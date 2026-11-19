Beijingul a făcut public joi un document atribuit lui Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, în care sunt prezentate angajamentele celor trei lideri la finalul summitului din China.

Documentul menționează că președinții Statelor Unite și Rusiei și-au exprimat recunoștința față de Beijing pentru găzduirea acestei întrevederi. Potrivit The Guardian, nu este deocamdată pe deplin clar dacă textul reprezintă declarația comună a liderilor sau un comunicat separat difuzat de partea chineză.

Cele patru direcții incluse în declarație

Documentul publicat de presa de stat chineză cuprinde următoarele patru puncte:

Reforma ONU: În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, China, Rusia și Statele Unite se angajează să promoveze reforma Organizației Națiunilor Unite, pentru ca aceasta să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să își îndeplinească misiunea de menținere a păcii și securității internaționale. Aprovizionarea cu energie: Cele trei țări intenționează să crească producția și livrările de produse petroliere rafinate „în beneficiul tuturor națiunilor” și au reafirmat importanța unor fluxuri energetice stabile. Imunitatea oficialilor și Curtea Penală Internațională: Cei trei șefi de stat au recunoscut că principiul consimțământului statelor și respectarea imunității oficialilor de stat sunt de o importanță capitală și au convenit că „Curtea Penală Internațională și alte organisme similare nu trebuie să abuzeze de jurisdicția lor”. Curtea Penală Internațională este instanța care a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin. Prevenirea unui război nuclear: Liderii Chinei, Rusiei și SUA au reafirmat că „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată” și au anunțat că cele trei țări se vor angaja într-un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării nucleare.

Xi Jinping a comparat armele nucleare cu „sabia lui Damocles”

Subiectul arsenalelor atomice fusese abordat pe scurt și în debutul reuniunii trilaterale, când președintele chinez Xi Jinping a descris armele nucleare drept „sabia lui Damocles care atârnă deasupra umanității”, potrivit presei de stat chineze, citate de BBC.

„Acestea ar trebui interzise complet și distruse în totalitate. Un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”, a declarat liderul de la Beijing.