertility Institute

În acest context, medicii specializați în fertilitate spun că este esențial ca evaluarea să înceapă pentru ambii parteneri, în paralel.

„Orice cuplu care se confruntă cu o problemă de fertilitate ar trebui să înceapă în paralel un proces de evaluare medicală. Este important ca investigațiile să fie făcute simultan, atât la femeie, la medicul ginecolog, cât și la bărbat, la medicul urolog sau la medicul androlog“, adaugă dr. Bucur.

Cifrele care ar trebui să îngrijoreze orice bărbat

Evaluarea fertilității masculine capătă o importanță tot mai mare, pe fondul unui trend îngrijorător observat în ultimele decenii: scăderea calității spermei în rândul bărbaților. O meta-analiză publicată în Human Reproduction Update (2022), care a inclus date din peste 200 de studii și zeci de mii de bărbați din întreaga lume, arată o scădere de peste 50% a numărului de spermatozoizi la nivel global în ultimii 40 de ani.

„În comunitatea medicală se discută tot mai des despre scăderea parametrilor spermatici și posibilele implicații pe termen lung, inclusiv cazuri izolate de azoospermie (absența spermatozoizilor în spermă). La unele congrese se pune accent pe prevenție și pe evaluarea mai timpurie a fertilității masculine, inclusiv la vârste tinere“, explică dr. Ștefan.

Scăderea calității spermei este considerată un fenomen determinat de un cumul de factori care acționează în timp.

Stilul de viață modern joacă un rol important, de la alimentația dezechilibrată și bogată în produse ultraprocesate, până la sedentarismul tot mai răspândit. La acestea se adaugă obezitatea, care poate afecta echilibrul hormonal și funcția reproductivă, precum și stresul cronic, tot mai prezent în viața de zi cu zi. Lipsa somnului și oboseala persistentă completează acest tablou și pot influența indirect procesele implicate în producția de spermatozoizi.

De asemenea, expunerea la factori de mediu, precum poluarea, pesticidele sau diverse substanțe chimice cu efect hormonal, este tot mai des asociată cu afectarea calității spermei și a funcției reproductive masculine.

„În practica de zi cu zi, observ că o parte importantă dintre cazurile de infertilitate sunt influențate de factori aparent minori, care nu țin de o patologie clară, ci mai degrabă de stilul de viață: alimentație dezechilibrată, stres, fumat, consum frecvent de alimente procesate sau expunere crescută la substanțe din mediu, inclusiv din ambalaje din plastic. În opinia mea, acești factori au o pondere semnificativă în multe dintre cazuri“, explică dr. Bucur.

„Și la bărbați apar modificări ale calității spermei odată cu înaintarea în vârstă“

În plus, odată cu înaintarea în vârstă, calitatea spermei scade treptat, prin reducerea numărului, mobilității și integrității spermatozoizilor, ceea ce poate influența șansele de concepție.

Dincolo de acești parametri, specialiștii atrag atenția că vârsta paternă poate influența și calitatea materialului genetic. „Este bine demonstrat că și vârsta bărbatului contează, nu neapărat din punct de vedere cromozomial, ci prin influența asupra calității materialului genetic. Odată cu înaintarea în vârstă, pot apărea modificări care afectează calitatea embrionară“, explică medicul ginecolog.

Aceleași observații sunt confirmate și de medicul urolog. „Și la bărbați apar modificări ale calității spermei odată cu înaintarea în vârstă. În special, crește fragmentarea ADN-ului spermatic și proporția spermatozoizilor care au material genetic afectat. În termeni simpli, acești spermatozoizi funcționează mai puțin eficient, au o capacitate redusă de fertilizare, iar în situațiile în care are loc totuși fecundarea, există un risc mai mare ca embrionul să nu se dezvolte normal sau să își oprească evoluția în primele etape“, completează și dr. Bucur.

Rușine sau negare? De ce bărbatul e ultimul care merge la doctor

Deși infertilitatea este o problemă de cuplu, în practică evaluarea medicală este adesea întârziată în cazul bărbaților.

Unul dintre motive este stigma încă asociată infertilității masculine, un subiect dificil de abordat pentru mulți bărbați. Studiile arată că această temă este adesea legată de rușine sau de presiune psihologică, ceea ce poate duce la amânarea consultului medical și a investigațiilor necesare.

În plus, în multe situații, persistă convingerea că dificultățile de concepție țin în primul rând de parteneră, ceea ce amână investigațiile necesare.

Un alt factor important este lipsa simptomelor. Spre deosebire de alte afecțiuni, infertilitatea masculină nu se manifestă prin semne evidente în viața de zi cu zi, iar mulți bărbați ajung să afle despre o posibilă problemă doar în momentul în care cuplul întâmpină dificultăți în obținerea unei sarcini.

La acestea se adaugă și tendința de a evita controalele medicale de rutină, mai ales în absența unor simptome deranjante, ceea ce face ca evaluarea fertilității să fie adesea amânată, uneori chiar ani la rând.

Dr. Bucur atrage atenția că mulți bărbați evită investigațiile din teamă sau din lipsa informației corecte, deși primele etape ale evaluării sunt simple, neinvazive și nu implică proceduri agresive: „De foarte multe ori, există această teamă nejustificată legată de consultul urologic. În realitate, evaluarea începe cu o discuție, o spermogramă și, dacă este necesar, un examen clinic sau o ecografie. Nu vorbim despre investigații dureroase sau invazive în prima etapă“.

„Este important ca investigațiile să fie făcute în paralel“

„În multe cupluri, femeia este cea care ajunge prima la medic, iar evaluarea bărbatului vine mai târziu sau uneori deloc în etapele inițiale. Este important ca investigațiile să fie făcute în paralel, pentru a nu pierde timp prețios“, recomandă dr. Anca Ștefan.

În același sens, dr. Bucur subliniază că „infertilitatea este o problemă a cuplului, nu exclusiv a femeii sau a bărbatului. Ea trebuie înțeleasă și abordată ca o posibilă patologie a ambilor parteneri, cel puțin până la proba contrarie“.

Dincolo de aspectele medicale, componenta emoțională joacă și ea un rol important. Consilierea în fertilitate arată că mulți bărbați resimt presiune, anxietate sau chiar evitare atunci când apare suspiciunea de infertilitate, ceea ce poate întârzia prezentarea la medic.

„Ideea este că bărbații, în general, acceptă mai greu faptul că ar putea fi implicați negativ în obținerea unei sarcini. Adesea, atunci când ajung la consultație, soțiile au fost deja investigate și chiar suprainvestigate“, spune dr. Bucur.

Totuși, specialiștii observă că, în ultimii ani, această situație începe să se schimbe, cu o implicare tot mai activă a bărbaților în parcursul spre obținerea unei sarcini. „Bărbații sunt din ce în ce mai implicați. Vin frecvent împreună la consultații și își susțin partenerele pe tot parcursul acestui proces. Este vorba atât despre faptul că tot mai multe cupluri au infertilitate mixtă, cât și despre o implicare emoțională mai mare“, a constatat medicul.

„Dacă ai erecții, nu înseamnă, neapărat, că ești fertil“

Pe de altă parte, urologul atrage atenția că această evoluție coexistă încă, în practică, cu percepții mai vechi, mai greu de schimbat.

„A existat întotdeauna o categorie de pacienți mai bine informați, mai complianți și mai relaxați în raport cu investigațiile, probabil și datorită mediului familial sau accesului mai bun la informație. Totuși, percepția generală nu este întotdeauna aceasta. Persistă încă, într-o anumită măsură, o idee mai degrabă tradițională, conform căreia problema fertilității ar fi preponderent a femeii, iar dacă bărbatul este potent, atunci este considerat automat și fertil“, explică dr. Bucur.

Medicul semnalează o confuzie frecvent întâlnită la bărbați care ajung în cabinet: o viață sexuală normală și prezența erecțiilor nu sunt echivalente cu fertilitatea. „Dacă ai o viață sexuală normală, faptul că ai erecții nu înseamnă neapărat că ești fertil. Mulți pacienți sunt surprinși atunci când, în urma unei spermograme, sunt identificate anumite probleme“, explică acesta.

Fumatul, stresul, kilogramele în plus — inamicii tăcuți ai fertilității

Infertilitatea masculină poate avea multe cauze, care țin de producția spermatozoizilor, de dezechilibre hormonale, dar și de stilul de viață sau factori de mediu. În cele mai multe cazuri, nu este vorba despre o singură problemă, ci despre o combinație de factori.

Tulburări ale spermatogenezei (procesul de producere a spermatozoizilor) – organismul produce un număr mai mic de spermatozoizi sau aceștia au o mobilitate redusă ori o structură modificată, ceea ce poate afecta capacitatea de fertilizare.

– organismul produce un număr mai mic de spermatozoizi sau aceștia au o mobilitate redusă ori o structură modificată, ceea ce poate afecta capacitatea de fertilizare. Varicocelul , o dilatare a venelor de la nivelul testiculului, care poate influența calitatea spermei prin creșterea temperaturii locale.

, o dilatare a venelor de la nivelul testiculului, care poate influența calitatea spermei prin creșterea temperaturii locale. Dezechilibrele hormonale , în special cele care implică testosteronul sau axa hipotalamo-hipofizo-gonadală, pot afecta direct procesul de producție a spermatozoizilor.

, în special cele care implică testosteronul sau axa hipotalamo-hipofizo-gonadală, pot afecta direct procesul de producție a spermatozoizilor. Factori de stil de viață , precum fumatul, consumul de alcool, sedentarismul sau obezitatea pot influența negativ fertilitatea în timp. „Poate nu ne dăm seama, dar mediul în care trăim, poluarea, alimentația și stilul de viață pot influența fertilitatea masculină“, explică medicul.

, precum fumatul, consumul de alcool, sedentarismul sau obezitatea pot influența negativ fertilitatea în timp. „Poate nu ne dăm seama, dar mediul în care trăim, poluarea, alimentația și stilul de viață pot influența fertilitatea masculină“, explică medicul. Cauzele genetice, mai rare, dar importante, pot afecta capacitatea organismului de a produce spermatozoizi funcționali.

În practică însă, specialiștii atrag atenția că, dincolo de aceste cauze bine definite, se întâlnesc frecvent situații în care modificările spermogramei sunt ușoare, fără o cauză medicală evidentă, fiind mai degrabă asociate stilului de viață.

„Cauzele sunt variate și pot include infecții apărute de-a lungul vieții, inclusiv în copilărie, traumatisme, factori genetici sau dezechilibre hormonale. De asemenea, pot fi implicate anumite patologii oncologice. Dar cele mai frecvente sunt modificările ușoare ale parametrilor spermogramei, pentru care nu se identifică o cauză medicală evidentă, ci mai degrabă factori legați de stilul de viață: ritm de viață alert, alimentație dezechilibrată, stres, fumat, expunere la diverse substanțe chimice, consum de alimente procesate sau utilizarea frecventă a ambalajelor din plastic. Acesta pare a fi, în experiența clinică de zi cu zi, segmentul cel mai frecvent întâlnit“, explică dr. Bucur.

O spermogramă nu e de ajuns. Ce investigații contează cu adevărat

Evaluarea infertilității masculine s-a simplificat mult în ultimii ani, în principal pentru că metodele de diagnostic au fost standardizate și sunt mai ușor de accesat. Astăzi există ghiduri clare care stabilesc pașii de urmat, începând cu analizele de bază și continuând doar dacă este necesar cu teste mai complexe.

„Este important ca și bărbații să fie investigați și să facă analize specifice, pentru a înțelege din timp dacă există probleme și care sunt acestea“, subliniază medicul ginecolog.

În plus, dezvoltarea tehnologiei medicale și extinderea accesului la laboratoare specializate au făcut ca primele investigații să fie rapide și disponibile pe scară mai largă.

Investigațiile ce pot fi necesare pentru bărbați

În mod ideal, investigațiile încep cu un consult urologic de bază, care poate stabili dacă, din punct de vedere anatomic, există sau nu modificări vizibile la examenul clinic sau la ecografie, precum variații de dimensiune ale testiculelor, semne de varicocel, poziție anormală sau alte modificări structurale. Apoi pot urma:

Spermogramă

Prima și cea mai importantă investigație este spermograma, o analiză simplă care oferă informații despre numărul, mobilitatea și forma spermatozoizilor. Deși este testul de bază în evaluare, spermograma nu poate oferi singură un diagnostic complet, deoarece rezultatele pot varia în timp (valorile din spermogramă pot varia de la o recoltare la alta – în funcție de factori precum stilul de viață, starea de sănătate recentă sau variația naturală a procesului de producere a spermatozoizilor).

„După consultul urologic, următorii pași sunt o spermogramă și, eventual, o spermocultură pentru excluderea infecțiilor. Se adaugă și ecografia testiculară, o investigație care poate fi efectuată atât de un urolog sau androlog, cât și de un medic de imagistică cu experiență. Aceasta permite evaluarea dimensiunii testiculelor, a poziției lor și a structurii, inclusiv omogenitatea parenchimului“, explică medicul.

Specialiștii atrag atenția că o spermogramă normală, realizată o singură dată, nu exclude în mod automat existența unor probleme de fertilitate.

„Parametrii pot varia în timp, iar unele cauze ale infertilității nu se reflectă întotdeauna într-o singură analiză, motiv pentru care interpretarea trebuie făcută întotdeauna în context clinic“, explică dr. Ștefan.

Analize hormonale

În completarea spermogramei, medicii pot recomanda și teste hormonale, precum testosteronul, FSH și LH – hormoni implicați în reglarea producției de spermatozoizi. Aceste analize ajută la identificarea unor eventuale dezechilibre hormonale care pot influența fertilitatea.

Ecografie și consult urologic

O altă etapă importantă este evaluarea clinică și ecografică, realizată de medicul urolog. Aceasta poate evidenția prezența varicocelului, modificări ale testiculelor sau alte probleme anatomice (precum obstrucții ale canalelor spermatice, testicul necoborât) care pot influența fertilitatea.

„Examenul clinic rămâne principala metodă de evaluare, însă, atunci când este realizat doar în poziție orizontală poate avea o valoare informativă limitată. De aceea, examinarea se face de regulă și în picioare, pentru că astfel anumite modificări, cum este varicocelul, pot deveni mai ușor de evidențiat. În practică, examinarea combină ambele poziții, pentru o evaluare mai completă. În completare, ecografia testiculară aduce informații suplimentare, în special privind vascularizația venoasă și identificarea varicocelului.”

Testarea genetică

În cazurile mai complexe, se recomandă investigații genetice, care pot oferi informații esențiale despre cauzele infertilității. Printre acestea se numără analiza microdelețiilor de pe cromozomul Y, cariotipul sau testele de fragmentare a ADN-ului spermatic. Aceste investigații sunt tot mai utilizate în medicina reproductivă modernă, deoarece pot explica situații în care alte teste nu oferă un răspuns clar.

Specialistul în infertilitate consideră că „un aspect important în evaluarea fertilității masculine este și analiza ADN-ului spermatic. Dincolo de numărul sau mobilitatea spermatozoizilor, este esențial să vedem dacă materialul genetic este intact sau fragmentat, pentru că acest lucru poate influența capacitatea de fertilizare și dezvoltarea ulterioară a embrionului“.

Chiar și atunci când spermograma este în limite normale, pot exista modificări la nivelul ADN-ului care să influențeze șansele de fertilizare sau dezvoltarea embrionului. De aceea, acest test este folosit mai ales în situațiile în care cauza infertilității nu este clară sau în cazurile de eșec repetat al procedurilor de reproducere asistată.

5 soluții reale, de la stilul de viață până la tehnologia care înlocuiește natura

Tratamentul infertilității masculine nu mai înseamnă astăzi o singură direcție, ci un plan personalizat, adaptat cauzei și situației fiecărui bărbat. În multe cazuri, pașii sunt combinați, de la modificări ale stilului de viață până la tehnologii avansate de reproducere asistată.

Schimbarea stilului de viață

Pentru mulți bărbați, primul pas este îmbunătățirea factorilor care pot influența calitatea spermei. Pierderea kilogramelor în plus, alimentația echilibrată, reducerea consumului de alcool, renunțarea la fumat și activitatea fizică moderată pot contribui, în timp, la îmbunătățirea parametrilor spermatici. La acestea se adaugă gestionarea stresului și somnul suficient, elemente esențiale pentru echilibrul hormonal.

„Schimbarea stilului de viață este recomandarea de bază. În plus, în anumite situații pot fi utilizate și tratamente adjuvante, precum suplimentele cu efect antioxidant, iar uneori chiar terapii hormonale, care pot contribui la îmbunătățirea calității spermatozoizilor“, explică medicul urolog.

Tratament hormonal sau medicamentos

În anumite situații, medicii pot recomanda tratamente hormonale sau medicamentoase, dar acestea sunt indicate strict în funcție de diagnostic. De exemplu, pot fi utile în cazul unor dezechilibre hormonale sau infecții ale aparatului genital, care pot afecta calitatea și transportul spermatozoizilor.

Tratament chirurgical

Când există cauze structurale, precum varicocelul sau obstrucția canalelor prin care trec spermatozoizii, intervenția chirurgicală poate îmbunătăți semnificativ șansele de fertilitate. În unele cazuri, corectarea problemei poate duce la ameliorarea parametrilor spermatici în lunile următoare intervenției.

Reproducerea asistată

În cazurile în care sarcina nu poate fi obținută natural, medicina reproductivă oferă mai multe opțiuni eficiente, adaptate în special situațiilor în care există un factor masculin implicat.

Inseminarea intrauterină (IUI) – o metodă prin care spermatozoizii sunt pregătiți în laborator și introduși direct în uter, pentru a crește șansele de fertilizare

Fertilizarea in vitro (FIV) – ovulul și spermatozoidul sunt unite în laborator, iar embrionul obținut este transferat ulterior în uter.

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) – este o tehnică de fertilizare in vitro în care un singur spermatozoid este injectat direct în ovul, fiind folosită frecvent în cazurile de infertilitate masculină severă.

Congelarea spermei

Congelarea spermei (crioprezervarea) este una dintre cele mai importante soluții moderne de conservare a fertilității. Procedura presupune recoltarea și păstrarea spermei la temperaturi foarte scăzute, în condiții speciale, astfel încât aceasta să își păstreze capacitatea de a fi folosită ulterior.

„Sperma congelată se păstrează în azot lichid, iar înainte de această procedură se analizează concentrația spermatozoizilor și, dacă este cazul, fragmentarea ADN-ului spermatic, pentru a stabili dacă proba poate fi conservată“, explică medicul ginecolog.

Procedura este recomandată bărbaților care urmează tratamente medicale ce pot afecta fertilitatea, precum anumite terapii oncologice, dar și celor care doresc să își păstreze opțiunile pentru viitor și nu își doresc imediat copii, din diverse motive. Mostrele pot fi stocate pe termen lung și utilizate ulterior în proceduri de reproducere asistată, când bărbații își doresc copii.

„Congelarea spermei este recomandată în mod obligatoriu pacienților oncologici care urmează tratamente cu potențial toxic, precum chimioterapia sau radioterapia. Aceste terapii pot afecta sau distruge celulele stem din tubii seminiferi, iar efectele pot fi, în unele cazuri, ireversibile. În astfel de situații, pacientul trebuie informat că are posibilitatea de a-și congela sperma înainte de începerea tratamentului, mai ales dacă este tânăr, pentru a-și păstra opțiunea de a avea copii ulterior“, explică dr. Bucur.

În final, specialiștii subliniază importanța informării corecte și a evaluării personalizate a fertilității, adaptate fiecărui cuplu în parte, nu urmate după scheme generale. „Un cuplu trebuie, în primul rând, să fie bine informat și să înțeleagă că nu există o abordare unică pentru toți. Evaluarea trebuie adaptată fiecărei situații, astfel încât investigațiile să ducă la un diagnostic corect și la o șansă reală de reușită“, conchide dr. Ștefan.

Articol susținut de Regina Maria