Ce răspunde Dominic Fritz întrebat dacă va demisiona după ce legea integrității a fost adoptată de Parlament

Primarul Timișoarei a respins o demisie din funcție ca urmare a adoptării de către Senat a legii care conține un amendament care îl va lăsa fără mandat, potrivit unei declarații citate de Antena3.

„De ce sa îmi dau demisia? Am fost ales de oamenii din Timișoara”, a declarat Dominic Fritz, pe Aeroportul Otopeni, întrebat de un jurnalist Antena3 dacă va demisiona.

Senatorii au votat miercuri noua lege a integrității, în care a fost păstrat amendamentul care îl lasă fără mandat pe Dominic Fritz.

Dacă nu este contestată din nou la CCR, legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan, care, la rândul său, o poate reîntoarce în Parlament.

Legea integrității este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuie să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii.

Ce se întâmplă dacă legea intră în vigoare

Legea cuprinde un amendament care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele.

Practic, dacă legea va fi promulgată de președinte cu acest amendament, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Pierderea mandatului are loc în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Într-o reacție avută pe Facebook, pe 17 august după ce amendamentul a trecut de controlul Curții Constituționale, Dominic Fritz a afirmat că va ataca sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.